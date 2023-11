Z Janoška se v Bredě stal nepostradatelný hráč, v lize nenajdete lepšího cizince

Pochyby o tom, že přestup Dominika Janoška (25) do druhé nizozemské ligy bude krokem zpátky, jsou rozprášeny. Mladý záložník vzal ligu útokem, a když se podíváte na čísla produktivity, nenašli byste v Eerste Divisie lepšího cizince než bývalého pardubického hráče v dresu NAC Breda.

Je znát, jak českému záložníkovi pomohl brzký přestup. Ne snad věkově, nýbrž itermínově. Janošek totiž v Nizozemsku v červenci stihnul zažít velkou část přípravy i přátelská utkání. Skvěle se tak začlenil nejen do kolektivu, ale také do herního systému.

Nestal se však jednou z mnoha součástek systému, vyrostl v klíčového hráče. Hra Bredy na něm stojí, ve středu pole má hodně míčů a prostoru. Vyniká tak tím, čím zaujal v české lize.

Nepostradatelný člen týmu

Od začátku sezony navíc nevynechal ani jeden zápas ve druhé lize. Za celou dobu zmeškal jen 77 minut, v pohárovém utkání proti třetiligovému Quick Boys nastoupil jen na devět minut. Byl šetřen, což je o jeho pozici v týmu všeříkající.

O tom, že bude v týmu lídrem, se v podstatě rozhodlo v prvních dvou zápasech, v nichž Janošek zapsal hned tři góly. Pochopitelně ze zálohy. Pak se sice na čas gólově odmlčel, nicméně v hodnocení Livesport Zpráv byl pravidelně odměňován minimálně známkou sedm, což značí nadprůměrný výkon.

Janošek se pyšní skvělou bilancí. Livesport

Nicméně zhruba od půlky října začal ke skvělým výkonům přidávat i produktivitu. Tři góly a tři asistence za šest utkání. Parádní bilance, díky které jeho respekt v Nizozemsku roste.

Vedle toho roste i jeho cena. Janošek, jehož tým před sobotními zápasy držel sedmé místo zaručující postup do play off o první ligu, je díky sedmi brankám a pěti asistencím nejproduktivnějším hráčem Bredy.

Nejlepší cizinec

Jak to vypadá v celkovém měřítku? Třetí nejlepší ligový střelec, třetí nejlepší asistent, druhý nejproduktivnější hráč. Úctyhodné, každopádně komu by to nestačilo, pak se může podívat například na tabulku cizinců. Ve všech zmíněných aspektech drží Janošek první místo.

První měsíce v zahraničí zvládá skvěle. Nabízí se tak otázka, co bude dál. Z Nizozemska zatím žádné zprávy o možném přestupu nejdou, nicméně pokud bude pokračovat v nastoleném tempu, je jen otázka času, kdy začnou kluby z Eredivisie po někdejším hráči Pardubic či Plzně pošilhávat.