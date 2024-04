Kaderka zůstává ve vazbě kvůli možnému ovlivňování svědků, soud zamítl jeho stížnost

Prezident Českého tenisového svazu (ČTS) Ivo Kaderka (60) zůstane ve vazbě, kde je od konce února kvůli tomu, aby nemohl ovlivňovat svědky v kauze podvodů se sportovními dotacemi. Pražský městský soud ve čtvrtek zamítl Kaderkovu stížnost. ČTK to sdělil funkcionářův advokát Michal Sýkora před pankráckou věznicí, kam si přijel ověřit, zda jeho klient nebude propuštěn na svobodu.

Za milionové dotační podvody se státními sportovními dotacemi a za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky hrozí Kaderkovi až desetileté vězení. Prezident ČTS trestnou činnost popírá. Kaderka podal stížnost bezprostředně poté, co ho Obvodní soud pro Prahu 7 poslal do vazby. Mluvčí pražského městského soudu Štěpánka Tykalová ČTK potvrdila, že o jedné z podaných stížností v kauze tenisových dotací dnes městský soud rozhodoval v neveřejném zasedání.

O další, kterou zřejmě podal spoluobviněný šéf dozorčí rady ČTS Vojtěch Flégl, rozhodl před týdnem. Flégl podle informací ČTK z vězeňského prostředí rovněž zůstal za mřížemi. Soud výsledek rozhodování o stížnostech blíže nekomentuje – argumentuje tím, že tato fáze trestního řízení je neveřejná.

Koluzní vazba, tedy vazba kvůli možnému maření vyšetřování, může trvat maximálně tři měsíce. Lhůta se počítá ode dne zadržení, Kaderkovi podle jeho advokáta vyprší 27. května. Výjimkou by mohla být pouze situace, kdy by se obviněný pokusil z vazby ovlivňovat svědky nebo spoluobviněné. V takovém případě by soud vazbu mohl na návrh státního zástupce prodloužit.