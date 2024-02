Kalendář formule 1: Úvod nové sezony ustoupil i ramadánu. Start je netradičně v sobotu

Nová sezona formule 1 začíná a její start je poměrně netradiční. Leckterého fanouška jistě překvapí, že první závody jsou naplánovány už na sobotu namísto tradičních nedělí. Důvod je prostý. A náboženský – za vše může ramadán, který začíná v neděli 10. března.

Právě v tento den by měla normálně startovat Velká cena Saúdské Arábie. Jenže v neděli 10. března už věřící v islámském světě musí dodržovat povinný půst. A tak vedení FIA rozhodlo, že závod se uskuteční o den dříve, aby duchovní svátek velký cirkus okolo formule 1 nijak nenarušil.

A protože saúdskoarabské Velké ceně už o týden dříve předchází start sezony v bahrajnském Sáchiru, musel se posunout i tento podnik. I zde je důvod logický, mezi jednotlivými závody musí uplynout minimálně sedm dnů, aby se stihla karavana stájí přesunout z místa na místo a stačily se odjet všechny tréninky a kvalifikace. Proto má Bahrajn v kalendáři datum 2. března a v Džiddě se pojede 9. března.

Není to však poprvé, kdy se hlavní závod F1 pojede v sobotu. Naposledy to bylo loni v Las Vegas, ač to evropské publikum možná ani nezaznamenalo. Pravda je však taková, že Evropa se sice probouzela do nedělního rána, v Nevadě ale v čase závodu byla sobota 18. listopadu.

Nejen formule 1 respektuje náboženské důvody. V minulosti měla motocyklová Velká cena Nizozemska v Assenu vždy start v poslední červnovou sobotu. Dříve se totiž jezdila na běžných silnicích, jako se to dodnes stále děje na ostrově Man nebo v Severním Irsku.

A protože kvůli závodům bylo třeba omezit veřejný provoz na silnicích a trasa vedla v blízkosti katedrály v městečku Rolde, hrozilo, že by se věřící nemohli dostat na nedělní kázání. Tradice se dochovala i do dob, kdy byl v Assenu vybudován závodní okruh. Nakonec ale nizozemští organizátoři podlehli komerčním důvodům a dnes už se jezdí v neděli.