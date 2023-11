Ledecká se znovu nedočkala: Bohužel v některých pasážích foukalo, bylo by to nebezpečné

Silný vítr připravil lyžařky včetně Ester Ledecké (28) také o druhý víkendový sjezd Světového poháru na nové trati ve středisku Zermatt/Cervinia. Trojnásobná olympijská vítězka se měla na závodní svahy na lyžích vrátit po roce a osmi měsících. O minulou sezonu přišla po zranění klíční kosti. O zrušení nedělního sjezdu po dvou odkladech startu informovali zástupci mezinárodní federace FIS.

Pořadatelé připravovali závody na ledovci v atraktivním prostředí na úpatí Mattehornu už loni, tehdy neměli dostatek sněhu. Po zrušené loňské premiéře měli letos muži opačný problém a přívaly sněhu je mezi branky o minulém víkendu nepustily. Lyžařky zase doplatily na silný vítr. Z osmi jízd na hranicích Švýcarska s Itálií o pohárové body se tak dosud neodjela žádná, Ledecká a spol. stihly v tomto týdnu jediný oficiální trénink.

Program skončil prohlídkou trati. "Vypadalo to dneska trošku líp, proto nás pustili nahoru, ale bohužel v některých pasážích foukalo. Třeba na největším skoku, který je do takové komprese, tam bohužel foukalo proti, takže to by bylo nebezpečné," řekla Ledecká Radiožurnálu. Podmínky dnes byly lepší než v sobotu, ale bezpečnost lyžařek vítr ohrožoval. "Přišlo mi to docela dobré, ale je fakt, že kdyby poryvy přišly právě ve chvíli, kdy by závodník byl v letu, tak by to mohlo být pro něj fatální," dodala.

Vedení závodu nejprve start naplánovaný na 11:45 dvakrát odložilo a následně zrušilo. Ledecká tak musí počkat na návrat do Světového poháru lyžařek až do 8. prosince do Svatého Mořice, kde jsou na programu dva superobří slalomy a sjezd. Mezitím mají ženy v kalendáři závody v točivých disciplínách v Severní Americe.

Ve Svatém Mořici se Ledecké zatím nedařilo. "Je dobrá šance konečně napravit si tam reputaci. Moc se tam těším, kopec se mi hrozně líbí, doufám, že se konečně skamarádíme," přála si i elitní snowboardistka.

Počasí už v této sezoně lyžařkám zrušilo dva závody z pěti, mužům dokonce tři ze čtyř. Silný vítr totiž v říjnu nedovolil lyžařům dokončit obří slalom v Söldenu.