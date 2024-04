Kaderka sám z funkce neodstoupí, na valné hromadě ale nabídne rezignaci

Prezident Českého tenisového svazu (ČTS) Ivo Kaderka (60) nabídne na červnové mimořádné valné hromadě rezignaci, do té doby ale odstoupit nehodlá. Podle záznamu z jednání výkonného výboru, který má ČTK k dispozici, to řekl jeho právník Richard Maleček. Kaderka, jenž stojí v čele českého tenisu 26 let, je od konce února ve vazbě stejně jako šéf dozorčí rady svazu Vojtěch Flégl. Oba jsou stíhaní za milionové podvody se státními dotacemi.

Podle Malečka si Kaderka nepřeje být z funkce šéfa svazu odvolán, ale chce sám nabídnout rezignaci na mimořádné valné hromadě 7. června, na níž může být osobně přítomen. Dočasným šéfem svazu byl po Kaderkově zadržení jmenován sportovní ředitel Jan Stočes.

K hlavním bodům valné hromady by měla vedle reakce na aktuální situaci patřit i změna stanov, která by umožnila rozšíření počtu kandidátů na post předsedy. Rada ČTS bude předtím rovněž jednat o Fléglově odvolání.

Oběma hrozí až 10 let vězení

Kaderkovi i o čtyři roky mladšímu Fléglovi hrozí za dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky až desetileté vězení, trestnou činnost popírají. Stíhání čelí také tajemník svazu Jakub Fastr, šéfka ekonomického oddělení Hana Baierová a někdejší přední deblista Daniel Vacek, který trénuje daviscupového reprezentanta Tomáše Macháče.

Pražský městský soud minulý týden rozhodoval o stížnosti jednoho ze zadržených, zřejmě Kaderky. Ze setrvání obou obviněných ve vazební cele, které ČTK potvrdil zdroj z vězeňského prostředí, lze dovodit, že soud stížnost zamítl.

Kaderka i Flégl jsou za mřížemi, aby neovlivňovali doposud nevyslechnuté svědky. Kaderka si proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 7 o vzetí do vazby rovnou podal stížnost, Flégl si ponechal čas na rozmyšlenou.

"Soud rozhodl o stížnosti jednoho z obviněných v neveřejném zasedání 4. dubna," sdělila na dotaz ČTK mluvčí pražského městského soudu Štěpánka Tykalová. "Druhá stížnost bude projednána po jejím předložení," doplnila. Bližší informace včetně toho, o čí stížnosti soud rozhodl, odmítla uvést s argumentem, že přípravná fáze trestního řízení je neveřejná.

Koluzní vazba, tedy vazba z důvodu možnosti maření vyšetřování, může trvat maximálně tři měsíce. Kaderkovi i Fléglovi vyprší před koncem května. Výjimkou je situace, kdy se obviněný pokusí z vazby ovlivňovat svědky nebo spoluobviněné. V takovém případě může soud na návrh státního zástupce vazbu prodloužit.

Machinace s dotacemi

Podle informací médií vyplatil tenisový svaz ze státní dotace desítky milionů korun Fléglovu spolku Orel Jednota Praha - Balkán. Jen za rok 2021 šlo o více než 40 milionů korun, což byla takřka třetina celkové dotace, kterou svaz obdržel na podporu tenisu v Česku. Část peněz určená na pořádání turnajů údajně skončila na účtech Fléglových firem nebo firem jeho rodinných příslušníků. Způsobenou škodu policie vyčíslila na zhruba 14,5 milionu korun. Podstata machinací spočívala podle kriminalistů v tom, že si Flégl a jím nebo jeho blízkými ovládané firmy nechali proplácet peníze za nadhodnocené nebo zcela vymyšlené služby - za podíl na organizaci některých turnajů, za dopravu i stravování účastníků nebo na zajištění lékařské péče.

Národní sportovní agentura (NSA) vyzvala minulý měsíc ČTS k vrácení části dotace ve výši 29,7 milionu korun, které použil v rozporu se stanoveným účelem. NSA odhalila vážné nedostatky v hospodaření svazu během kontroly za rok 2021. Třicetidenní lhůta k navrácení části dotace vyprší zhruba v polovině dubna.

Podle informací Radiožurnálu svaz tuto částku zřejmě nebude mít k dispozici, kvůli dotační kauze navíc přišel o podporu generálního partnera, společnosti Agel miliardáře Tomáše Chrenka. Pokud svaz peníze nevrátí, obrátí se agentura na finanční úřad, aby je vymáhal.

Kvůli neuspokojivé finanční situaci i faktu, že Kaderka jako jediný statutární zástupce disponuje podpisovým právem k dalšímu přerozdělení peněz klubům, bylo zrušeno již několik letošních turnajů v Česku. Neuskuteční se challengery na pražské Spartě a Štvanici, neodehrají se ani další tři mužské turnaje ITF M25 v Praze, Mostě a Jablonci nad Nisou.