Jubileum a konec střeleckého půstu. Povedlo se to se vším všudy, řekl Holeš

Slávistický fotbalista Tomáš Holeš (30) si pochvaloval, že po zranění prožil velmi povedený návrat na trávník. Dnešní kapitán Pražanů vítězným gólem nasměroval svůj tým k výhře 2:0 nad Mladou Boleslaví v utkání 18. kola FORTUNA:LIGY a při jubilejním 100. startu za červenobílé v nejvyšší soutěži ukončil střelecký půst, který trval od 27. srpna. Český reprezentant zároveň na tiskové konferenci připustil, že tím, že nastoupil, trochu riskoval a v 78. minutě z preventivních důvodů raději vystřídal.

Holeš po reprezentační přestávce kvůli svalovému zranění vynechal za Slavii tři soutěžní duely. "Povedený návrat. Důležité je, že jsme vyhráli. Přispěl jsem gólem, za což jsem samozřejmě hodně rád. Jsem i rád, že vydržela ta noha, protože jsem s tím měl trochu problémy v minulých týdnech. Povedlo se to dnes se vším všudy," řekl Holeš.

Ve 49. minutě se protlačil před Tomáše Ladru a otevřel skóre hlavou po centru od Petra Ševčíka. "Nevím, jestli o mně (Ladra) věděl. Není to samozřejmě žádný obránce. Druhá věc je, že Šéva (Ševčík) dal nádherný centr. Takový oblouček, takže jsem měl čas do toho vlétnout. Bylo to zblízka, pak už nebylo o čem," konstatoval defenzivní univerzál.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V letošním roce skóroval teprve podruhé a poprvé od konce srpna. V lize má přitom na kontě už 19 branek. "Za gól jsem fakt rád, naposledy jsem ho dal na konci srpna. Od doby, co hraju na stoperu, prostě dávám gólů fakt málo. I když jsem se do něčeho dostal, tak jsem to neproměnil. Takže za každý gól jsem rád, zvlášť za tenhle, který byl vítězný. O to jsem raději, že jsme díky tomu vyhráli. Po tom gólu jsem měl trochu euforii, takže jsem si to užil," prohlásil Holeš.

Připustil, že stoprocentně zdravý ještě není. "Dnes jsem šel trochu na hranu, protože doktoři mi doporučovali, abych šel jen na lavičku. Takže jsem to risknul. Začal jsem to pak ke konci trochu cítit, protože to bylo svalové zranění. Asi to ještě nebylo úplně doléčené, ale vydrželo to," řekl Holeš.

"Když jsme měli náskok dvou gólů, tak jsem se nechal raději vystřídat. Abych to nějak neurval a mohl odehrát ještě dva zápasy podzimu, co nás čekají. Bylo dobře, že jsme měli takový výsledek, že jsem si mohl dovolit vystřídat. Jinak bych to asi rval přes závit," doplnil Holeš.

Jeho tým ztrácí z druhého místa neúplné ligové tabulky pět bodů na obhájce titulu Spartu, k dobru má ale odložené utkání ve Zlíně. "Byl bych raději, kdybychom už měli připsané tři body ze Zlína. Ale bohužel se tam hrát nedalo. Bereme to tak, jak to je. Na tabulku příliš nekoukáme, hrajeme zápas od zápasu a všechny se snažíme zvládnout vítězně," dodal Holeš.