Dozvuky GP Bahrajnu: Verstappen v Bahrajnu nahnal strach soupeřům, fanouškům i samotné formuli 1

V dynamickém světě formule 1 je stále o čem mluvit a redaktor Finley Crebolder od nové sezony pravidelně přináší své názory na klíčové události Velkých cen. V roce 2024 začínáme v Bahrajnu.

Nová sezona je tady, ale bohužel pro všechny, kteří nejsou skalními fanoušky Maxe Verstappena, úvodní závod jasně naznačil, že se možná nebude tolik lišit od té loňské. Úřadující šampion a celá stáj Red Bull pokračují tam, kde skončili.

Neweyho risk nese ovoce

Adrian Newey se rozhodl pro obrovský hazard, když ignoroval mantru, že vítězný tým by se neměl nikdy měnit. Změnil design z předchozích veleúspěšných ročníků a zdá se, že to byl geniální tah.

Pochybnosti o tom, zda tomu tak bude, se objevily rychle. Red Bull v tréninku a kvalifikaci v Bahrajnu zrovna neoslnil, a to i přesto, že Verstappen získal pole position. Otazníky však byly v den závodu okamžitě rozprášeny, protože Nizozemec se okamžitě odpoutal od zbytku startovního pole a už se neohlížel zpět. A jeho týmový kolega Sergio Pérez se probojoval na druhé místo a bez větších problémů se tam udržel.

Když jsem pozoroval jejich bahrajnskou dominanci, nemohl jsem si pomoct, ale musel jsem obdivovat Neweyho, který už třetí rok po sobě vypadá, že překonává své soupeře v branži, kteří patří ke světové špičce oboru. Zatímco všichni strávili zimu snahou napodobit jeho mistrovský design z loňského roku, on přišel s dalším.

A to jeho nejlepší letošní dílo možná také teprve přijde, protože na jaře, kdy se seriál přesune do Evropy, budou představeny zásadní inovace. Těmito vylepšeními prý tým učiní krok směrem k vysoce potenciálnímu, ale problematickému konceptu "Zero Sidepod", který se Mercedes snažil dva roky zprovoznit a pak to vzdal. Ale vážně byste si vsadili proti tomu, že Newey projekt nedotáhne do konce?

Když se poprvé objevily informace, že pozice Christiana Hornera je ohrožena kvůli obvinění z nevhodného chování, měl jsem pocit, že největším nebezpečím pro Red Bull by v případě jeho odchodu byla právě ztráta Neweyho. A to kvůli jejich úzkému pracovnímu vztahu. Po Bahrajnu jsem si tím nyní jistější než kdy jindy.

Cunoda se zlobí na RB a Ricciarda

Zatímco pro Red Bull to byla v Bahrajnu pohodová jízda, o sesterském týmu RB se to říci nedá. Týmové rozkazy způsobily, že notoricky vznětlivý Juki Cunoda se rozparádil více než obvykle.

Cunoda a jeho týmový kolega Daniel Ricciardo uvízli v závěrečných fázích závodu za monopostem Haas Kevina Magnussena a protože se japonský jezdec snažil na rychlejších pneumatikách dostat před Dána a Australana, rozhodl se tým vyměnit své jezdce, aby měl co největší šanci na umístění. Vypadalo to jako rozumné řešení, ale Cunoda s tím nesouhlasil a bez skrupulí to dal najevo.

Po počátečním ignorování pokynu neochotně nechal Ricciarda předjet a zároveň si stěžoval týmu a ještě přidal ve chvíli, kdy se Ricciardo přes Magnussena nedostal. Ale to nebyl konec. Týmového kolegu následně agresivně předjel a po projetí cílové čáry do něj jen o centimetry nenarazil. "Co to do pr**** bylo? To si budu pamatovat... Je to úplnej idiot," řekl Ricciardo do vysílačky.

Cunoda měl za sebou perfektní start do možná nejdůležitější sezony kariéry, v kvalifikaci pohodlně strčil Ricciarda do kapsy, ale všechnu dobrou práci zhatil tím, že projevil nezralost a malichernost, o kterých mu bylo opakovaně říkáno, že je musí hodit za hlavu. Takový přístup s největší pravděpodobností stál jeho tým lepší umístění.

Red Bull letos sleduje oba jezdce RB jako ostříž, aby zjistil, zda by pro ně některý z nich nebyl lepší volbou než Pérez. A bude se dívat nejen na to, který z nich je rychlejší, ale také na to, který z nich by byl ochotnější jezdit týmově a v případě potřeby dělat Verstappenovi druhé housle. V Bahrajnu se Cunoda moc nepředvedl... Pokud se to nezmění, povýšení nehrozí, a to bez ohledu na to, jak dobře jezdí.

Vzestup F1? Hrozí naopak pokles...

Kombinace napínavé sezony 2021 a seriálu Drive to Survive od Netflixu udělala před pár lety z formule 1 větší a lepší sport než kdykoli předtím a poskytla dokonalý odrazový můstek pro to, aby tento sport konečně prorazil do Spojených států a stal se globálním. Verstappenova naprostá dominance v loňském roce však tento vzestup značně zpomalila, a když to nyní vypadá, že nás možná čeká další taková sezona, budou jistě panovat vážné obavy, že se tento vzestup úplně zastaví.

Většinu novějších fanoušků – především těch amerických – přilákal epický souboj o titul mezi Verstappenem a Lewisem Hamiltonem v roce 2021. Stejní fanoušci však již na konci roku 2023 začali ztrácet zájem poté, co se takového klání nedočkali po dvě sezony za sebou. Sledovanost televizních přenosů v USA byla v minulé sezoně o 10 % nižší než v roce 2022 a poslední série Drive to Survive zaznamenala během prvních tří dnů 23% pokles sledovanosti. Tato čísla budou jistě dále klesat, pokud se dočkáme dalšího roku Verstappenovy nadvlády, což se nyní jeví jako velmi pravděpodobná možnost.

Vzhledem k tomu si dovedu představit, že nebude trvat dlouho a vedení formule 1 začne tlačit na Red Bull, aby vyměnil Péreze za někoho, kdo bude schopen Verstappenovi více konkurovat, a že už přemýšlí o tom, jak pomoci zbytku startovního pole snížit náskok úřadujících šampionů prostřednictvím změn předpisů.

Pokud jste v tomto sportu nováčkem, může vám taková přímá manipulace ze strany mocných připadat přitažená za vlasy, ale ve skutečnosti se to děje už léta. Bývalý majitel Bernie Ecclestone pravidelně využíval své schopnosti, aby se pokusil prosadit takové složení jezdců, jaké chtěl, a během posledních let dominance Ferrari na začátku roku 2000 a Mercedesu na konci roku 2020 byly několikrát zavedeny nové předpisy, které se snažily podmínky pro jezdce vyrovnat.

Možná už je pozdě zabránit Verstappenovi v aktuální dominanci, pokud se Ricciardo nevrátí ke svým nejlepším výkonům a v polovině sezony nedostane Pérezovo místo. V následujících měsících očekávám, že uslyšíme historky o tom, že Red Bull bude tlačen k podpisu smlouvy s jedním z mnoha špičkových jezdců, kteří budou k dispozici v roce 2025, a o změnách předpisů připravovaných na začátek příštího roku, ne-li dříve.

Je velmi diskutabilní, zda je takový zásah spravedlivý vzhledem k tomu, že Red Bull a Verstappen si své místo na špici zasloužili, ale ve světě formule může být spravedlnost odsunuta na vedlejší kolej ve prospěch byznysu. A one-man show byznysu rozhodně neprospívá.