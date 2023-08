Sparta vyhrála i šestý přípravný zápas, doma přehrála Eisbären Berlín 4:1

Hokejisté Sparty vyhráli i šesté přípravné utkání před blížícím se startem extraligy. V Praze porazili Eisbären Berlín 4:1, základ vítězství položili v přesilových hrách. Svěřenci trenérů Pavla Grosse a Miloslava Hořavy využili tři početní výhody.

"Vítězství jsou dobrá pro hlavu, pro sebevědomí. My trenéři jsme ale rádi, že se vyhrají i těsné zápasy, protože tři čtyři byly hodně těsné. Je dobré vyhrávat i po penaltách nebo v prodloužení a nestydět se za to," řekl Gross novinářům.

"Máme ale za sebou čtyři týdny tvrdého tréninku a teď to půjde spíše do dynamiky. Tým dobře trénuje, chceme více než v minulé sezoně a zatím jsme spokojeni. Jedeme ale dál, sezona je maraton. Není to sprint," doplnil.

Sparta porazila Eisbären v neděli na jeho ledě v prodloužení, doma byla ještě úspěšnější. Ve 4. minutě otevřel skóre v přesilovce Vladimír Sobotka, který tečoval střelu Michala Kempného.

Další faul soupeře potrestal nekompromisní střelou Josh Kestner a ve 25. minutě se v další početní výhodě prosadil pohotově dorážející Pavel Kousal.

"Nejde jen o (využité) přesilovky, ale o to, že jsme se k nim museli nějak dostat. A podařilo se nám to dobrou nátlakovou hrou, kdy jsme soupeře donutili v chybám. Celkově si myslím, že prvních 40 minut jsme měli velmi dobrý pohyb," uvedl Gross.

V závěru druhé třetiny se bezprostředně po buly prosadil Michal Řepík a bylo o osudu utkání jasno. Brankář Jakub Kovář přišel o možné čisté konto v čase 40:52, kdy jej překonal Blaine Byron.

Liberec, který se se Spartou utká příští týden v generálce na extraligu, vstoupil ve středu do turnaje La Coupe des Bains ve Švýcarsku a na úvod prohrál se švýcarským týmem Fribourg-Gottéron 3:4. Bílí Tygři dokázali dvakrát srovnat se soupeřem krok, v čase 59:39 ale rozhodl v přesilové hře svým druhým gólem Jacob De La Rose.