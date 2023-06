Verstappen odstartuje z pole position i v Barceloně. Kvalifikaci vyhrál před Sainzem

ČTK

Lídr šampionátu Formule 1 Max Verstappen (25) z Red Bullu zvítězil v kvalifikaci na nedělní Velkou cenu Španělska. Na okruhu v Barceloně porazil o 462 tisícin sekundy domácího pilota Ferrari Carlose Sainze (28), třetí příčku si nečekaně vyjel Lando Norris s McLarenem (23).

"Auto bylo skvělé. Kvalifikace byla ze začátku kvůli počasí zrádná, ale jakmile začala trať osychat, auto se dostalo do tempa. Obecně to tady miluju. Mám odsud spoustu skvělých vzpomínek a věřím, že zítra přidám další," řekl Verstappen.

Nedařilo se Verstappenovým nejbližším pronásledovatelům. Sergio Pérez, který ztrácí na Nizozemce 39 bodů, se nedostal po "výletu" mimo trať do závěrečné části kvalifikace a zahájí závod jako jedenáctý. Třetí jezdec průběžného pořadí šampionátu Fernando Alonso z Aston Martinu obsadil před domácími fanoušky devátou příčku.

"To poškození mě stálo pár desetin. Kluci ale udělali maximum a snažili se vůz opravit pokaždé, když jsem vjel do garáže. Nebyl to úplně můj nejlepší den. Omlouvám se týmu i fanouškům. Závod je ale až zítra a dám do něj vše," uvedl Alonso.

Pětadvacetiletý Verstappen, který usiluje o třetí titul mistra světa po sobě, vybojoval čtvrtou pole position v sezoně a 24. celkově. V závodě zaútočí na jubilejní 40. triumf, díky němuž by se přiblížil k legendárnímu Brazilci Ayrtonu Sennovi (41). Na trati v Barceloně může vyhrát potřetí v kariéře a podruhé za sebou.

Šanci však cítí i druhý Sainz. "Takový výsledek jsem přesně potřeboval. Podmínky byly nepříjemné a bylo náročné se probojovat z první a druhé části bez potíží. Jsme v nejlepší možné pozici pro zítřek a soustředím se na to, abych vybojoval pódium," řekl rodák z Madridu.

Překvapený ze třetí příčky na startu byl Norris, jehož nejlepším výsledkem v sezoně je dosud 6. místo z Velké ceny Austrálie. "Odvedli jsme výbornou práci. Málem jsme byli i druzí. Pro Carlose je to ale domácí závod, takže jsem mu těch pár desetin nechal," podotkl s úsměvem Norris.

Páté místo obsadil v kvalifikaci šestinásobný vítěz závodu Lewis Hamilton z Mercedesu. Britský pilot se do třetí řady dostal navzdory nehodě s týmovým kolegou Georgem Russellem ze závěru druhé části kvalifikace. Russell začne jako dvanáctý. "Nikdo mě neupozornil, že tam (Hamilton) byl. Vjel jsem do svého kola, snažil se využít slip stream od Sainze a bylo štěstí, že se nestalo nic horšího," dodal Russell

Už v první části kvalifikace vypadl Charles Leclerc z Ferrari. Monacký jezdec a loňský vicemistr světa měl potíže s nastavením vozu a pneumatikami a obsadil předposlední, devatenáctou příčku.

Velká cena Španělska odstartuje v neděli v 15:00 SELČ.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Španělska