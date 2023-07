Neriskujte životy. Norris doufá, že během závodu F1 v Silverstonu se s aktivisty nepotká

Pilot stáje McLaren Lando Norris (23) v pondělí vyzval ekologické aktivisty, aby během blížící se víkendové Velké ceny Velké Británie formule 1 v Silverstone neohrožovali životy hloupými a sobeckými protesty. Připomněl tak událost z předchozího roku.

Šest účastníků aktivistické skupiny "Just Stop Oil" vběhlo vloni na trať po havárii v úvodním kole a stejná skupina, působící ve Spojeném království, v posledních měsících narušila například dostihy, či zápasy ragby, kriketu a turnaj v kulečníku.

"Je hloupé takhle ohrožovat vlastní život, když kolem jezdí auta," řekl Norris novinářům v továrně McLarenu ve Wokingu při odhalení nového jednorázového zbarvení vozu pro Silverstone.

"Navíc je to velmi sobecké, protože kdyby se něco stalo, mělo by to dopad také na toho, kdo monopost řídí. Každý má samozřejmě právo protestovat, ale myslím, že existují dobré a horší způsoby, jak to udělat," dodal Brit.

"Snad jsou dost chytří na to, aby se do toho znovu nepouštěli. Existují mnohem bezpečnější způsoby, jak získat pozornost a dělat to, co chtějí," myslí si.

Během závodní neděle se na tradiční trati v Silverstonu očekává více než 140 000 diváků. Ti demonstrující, kteří se v roce 2022 podíleli na protestu během závodu, byli v únoru odsouzeni za výtržnictví. Co se stalo? Pět aktivistů vběhlo na rovinku zvanou Wellington Straight poté, co čínský jezdec týmu Alfa Romeo, Zhou Guanyu, havaroval.

Ve chvíli, kdy traťoví maršálové a policisté odváděli protestující pryč, formule stále ještě vjížděly zpět do boxové uličky.

"Vstoupit na závodní dráhu, kde se auta řítí rychlostí 200 km/h, to není ta správná cesta," přidal se Norrisův týmový kolega Oscar Piastri. "Doufám, že se to nebude opakovat. Jsem si jistý, že v Silverstonu jsou zavedena opatření, aby se tomu znovu zabránilo," dodal.

