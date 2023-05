Pohled za kulisy Oktagonu s Matějem Kuzníkem: V kůži zápasníka MMA

Livesport

Nevyhrál. Ale neodešel se sklopenou hlavou. To je ve dvou větách příběh Matěje Kuzníka (27) a jeho vystoupení na Okagonu 43. Zápasník z Ostravy se v O2 areně postavil favorizovanému Polákovi Mateuszi Legierskimu (26) a po třech kolech prohrál na body. Přesto jeho výkon snesl přísná měřítka. A vy se díky naší kameře můžete podívat za kulisy celého zápasu.

Nenabízíme vám klasické video s pěknou hudbou a pečlivě střiženými odpověďmi zápasníka. Náš cíl je jiný –⁠ ukázat vám co nejautentičtěji, jak vypadá zápasový den z pohledu samotného fightera.

Matěj přichází do O2 areny asi tři hodiny před svým zápasem a okamžitě zapluje do šatny. "Tlak je takový, jaký si ho připustíš. Samozřejmě, že ve mě v den zápasu pořád je, cítím rychlejší tep. Ale až budu nastupovat, tak to všechno spadne, nahradí ho adrenalin… a jdeme se rvát," popisuje své pocity před zápasem Kuzník.

Matěj Kuzník: V kůži zápasníka Livesport

Ve videu, které je unikátním pohledem do soukromí zápasníka bezprostředně před důležitým soubojem v kleci, uvidíte třeba i rozhodčího.

Ten přichází za Matějem a v klidu si s ním povídá o nadcházejícím zápase: "Budu tě pískat. Kámo, neřeknu ti nic, co už bych ti někdy neřekl. Je to pořád to samý. Běž si za tím, dělej ten zápas. Čím víc ho budeš dělat, tím větší je pravděpodobnost, že ho vyhraješ."

Jak už víte, Matěj nakonec nevyhrál. Ale i po prohrané bitvě jsme s ním byli v šatně a posbírali jsme jeho pocity hned po příchodu z klece.

Pokud se chcete vcítit do kůže zápasníka MMA, podívejte se na celé video na YouTube kanálu Livesportu.