ŠESTKA: Sinnerův vzdor, mladoboleslavský zlom a albánská pomoc Šilhavého týmu

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom pomáhá speciální rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 14. listopadu

Djokovič – Sinner

Zelenou skupinu Turnaje mistrů ovládne buď světová jednička Novak Djokovič, nebo naděje domácích fanoušků a čtvrtý muž žebříčku Jannik Sinner. Oba mají z úvodního zápasu na kontě výhru, Srb však v úvodním vystoupení v Turíně jen potvrdil, že má s Dánem Runem vždycky problémy (celková bilance 3:2). Třísetovou bitvu nicméně po třech hodinách a šesti minutách zvládl a z minulých 34 zápasů prohrál jediný (finále Wimbledonu s Alcarazem).

Teď jej však čeká ostrá zkouška. Sinner totiž chytil v halové části sezony výbornou formu. Za poslední měsíc a půl zdolal světovou dvojku Alcaraze, trojku Medveděva (dokonce dvakrát), pětku Rubljova a naposledy i šestku Tsitsipase, proti němuž dosáhl skvělé bilance 89 % vyhraných míčů z prvního podání. Utkání se nejspíš rozhodne až ve třetím setu, ostatně Djokovič ztratil sadu v posledních čtyřech z pěti utkání.

Středa 15. listopadu

Mladá Boleslav – Hradec Králové

Bilance hokejistů Mladé Boleslavi z minulých 12 utkání je víc než výmluvná: 10 porážek v základní hrací době, jedna v prodloužení a vítězství v Olomouci. V předešlém vystoupení přišla bodem hodnocená prohra v Karlových Varech, a to pár dní poté, co byl od týmu odvolán kouč Jiří Kalous. Jeho nástupce Richard Král si odbude premiéru až nyní proti Hradci Králové a může jít o úspěšný debut.

Nový trenér měl luxus devíti dnů na to, aby se s mužstvem sžil, vysvětlil mu své představy a – co je nejdůležitější – zapracoval na nich také v přípravě. Pauza je pro zkroušený soubor ideální příležitostí, jak se nadechnout. A i když to na první pohled nevypadá, Hradec pro to představuje vítaného soupeře. Z posledních devíti vzájemných střetnutí s ním Boleslav bodovala osmkrát, přičemž šestkrát z toho zápas skončil po 60 minutách nerozhodně.

Čtvrtek 16. listopadu

Kiel – Aalborg

Základní skupiny házenkářské Ligy mistrů završí svou první polovinu. Šlágrem sedmého hracího dne bude duel lídra jedné ze dvou skupin Kielu se třetím Aalborgem. České fanoušky může těšit, že významnou roli v zápase sehraje opora národního týmu. Branku Kielu totiž stráží Tomáš Mrkva, což je zhruba totéž, jako kdyby ve fotbale chytal český gólman za Bayern Mnichov. Kiel je suverén v Německu a úspěchy sbírá i v Lize mistrů.

Dosud poslední triumf v ní si THW připsalo v roce 2020, kdy už jej vedl jako kouč jiný Čech, klubová legenda Filip Jícha, který je u kormidla stále. Aalborg sice ještě v domácí lize neprohrál, ovšem v tomto ročníku Champions League už narazil dvakrát. A proti Kielu se mu dlouhodobě nevede, z minulých 10 vzájemných soubojů zvítězil pouze jednou, naposledy zachraňoval remízu 34 sekund před koncem. Poražen odjede z Německa i tentokrát.

Pátek 17. listopadu

Moldavsko – Albánie

Téměř stejně pozorně jako vystoupení národního týmu ve Varšavě budou čeští fotbaloví příznivci sledovat i duel Moldavska s Albánií, který ke všemu začíná o necelé tři hodiny dřív. V Kišiněvě se totiž utkají další dva adepti na postup na Euro ze skupiny E. A konečný výsledek může Šilhavého výběru hodně nahrát (nebo naopak). V nejméně výhodné pozici jsou aktuálně čtvrtí domácí, kteří udrží naději na historický úspěch, jen když budou bodovat.

Jinak by je dál poslala odvážná kombinace výsledků, že se Varšavě zrodí remíza a že v posledním kole kvalifikace vyhrají v Olomouci. Současná situace tak nejvíc nahrává Albánii. Jistě, Moldavsko doma přemohlo Poláky a s Čechy ukopalo bezbrankovou remízu, jenže v obou případech vyčkávalo. Tady bude muset hrát dopředu, což bude na brejky spoléhajícím a z nich nebezpečným hostům vyhovovat. A vítězstvím stvrdí svůj senzační postup na Euro.

Sobota 18. listopadu

Arménie – Wales

Zápas s neodkladným úkolem čeká fotbalisty Walesu. Ti aktuálně drží ve skupině D kvalifikace na ME druhé postupové místo, jenže Chorvaté mají stejně bodů a snazší los. Při jejich předpokládané sobotní výhře na půdě posledního Lotyšska budou muset stejně zabrat i Velšané. Což nebude jednoduché, ne však nemožné. "Draci" už se naučili hrát bez své největší hvězdy Garetha Balea, jenž po loňském mistrovství světa ukončil kariéru.

A bídně rozjetý boj o evropský šampionát (jenž by byl jejich třetím po sobě) zachránili v hodině dvanácté říjnovým triumfem nad Chorvaty, který zařídil dvěma trefami Harry Wilson z Fulhamu. Velšané dosud nikdy Arménii neporazili, v červnu od ní inkasovali doma čtyři góly, ovšem dvougólová hvězda tohoto zápasu Grant-Leon Ranos od přestupu do Gladbachu vůbec nehraje. Arménie minulé dva duely ztratila, aniž dala gól, a sérii porážek protáhne.

Tabulka kvalifikační skupiny D. Livesport

Neděle 19. listopadu

Maastricht – Breda

Ve druhé nizozemské lize jsou vzdor kvalifikaci o víkendu na programu čtyři duely a jeden z nich je zajímavý i pro české fanoušky. Do Maastrichtu totiž přijede Breda s bývalým záložníkem Pardubic Dominikem Janoškem a ex-libereckým obráncem Martinem Koscelníkem. A nutno jedním dechem dodat, že po slibném začátku sezony rozhodně necestuje k zápasu jako favorit (třebaže jsou bookmakeři jiného názoru).

Z nedávných třech ligových duelů totiž posbírala jen dva body za domácí remízy, navíc minule přišla o střelecky disponovaného krajního beka Kempera, jenž se nechal vyloučit. Kanonýrem týmu je se šesti trefami právě Janošek, čtyři útočníci dali téměř stejně gólů jako on (osm)... Maastricht se naopak zvedá, v posledních čtyřech utkáních neprohrál, přičemž třikrát to byla remíza 1:1. Nebude překvapením, pokud stejný výsledek ukořistí i s Bredou.