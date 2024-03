Dokud bude Horner ve funkci, bude tu napětí. Hrozí, že se tým rozpadne, řekl Verstappenův otec

Red Bullu hrozí, že se jako tým rozpadne a "vybouchne", pokud Christian Horner (50) zůstane ředitelem, citoval deník Daily Mail otce trojnásobného mistra světa Maxe Verstappena.

Hornera minulý týden očistilo nezávislé vyšetřování obvinění z nevhodného chování, které vznesla jedna z jeho zaměstnankyň. Vyšetřování bylo před sezonou ostře sledováno a Horner zůstal v centru pozornosti poté, co byl médiím a klíčovým osobnostem sportu rozeslán e-mail od anonymního odesílatele, který údajně obsahoval důkazy předložené v rámci vyšetřování.

"Dokud bude ve funkci, bude tu napětí," řekl bývalý jezdec F1 Jos Verstappen britským novinám na Velké ceně Bahrajnu, kde jeho syn ovládl sobotní zahajovací závod sezony. "Hrozí, že se tým rozpadne. Takhle to dál nejde. Vybouchne to. Hraje si na oběť, přestože problémy způsobuje on," nebral si servítky.

Hornera se nepodařilo okamžitě kontaktovat, Verstappenovy komentáře se objevily v neděli kolem jedné hodiny ranní místního času v Bahrajnu a mluvčí týmu na dotaz nereagoval. Horner po závodě novinářům ohledně e-mailu řekl, že se nebude vyjadřovat k tomu, "jaké motivy by k tomu mohl mít nějaký člověk".

"Mám podporu neuvěřitelné rodiny, neuvěřitelné manželky, neuvěřitelného týmu a všech v tomto týmu. Soustředím se na to, abych dál pracoval, závodil, vyhrával a dělal to nejlepší," odpověděl.

Verstappen starší rovněž popřel, že by se na anonymním e-mailu podílel. "To by nedávalo žádný smysl. Proč bych to dělal, když se tu Maxovi tak daří?" položil řečnickou otázku. Nizozemec vyhrál poslední tři šampionáty v řadě a sobotní vítězství bylo 55. v jeho kariéře, přičemž všech dosáhl s Red Bullem.