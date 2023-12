Livesport Daily #158: Speciál o nepřekonatelném oštěpaři Janu Železném

Trojnásobný olympijský vítěz (Barcelona, Atlanta a Sydney), trojnásobný mistr světa, nejlepší oštěpař všech dob – Jan Železný (57). Dnešním dnem otevíráme minisérii tří povánočních rozhovorů o sportovcích našeho mládí a dětství. Každý z moderátorů podcastu Livesport Daily si vybral jednu sportovní osobnost, kterou v mládí obdivoval. Veronika Kubíčková zvolila právě Železného. Patří bezpochyby k nejlepším atletům všech dob, jeho světový rekord z německé Jeny už 27 let nikdo nedokázal překonat. Ještě předtím historické tabulky přepsal pětkrát, jeho nejdelšímu hodu, který má hodnotu 98,48 metrů, se dokázal přiblížit jen Němec Vetter. Na fenomenálního oštěpaře jsme v Livesport Daily vzpomínali s dlouholetým redaktorem a moderátorem Českého rozhlasu Miroslavem Augustinem.

Byl proslulý svými dvouměsíčními soustředěními v Jihoafrické republice, těch se drží doteď i v roli trenéra. Kromě tréninku tráví čas nejraději u vody. Vedle hodu oštěpem si totiž oblíbil rybaření. Říká, že byl sám na sebe v přípravě vždycky přísný, dnes by prý své svěřence tolik dřít nenechal.

"Honzu všichni berou, všichni si ho váží. Jeho svěřenec Kuba Vadlejch mi vykládal, jak jim něco vysvětloval na tréninku a oni to pořád nechápali. Tak vzal oštěp sám a hodil ho nejdál ze všech," připomíná Miroslav Augustin jednu z historek, kterou mu v současnosti nejlepší český oštěpař vykládal. Sám Augustin byl u všech největších úspěchů Železného, u třech zlatých olympijských medailí i u světových šampionátů, ze kterých přivezl také nejcennější kov.

Byl podle něj introvertem, příliš neprožíval ani své úspěchy, ani zklamání, alespoň ne navenek. Střídmý byl vždycky i ve svých mediálních vystoupeních. Novinářům čas věnoval, ale všechno mělo předem jasně daná pravidla. "Uspořádal vždycky tiskovou konferenci, tam se věnoval klidně i každému individuálně, dal rozhovor všem, kdo s ním mluvit chtěli, dal pomalu i rozhovor o včelaření, ale pak ta konference skončila a až do další velké akce jste o něm nic neslyšeli a už jste ho nesehnali," nastiňuje Augustin, jak oštěpařská legenda pracovala s médii.

S novináři prý vůbec nekomunikoval v době, kdy ho v kariéře přibrzdilo zranění. To první po olympiádě v Soulu, to druhé na přelomu tisíciletí, kdy si nešťastně po pádu při tréninku poranil rameno. Vrátil se na mistrovství světa v Seville, kde si "vyházel" bronz. O rok později v Sydney pak dovršil zlatý olympijský hattrick a zapsal se nesmazatelným písmem do historie světové atletiky.

Livesport Daily #158: Speciál o nepřekonatelném oštěpaři Janu Železném Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také mluvili:

O jeho trenérských úspěších.

O dvou největších zraněních, která ovlivnila jeho kariéru.

O jeho oštěpařských začátcích.

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.