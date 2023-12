Letošní vizitka Muchové: Debut v TOP 10 a kousek od triumfu na majorech, konec už po US Open

Karolína Muchová (27) měla v letošním roce na své poměry možná o něco menší počet zdravotních problémů a prožila nejlepší sezonu kariéry, musela ji však uzavřít už po zářijovém US Open. Talentovaná olomoucká rodačka byla kousek od svého druhého triumfu na okruhu WTA a na French Open dokonce sahala po svém prvním grandslamovém titulu. Během sezony 2023 se vyšplhala ze druhé stovky až do nejlepší desítky světového pořadí.

Muchová v této sezoně posbírala víc výher (38), než odehrála zápasů v sezoně 2020, 2021 i 2022. Vedle posunu do TOP 10 světového pořadí byla kousek od premiérového triumfu na grandslamových akcích. Přitom na začátku roku figurovala na 151. pozici a celkem letos stihla jen 14 turnajů. Na šesti z nich ovšem prošla minimálně do čtvrtfinále a od prvního týdne však takřka neustále stoupala žebříčkem a na konci února se definitivně vrátila do elitní stovky.

Právě skončený tenisový rok zahájila v novozélandském Aucklandu. Hned úvodní zápas sezony byl kuriózní: Xiyu Wang totiž za stavu 3:5 ze svého pohledu nenastoupila k dohrávce. Ve druhém kole se Muchové podařilo potvrdit roli favoritky proti Eleně-Gabriele Ruseové. Ve čtvrtfinále se naopak papírové předpoklady nenaplnily a po porážce ve dvou tie-breacích s pozdější finalistkou Rebekou Masárovou téměř dvouleté čekání na semifinálovou účast na nejvyšším okruhu neukončila.

Do úvodního grandslamu sezony Australian Open vstoupila předloňská semifinalistka suverénním vítězstvím nad Lesjou Curenkovou. Ve druhém kole australského majoru, na kterém loni kvůli zranění nestartovala, podlehla v tie-breaku rozhodující sady loňské finalistce Danielle Collinsové.

Podobné vystoupení podnikla v Dauhá. V katarské metropoli začala drtivou výhrou nad Martinou Trevisanovou, jenže ve druhém kole padla v tříhodinové bitvě s tehdy úřadující šampionkou Turnaje mistryň Caroline Garciaovou.

Mnohem lepší to bylo v Dubaji, kde bez ztráty jediného setu vyřadila Bernardu Peraovou, Soranu Cirsteaovou i sedm zápasů neporaženou bývalou vítězku Belindu Bencicovou. Muchovou však opět trápil dlouhodobý problém s břišním svalem a ke čtvrtfinále s Jessicou Pegulaovou vůbec nenastoupila.

Na americké podniky WTA 1000 ale byla zase připravená. V kalifornské poušti zdolala po bitvě Julii Putincevovou, Viktorii Azarenkovou, Trevisanovou a krajanku Markétu Vondroušovou. Ve čtvrtfinále byla nad její síly po těsném průběhu pozdější šampionka Jelena Rybakinová. Na nejvyšší tour neuspěla v této fázi už popáté v řadě.

Také v Miami ukořistila čtyři vítězství, ovšem na Floridě musela do kvalifikačních bojů. V hlavní soutěži nedala šanci Jil Teichmannové ani Lin Zhu a ve třetím kole nestačila na rozjetou Cirsteaovou.

Kousek od grandslamového titulu

Muchová se během měsíční pauzy a přípravy na antukové jaro rozešla s koučem Janem Blechou, s nímž spolupracovala od loňského září. Jejím hlavním trenérem se tak opět stal Emil Miške, který se do týmu vrátil už na začátku sezony.

Rodačka z Olomouce byla členkou českého týmu v boji o finálový turnaj Billie Jean King Cupu. Do akce se na antuce v tureckém Beleku nedostala, ale i tak mohla s krajankami slavit zvládnuté kvalifikační utkání proti Ukrajině.

Během antukového jara se postupně rozjížděla. V Madridu ztroskotala ve druhém kole na raketě Iriny Beguové, ovšem v Římě to i díky odvrácenému mečbolu domácí Trevisanové dotáhla až do osmifinále, v němž jí po tříhodinové bitvě vystavila stopku Paula Badosaová.

Do prvního kola French Open schytala členku TOP 10 Marii Sakkariovou. Řeckou jedničku však v Paříži znovu po roce vyřadila a parádně se jí otevřela cesta do závěrečných kol. A Muchová toho využila.

Po skalpu Sakkariové si poradila s Nadiou Podoroskou, Beguovou, Elinou Avanesjanovou i předloňskou finalistkou Anastasií Pavljučenkovovou a dosáhla na své první semifinále od Australian Open 2021. Zároveň zkompletovala osmifinálové účasti na všech čtyřech grandslamových podnicích.

V semifinále předvedla famózní obrat proti Aryně Sabalenkové. S vítězkou letošního Australian Open prohrávala už 2:5 v rozhodujícím setu, dokonce čelila mečbolu. Všechny hrozby však zlikvidovala a světovou dvojku senzačně přemohla. Skalp Bělorusky znamenal třetí finále na této úrovni a první od triumfu v září 2019 v Soulu.

Druhý titul na hlavní tour však neslavila. Ve finále s obhájkyní titulu a světovou jedničkou Igou Šwiatekovou přitom zlikvidovala stav 2:6, 0:3 a v rozhodujícím dějství dvakrát vedla o brejk. S favorizovanou Polkou se rvala o trofej skoro tři hodiny.

"Byly to tři fantastické týdny v Paříži pro mě a můj tým. Dnes to bylo tak blízko a zároveň tak daleko, když hrajete proti Ize," řekla v pozápasovém rozhovoru dojatá Muchová se slzami v očích. "Moc velké díky patří mému týmu. Když se do svého boxu dívám na ty lidi, cítím se jako vítězka. Doufám, že je to pro nás jen začátek na naší dlouhé cestě. Že nás tohle posílí a zopakujeme ještě něco většího," dojala i vedle stojící sedminásobnou šampionku Chris Evertovou.

Po fenomenálním vystoupení na pařížské antuce vylétla v žebříčku na 16. příčku a vylepšila své maximum. Tím předchozím bylo 19. místo.

Dlouhý útlum po senzačním finále

Skoro dva měsíce trvalo Muchové, než po senzační finálové účasti na French Open znovu našla herní pohodu. Vzhledem k nečekaně dlouhému antukovému jaru se rozhodla na trávě absolvovat pouze Wimbledon. Na nejslavnějším turnaji se ovšem zdržela jen jedno kolo, hned na úvod prohrála i kvůli zranění kyčle, které si přivodila během utkání, s trápící se loňskou čtvrtfinalistkou Jule Niemeierovou.

Před odletem do Spojených států se představila ještě ve Varšavě a čeští příznivci už si museli začít dělat starosti. Na hardové akci WTA 250 v polské Varšavě na poslední chvíli otočila souboj prvního kola s Aljaksandrou Sasnovičovou a v následujícím duelu zahodila jasné vedení 5:1 v posledním setu a také čtyři mečboly na vlastním servisu proti slovenské kvalifikantce a až 174. hráčce světa Rebece Šramkové.

Během US Open Series se zlepšovala podobně jako v rámci antukového jara. Muchová si nenechala ujít ani jeden z velkých tří podniků. V Montrealu přehrála ve dvou setech Anastasii Potapovovou a Cirsteaovou a v osmifinále stejně jako ve finále French Open prohrála bitvu se Šwiatekovou.

V Cincinnati se probojovala do svého čtvrtého kariérního finále na nejvyšším okruhu. Ani tentokrát však druhý titul neklapl. V Ohiu slavila čtyři vítězství bez skreče soupeřek a s Beatriz Haddadovou Maiaovou, Petrou Martičovou, Sakkariovou i Sabalenkovou musela do tří setů. Mezitím jí vzdala krajanka Marie Bouzková. Ve finále, kterým si zajistila debut v TOP 10 žebříčku, byla proti rozjeté domácí hvězdě Coco Gauffové bez šance.

"Když jsem se dnes ráno vzbudila, řekla jsem si, že to dnes bude těžké vyhrát. Pro mě to byl úžasný týden, ve finále jsem bohužel neuspěla. Coco je úžasná hráčka a tenhle titul si zaslouží. S novým týmem jsi odvedla dobrou práci a hlavně je tvoje hra velmi silná," řekla Muchová během slavnostního ceremoniálu.

Debut mezi elitou se nekonal

Skvělou sezonu amerických betonů zakončila dalším parádním tažením. Na US Open si ve dvou setech poradila se Storm Hunterovou, Magdalenou Frechovou i Taylor Townsendovou, v osmifinále přetlačila Xinyu Wang a ve čtvrtfinále deklasovala Cirsteaovou. Povedlo se jí tak zkompletovat čtvrtfinálové účasti na všech majorech.

V semifinále mohla oplatit Gauffové porážku z finále v Cincinnati. Mladá Američanka však měla i tentokrát navrch ve dvou setech, a dokonce se o dva dny později stala zbrusu novou grandslamovou šampionkou.

"Dnes jsem se od začátku do konce necítila dobře. Jsem smutná z toho, jak to dopadlo a že jsem ze sebe nevydala na kurtu to nejlepší. Ten výkon mě mrzí. Musíte předvést takřka sto procent, abyste ji porazili. Jenže já se nedostala ani na šedesát. A i když jsem měla nějakou šanci, nevyužila jsem ji," litovala Muchová, která se po semifinále vyhoupla na osmé místo pořadí.

A bohužel pro ni skončila sezona už po semifinále US Open. Kvůli přetrvávajícím potížím s pravým zápěstím postupně rušila účasti na zbývajících podnicích. Nejprve se omluvila pořadatelům v Zhengzhou a Pekingu. Poté odřekla start i na Turnaji mistryň, na kterém měla hrát poprvé v kariéře, a také na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu ve španělské Seville.

Muchová byla po skvělé sezoně nominována na ocenění WTA s názvem Návrat roku. Anketu však vyhrála Ukrajinka Elina Svitolinová.