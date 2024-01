Konkurence na Dakaru narostla, my si stále píšeme svůj příběh, říká závodník Prokop

Devátý start na Rallye Dakar čeká dlouhodobě nejlepšího českého jezdce v kategorii automobilů Martina Prokopa (41). Již čtyřikrát se prosadil do elitní desítky a stále věří, že dokáže vylepšit své maximum v podobě dvou šestých míst. V rozhovoru s ČTK ale poukázal na skutečnost, že je to pro něj jako pro soukromníka v malém týmu extrémně těžké.

"Stále si píšeme svůj příběh se soukromým týmem. To znamená, že máme techniku, jakou jsme si dokázali s nejlepším vědomím a svědomím připravit a nepatříme mezi favority. Tak to je. Na druhou stranu je to příběh, který jsme si vybrali," řekl Prokop. "Konkurence neskutečně narostla. Množství krásných aut a velmi šikovných pilotů se zase zvýšilo. Za mě je tam minimálně 35 kluků, kteří jsou schopni bojovat o první desítku," podotkl.

I proto je připravený na to, že v popředí výsledkové listiny může chybět. "Rozhodně se nebudu hroutit z toho, když první týden nebudeme patřit do první desítky. Spíš očekávám, že to tak bude. Že budeme rádi, když se v etapách vejdeme do dvacítky. Počítám i s tím, že i to se občas nepovede," řekl Prokop, podle kterého rozhodující pasáže rallye přijdou až ve druhé týdnu. "Samozřejmě bude záležet na tom, aby nám vůz stoprocentně fungoval. Jen tak máme šanci. Určitě si nechceme nalhávat, že bychom měli na to jet od prvních dnů v první pětce, kam se dlouhodobě chceme zkusit podívat. To je náš cíl, ke kterému bychom jednou chtěli dospět," řekl.

Na Dakar opět vyrazí s vozem Ford Raptor, ve kterém bude mít poprvé výkonnější turbomotor. "Je to pro nás velká výzva a je to něco, co by nás nemělo brzdit. Obzvlášť druhý týden rallye ve velké nadmořské výšce, kde jsme v minulosti ztráceli hodně výkonu. I první týden by nám měl lehce vyšší výkon a hlavně příjemnější průběh výkonu pomoct ke zlepšení," věří Prokop.

S přípravou je spokojený

Jedenačtyřicetiletý jezdec je oficiálně součástí mezinárodního týmu Orlen Benzina, vůz si však připravuje sám pod hlavičkou týmu MP Sports. Auto tak sestavil v dílnách v Jihlavě a následně jej přepravil do Emirátů, kde jej od srpna testoval. "Věděli jsme, že největší problém toho motoru bude chlazení, což nás provázelo v podstatě do poslední chvíle. Neustále jsme se snažili vylepšit chlazení, průtok vody a její optimální množství, protože samozřejmě chlazení nejde zvětšovat do nekonečna," uvedl Prokop.

S konečnou podobou i přípravou je nakonec spokojený. "Najezdili jsme spousty kilometrů v těch správných podmínkách," řekl. Drobné změny provedli i na podvozku a brzdovém systému. "Auto se mi teď řídí jednodušeji než v minulosti. Máme malinký tým a mohli jsme udělat jen to, co jsme mohli zvládnout v takhle malém počtu kluků. Jsem na to pyšnej, co kluci dokázali. Říkal jsem jim, ať se děje, co se děje, ať to dopadne jakkoliv, tak jsem hrdý na tým. Za mě je super, že můžu stát na startu Dakaru s takovým autem a co se stane, to už si Dakar napíše sám," prohlásil.

Organizátoři 46. ročníku legendární rallye podle svých slov připravili náročnou trať. Nejtěžší od roku 2020, kdy se soutěž přesunula do Saúdské Arábie. "Nikdy nemohou říct, že pro nás připraví okružní jízdu," pousmál se Prokop. "První dva ročníky tady nebyla náročnost dostatečná a současné stroje potřebují fakt těžkou trať. V roce 2023 byla konečně srovnatelná s Jižní Amerikou a já jsem prosil ředitele Dakaru, aby obtížnost minimálně udržel, nebo aby ji navýšil. Doufám, že dostojí svým slibům, protože říkal, že rozhodně nemá v úmyslu to dělat lehčí, než to bylo," řekl Prokop.