Série je otevřená a bude to vyrovnané. Šest inkasovaných branek? Nevadí, říká Cienciala

Hokejisté Třince dokázali ve druhém finále extraligy na ledě Pardubic ve třetí třetině smazat dvoubrankové manko, přesto nakonec prohráli 3:6. Podruhé v sezoně a v play off po několika letech tak inkasovali šest gólů, podle útočníka Davida Ciencialy (28) to ale Oceláře ani v nejmenším pro další zápasy nepoznamená. V rozhovoru s novináři řekl, že hlavní je, že úřadující šampioni dokázali v Pardubicích alespoň jednou vyhrát.

"Byl to těžký zápas. Čekali jsme, že na nás Pardubice vlítnou a to se potvrdilo. Dobře jsme srovnali na 3:3, ve třetí třetině jsme měli ze hry více než domácí, ale udělali malou chybičku a dostali gól. Pak už jsme to otevřeli, napadalo nám to tam, to nic neřeší. My máme bod, za něj jsme rádi a jedeme zpátky do Třince," zhodnotil Cienciala. "A šest inkasovaných branek? Vůbec nám to nevadí," řekl.

S vysokým počtem inkasovaných branek se podle osmadvacetiletého útočníka bez problémů vyrovná i gólman Ondřej Kacetl. "Ondra je profík a tohle gólmani zažívají každou sezonu. Nemyslím si, že to s jeho psychikou něco udělá," uvedl Cienciala. Problém podle něj není ani zvýšený důraz hráčů Dynama kolem třineckého brankoviště a ataky na Kacetla. "Tak se play off hraje, všichni jsou na to zvyklí. Nic proti tomu nemám," řekl.

Střelci utkání. Livesport

Už na konci první třetiny Třinec přišel o jednoho z klíčových obránců Martina Marinčina, jenž odstoupil po střetu s Lukášem Sedlákem a nepříjemném pádu na led. "Je to velká ztráta, Marin hraje velkou porci minut. Máme ale další kluky, kteří ho nahradili výborně. Když jsme ke konci srovnali na 3:3, tak jsme odehráli velmi dobrý zápas. V play off hráči odpadají, my máme dost široký kádr. Každý jeden kluk v kabině toho odehrál v play off spoustu, zvládneme to," věří Cienciala.

Třinec útočí na pátý titul v řadě a teď bude mít dvakrát výhodu domácího prostředí. A k dalším zápasům nastoupí dobře naladěný. "Tady jsme do toho dali všichni všechno, makali jsme a z Pardubic si vezeme bod, za což jsme rádi. Je to 1:1, série je otevřená a bude to strašně vyrovnané, což jsme všichni věděli. Hrajeme zase od nuly," dodal Cienciala.

Utkání Třinec – Pardubice (sobota 20. dubna, 17:00)