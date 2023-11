Legendární arénu čeká Bitva o Prahu. Nastoupí i budoucí inženýr, co hrál za Kladno s Jágrem

Ostrava má svoje derby, okázalou bitvu o město před měsícem už zažilo i Brno a nyní je řadě Praha. Ve čtvrtek večer se v prastarém hokejovém chrámu, který hostil i zápasy finále mistrovství světa, představí studentské hokejové týmy a projekt Univerzitní ligy čeká zřejmě dobytí dalšího z rekordů.

Ještě před dekádou byli studenti rádi, když na jejich zápasy přišla tisícovka diváků. Dnes atakují cifru o řád vyšší, exhibiční souboj univerzit vyprodal ve Slezsku tamní Ostravar arénu (8504 diváků) a v Brně na začátku října přišlo na ligový zápas Univerzitní ligy 7700 fanoušků. Ani na Kometu v základní části letos nechodí tolik lidí, vyprodáno bylo naposledy na loňské play off.

Organizátoři brněnského boje o město se zaměřili ještě na jeden rekord a opravdu se jim podařilo vyhecovat publikum k ryku, který měl hodnotu 118 decibelů. Předchozí nejvyšší údaj z českých sportovních klání, měl hodnotu 113 decibelů a naměřili jej v roce 2011 v Havířově na utkání druhé nejvyšší české hokejové soutěže.

Nyní má svou výzvu před sebou Praha a atraktivitu čtvrtečního klání vyztužili organizátoři hned dvěma zápasy. Už v 17 hodin proti sobě nastoupí rivalové z protějších břehů Vltavy – Vysoká škola ekonomická (VŠE) změří síly s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU).

Ve 20 hodin pak proti sobě nastoupí hokejové týmy Karlovy univerzity a Českého vysokého učení technického. Zde už půjde zároveň i o body do tabulky ULLH. Souboj "Karlovka vs. ČVUT" je totiž současně soubojem týmů Engineers Praha a Kings Prague, které v tabulce Univerzitní ligy aktuálně okupují 5. a 6. příčku.

Padne 10 tisíc?

"Před týdnem už bylo pryč 7000 vstupenek, nyní máme prodáno 8700," hlásil ve čtvrtek ráno jeden z hlavních organizátorů klání Vilém Franěk. Na spadnutí je tak divácký rekord, který vytvořilo letos publikum při Ostravské bitvě. Dosáhnout pětimístné cifry se prý ale letos zřejmě nepodaří. "Máme vyprodané všechny sektory bez horních pater, neboť ty se v současnosti na aktuální akce ani neotevírají," dodává Franěk.

V hlavách organizátorů byla chvíli myšlenka nasměrovat největší studentstkou hokejovou událost do Libně, do největší české arény. "Se studentskými cenami jednoduše není možné O2 arenu otevřít a poplatit. Studenti ale nepotřebují takový komfort, jde jim spíš o zážitek a show a Holešovice jsou v tomto ohledu super," dodává Franěk. Myslí se totiž i na afterparty, studenti hned po hokeji budou moci zamířit do Křižíkových pavilonů. Důstojnost souboji univerzit dává unikátní prostředí holešovické sportovní haly, kterou proslavilo památné MS 1985, na němž získala československá reprezentace titul mistrů světa.

Opora spoluhráčem Jágra

Letošní hokejové klání ale rozhodně nebude jen velkou party, na ledě se v dresu "Inženýrů" představí třeba i David Routa, který se pyšní 6 starty a jedním gólem v české extralize v dresu Kladna a v sezoně 2021/22 seděl v kabině i se samotným Jaromírem Jágrem. Dokonce strávil dvě sezony ve Finsku v juniorských výběrech týmu Lukko Rauma. Routa mohl pokračovat v profi kariéře, rozhodl se však vydat cestou studia a univerzitního sportu. V ULLH je letos nováčkem, byla mu ale rovnou svěřena role zástupce kapitána.

V týmů "Králů" je zřejmě nejzajímavější osobností David Jindra, který prošel litvínovskou hokejovou líhní a zahrál si ve výběrech U17 a U19 za reprezentaci České republiky. Jindra byl v prosinci 2020 i v širší nominaci hokejové dvacítky před mistrovstvím světa juniorů, nakonec se ale mezi vyvolené nedostal.

Rivalitu týmů ČVUT a "Karlovky" vyšponovala loňská série play off, kde se pražské celky střetly v semifinále a nakonec rozhodoval až poslední možný pátý zápas. Ten pro sebe získali Inženýři, ČVUT ale nakonec k titulu nedošla, neboť ve finále podlehla Plzeňským Akademikům.

