Růžička je novým lídrem extraligového bodování. Po gólu v prodloužení dal hokejku Gulašovi

Hokejový útočník Martin Růžička (38) zajistil Třinci čtyřmi body výhru 4:3 v prodloužení nad Českými Budějovicemi a je novým lídrem produktivity soutěže. Zároveň je po Petrovi Leškovi druhým hráčem v historii české extraligy, který překonal v deseti sezonách hranici čtyřiceti bodů v základní části. Aktuálně má na kontě 16 gólů a 25 přihrávek v 35 zápasech.

Stejně bodů má i Tomáš Filippi z Liberce. "Snažím se pomoci týmu, tohle vůbec neřeším," uvedl novinářům k posunu do čela kanadského bodování Růžička, který nasbíral v posledních čtyřech zápasech deset bodů (2+8). "V některých zápasech se člověk cítí lépe, v některých hůř. Zrovna teď to nějak jde, ale neřekl bych, že se cítím nějak extra dobře. Tak nějak pořád stejně," pokračoval.

Růžička rozhodl prodloužení po třiceti sekundách individuální akcí. Vyjel z útočného pásma do středního, ale obloučkem otočil hru zpět a rychlými kroky přebruslil bránící hráče. Sólo zakončil střelou do horního růžku.

Přehled utkání Třinec – České Budějovice 4:3p

"Viděl jsem, že dva kluci z Budějovic šli střídat. Možná jsem je lehce zmátl. Sil jsme už také neměl už úplně moc, ale otevřel se prostor, tak jsem to zkusil a vyšlo to. Neplánoval jsem to. Reagoval jsem na to, co dělali hráči Budějovic," popsal.

Mezi bránící trojicí byl i Milan Gulaš, jemuž Růžička přenechal po zápase svou hokejku. S úsměvem zakroutil hlavou na dotaz, zda je to odměna za to, že jej lídr Českých Budějovic pustil v prodloužení do brejku. "Říkal, že chce hokejku pro malého, tak mu ji dám," vysvětlil.

Zbývající tři body si připsal Růžička ve druhé třetině za asistence, kterými Oceláři v přesilových hrách otočili skóre z 0:2 na 3:2. "Všechny tři jsme sehráli skvěle. Hodně nám pomohly obrátit výsledek. Ve třetí třetině to možná bylo trošku z naší strany horší, ale to bylo taky tím, že jsme vedli a Budějovice potřebovaly vyrovnat. Dostali jsme gól, ale nemyslím si, že jsme nějak uvadali a pak jsme to urvali," doplnil.

Třinec hraje příští zápas v Pardubicích, které nečekaně odvolaly hlavního trenéra Václava Varaďu. "Samozřejmě jsem byl překvapený. Jako každý. Úplně nevidím do hokeje v Pardubicích, sami ví víc, co se tam děje, ale byl jsem překvapený," přiznal Růžička.

Kouče dobře zná, pod jeho trenérským vedením se třikrát radoval v Třinci z titulu. "Nás neurážel," doplnil Růžička k vyjádření pardubického klubu, podle kterého Varaďa urážel hráče i členy realizačního týmu.