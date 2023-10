Dozvuky GP Kataru: Verstappenův titul oficiálně a boj s limity lidského těla

Max Verstappen (26) se už v sobotu po sprintu před katarskou Velkou cenou stal letošním šampionem Formule 1. Rozhodnuto bylo v půlce závodu, neboť Sergio Pérez (33) (ne úplně vlastní vinou) kolidoval a přišel o matematickou naději vstupu do paralelního vesmíru, kde by při zmizení týmového kolegy vyhrál, co se dalo, a ještě ho bodově předskočil. Holanďan se stal jedenáctým členem klubů troj- a vícenásobných šampionů a v neděli triumf podtrhnul výhrou v hlavním závodě. Na trofej si ale bude muset ještě počkat.

Mezinárodní federace totiž trvá na tom, aby se první tři jezdci šampionátu zúčastnili závěrečného galavečera, kde proběhne oficiální vyhlášení. Tentokrát se tak stane v Baku, kde paradoxně letos Max neuspěl. Tehdy vyhrál Pérez, ale sebevědomé řeči o boji o titul se mu pak šeredně vymstily. Verstappen mohl po sprintu také žertovat a na otázku, jestli ví, kdo se také stal šampionem v sobotu, sebevědomě odpověděl: "Jo, můj tchán!"

Nelson Piquet, otec Maxovy partnerky Kelly, se paradoxně žádného ze svých tří titulů nedočkal v neděli, jak bývá zvykem – Grand Prix Caesars Palace (v Las Vegas) 1981 a Grand Prix Jižní Afriky 1983 – v obou případech poslední závody sezony – se jely v sobotu a tehdy si Brazilec dokázal vyjet body, díky nimž v hodině dvanácté předskočil soupeře v boji o titul – Carlose Reutemanna, respektive Alaina Prosta.

V roce 1987 pak svůj poslední primát získal dokonce už v pátek, a to díky tvrdé havárii týmového kolegy Nigela Mansella v kvalifikaci pro Grand Prix Japonska. Angličan nemohl předposlední závod jet, a tak bylo rozhodnuto.

Šílené podmínky

Katarská Grand Prix nicméně vejde do dějin jako závod s nucenými zastávkami v boxech, kdy Pirelli, které se pravděpodobně stane výhradním dodavatelem pneumatik i pro příštích pět sezon, objevilo trhliny mezi běhounem a kostrou pneumatik. Navzdory snaze zabránit vysokému opotřebení v podezřelém úseku se ukázalo, že gumy dostávají zabrat i na opačné straně, a tak pro závod bylo nařízeno, že jezdci mohou na jedné sadě absolvovat maximálně 18 kol.

Z toho pramenící tempo (jezdci nemuseli tolik šetřit pneumatiky) v kombinaci se stále ještě vysokými teplotami udělaly ze závodu jeden z fyzicky nejhorších v dějinách – Esteban Ocon přiznal zvracení během závodu a Logan Sargeant raději po přehřátí organismu odstoupil. Příští rok se v Lusailu pojede až 1. prosince...

KRÁL VÍKENDU – Oscar Piastri

Poprvé v kariéře vyhrál jízdu Formule 1, i když zatím pouze sprint. Piastri v sobotu vytěžil maximum ze správné taktiky McLarenu jet na středně tvrdých gumách a udržel za sebou Maxe Verstappena. V hlavním závodě pak vylepšil kariérní maximum a druhým místem se poprvé při bodovaném umístění dostal do cíle před svým zkušenějším kolegou Landem Norrisem.

PLUSOVÉ BODY – Alfa Romeo

Po tragickém závodě v Japonsku se tentokrát Alfa vytáhla. Tým jako jeden ze tří přivezl do Kataru vylepšení a i nové spodní zadní přítlačné křídlo pomohlo k vůbec prvnímu finiši obou vozů na bodech v sezoně. Alfa tak v Poháru konstruktérů předskočila teď už devátý Haas.

POTLESK PUBLIKA – McLaren

O Oscaru Piastrim už pár slov padlo, ale i třetí místo Landa Norrise pomohlo britské stáji dotáhnout se na rozdíl pouhých 11 bodů za Aston Martin a řada lidí věří, že je jen otázkou času, co se McLaren posune na čtvrté místo tabulky týmů. Když je řeč o čase, McLaren v Kataru zaznamenal rekordní zastávku v boxech s časem 1,80 sekundy a navzdory těžším kolům překonal o dvě setiny rekordní pit stop Red Bullu z brazilské GP 2019.

SMOLAŘ VÍKENDU – Carlos Sainz

Ačkoliv se do hlavního závodu kvalifikoval až jako dvanáctý, Ferrari doufalo, že pomůže v boji s Mercedesem o post letošních vicemistrů. Jenže porucha palivového systému, na níž se přišlo krátce před startem, Španělovi znemožnila start...

MANÉVR VÍKENDU – Lewis Hamilton vs. George Russell

... jenže kolize jezdců Mercedesu krátce po startu Ferrari mohla uklidnit. Lewis Hamilton to v první zatáčce zkusil na vedoucí duo Verstappen – Russell a nakonec poslal svého kolegu mimo trať a sám odstoupil. Russell nakonec po srdnatém výkonu vyjel čtvrté místo a Mercedes si tak oproti Ferrari polepšil o dva body, ale mohlo být lépe.

Hamilton po závodě přispěchal s omluvou a vzal nehodu na sebe, přesto kvůli přeběhnutí trati směrem do boxů dostane pokutu 50 tisíc eur (polovina je prozatím podmíněná).