Australský triumf jako náplast. Život je někdy horská dráha, řekl šťastný Sainz

Carlos Sainz (29) si může po čase znovu užívat pocit vítězství. Nedělní triumf ve Velké ceně Austrálie F1 je pro španělského jezdce symbolickou náplastí na trnitý vstup do sezony. Na jejím startu se dozvěděl, že s ním Ferrari pro rok 2025 nepočítá a jeho místo zaujme Lewis Hamilton (39). Po třetím místě v úvodním podniku v Bahrajnu navíc musel podstoupit operaci slepého střeva.

Sainz na nepříjemnosti zareagoval nejlepším možným způsobem. V australské kvalifikaci skončil druhý a samotný závod vyhrál. "Nejde jen o poslední dva týdny. Je to celý začátek roku, začalo to zprávou o neprodloužení smlouvy," popsal madridský rodák, který si v F1 připsal třetí kariérní triumf. Naposledy se radoval loni v září v Singapuru.

"Připravujete se na začátek roku, tlačíte na pilu. Pak se dostanete v Bahrajnu na stupně vítězů a řeknete si: Dobře, sezona začala, můžu pokračovat v tempu, které jsem nasadil. A najednou bum, operace a přijdete o závod v Džiddě," líčil.

Španěl během rekonvalescence po zákroku dodržoval přísný režim, dvakrát denně trávil čas v hyperbarické komoře a bedlivě sledoval, jak dlouho cvičí a co konzumuje. "A pak se vrátíte a vyhrajete. Život je někdy jako horská dráha, ale může k vám být opravdu laskavý a dobrý. Tenhle okamžik si užívám," neskrýval po závodě spokojenost.

Sainz zatím nemá místo pro rok 2025, ale jeho týmový kolega Charles Leclerc se nechal slyšet, že ho určitě dostane: "Je to jeden z nejlépe hodnocených jezdců v paddocku a pokaždé, když seděl ve voze F1, byl nesmírně silný. Už mnohokrát to ukázal. Proto se o jeho budoucnost příliš nebojím, jsem si jistý, že bude mít spoustu příležitostí a bude se jen muset učinit to nejlepší rozhodnout pro svou kariéru."