Světová média žasnou nad Jágrovým rekordem: Nestárnoucí zázrak znovu udeřil. Kdy skončí?

Čtvrteční duel baráže o hokejovou extraligu mezi Kladnem a Vsetínem (7:2) zaujal média po celém světě. Lépe řečeno rekordní gól Jaromíra Jágra, jímž nasměroval svůj tým za výhrou. Jágr se totiž ve věku 52 let a 63 dnů stal nejstarším střelcem v profesionálních soutěžích v dějinách hokeje a překonal i legendu NHL Gordieho Howea. Ten se v dresu Hartfordu Whalers naposledy brankově prosadil v roce 1980, když mu bylo 52 let a devět dnů.

Kladenský nestor dosáhl milníku impozantním způsobem. Do zápasu (znovu – v tak pokročilém věku) naskočil po víc než dvou měsísích a trefil se hned při svém prvním střídání! "Jágr, někdejší superstar NHL, přidal do svého působivého hokejového životopisu další úspěch," napsala agentura Reuters. Připomněla, že Jágr nastoupil proti Vsetínu s číslem 68, které v únoru při slavnostním ceremoniálu vyřadil v NHL Pittsburgh. V barvách Penguins vyhrál český útočník v letech 1991 a 1992 Stanleyův pohár. Před víc než 30 lety...

Web The Hockey News napsal, že nestárnoucí zázrak znovu udeřil. Agentura SID označila Jágra za českou hokejovou pamětihodnost. "Není jasné, kdy by mohl s hokejem skončit," uzavřela svou zprávu agentura AP. Jágrova rekordního gólu, který Kladnu přiblížil setrvání v nejvyšší soutěži, si povšimly i renomované weby Sports Illustrated, ESPN nebo CBS News.

Vesměs vyzdvihly i to, že Jágr překonal Howea také jako nejstarší hráč, který v profesionálních soutěžích pravidelně nastupoval. Howeovi bylo 52 let a 11 dnů, když skončil v NHL, poté se ještě v 69 letech objevil na ledě v roce 1997 v utkání nižší profesionální ligy IHL. Rekordmanem extraligy je pardubický Evžen Musil, který taktéž v roce 1997 nastoupil proti Vsetínu ve věku 70 let a 10 dnů, ovšem to bylo jen na první střídání.