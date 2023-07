Livesport Daily #31: Rozkol ve fotbalovém klubu. Roudnické děti neví, kde budou hrát

Nová epizoda Livesport Daily je specifická –⁠ delší stopáží i tématem, kterým se zabývá. Je to sonda do hlubších pater českého fotbalu, kde je možné všechno. Sice se věnuje rozkolu v Roudnici nad Labem, ale dobře demonstruje všemožné zákruty, do kterých se mohou dostávat amatérské týmy v Česku. A spousta problémů, jak v podcastu uslyšíte, je způsobena hlavně špatnou komunikací.

V klubu SK Roudnice se kvůli finančním problémům dostal do vedení a pozice sportovního ředitele Martin Mulač, který chce v klubu zavést španělský styl fotbalu. Místní trenéři jsou proti a na své straně mají i velkou část rodičů. Jednoho z trenérů Matěje Lačného i samotného Martina Mulače jsme pozvali jako hosty do Livesport Daily a ptali jsme se jich, co způsobilo situaci, ve které 200 dětí neví, zda budou vůbec v Roudnici v příští sezoně hrát fotbal.

"My už mnoho let pořádáme v Roudnici nad Labem soukromé komerční kurzy fotbalu pro děti podle španělského vzoru," vysvětluje Martin Mulač, nový sportovní ředitel klubu. "Je to postavené na technické kvalitě, dlouhém držení míče a samozřejmě na taktice. Když se SK Roudnice dostala do finančních problémů, jako partner se jí nabídla španělská stavební firma, která ale požaduje, aby se celý klub ubíral španělskou cestou. Proto jsem se v klubu stal sportovním ředitelem," dodává.

Livesport Daily #31: Rozkol fotbalového klubu v přímém přenosu Livesport

Mulač je muž, který má za sebou bohatou historii, do které patří i neúspěšná kandidatura do Výkonného výboru FAČR nebo prodej zdravotních doplňků na předváděcích akcích. Teď má roudnickému SK po sportovní stránce vládnout.

Trenérům ani části rodičů se to nelíbí a na několika schůzkách už to novému sportovnímu vedení dali vědět. Z klubu už odešli trenéři mužských kategorií, dívčí část mládeže si už založila nový klub a o odchodu uvažuje i mnoho rodičů chlapeckých mládežníků. V podcastu jsme mluvili s jedním z nespokojených trenérů Matějem Lačným.

"Hrubý rámec myšlenky španělského stylu práce možná není špatný. Ale styl komunikace pana Mulače, kdy dává najevo, že on dělá vše správně a my ostatní jsme blbci, podle mě není správná. I proto si myslím, že to s fotbalem v Roudnici dopadne špatně," popisuje svůj úhel pohledu trenér Lačný.

