Salač s bolavou rukou na úvod MS v Kataru nebodoval, patrně podstoupí další operaci

Filip Salač v prvním závodě sezony mistrovství světa v Kataru obsadil 21. místo a zůstal daleko za bodovanou patnáctkou. Český jezdec se celý víkend potýkal s bolestmi v předloktí, se kterým byl po minulé sezoně na operaci vynucené takzvaným syndromem arm pump. Po startu z 19. místa se v úvodu držel alespoň ve druhé desítce pořadí, ale pak se mírně propadl a do cíle dojel se ztrátou 41 sekund na vítěze. Po závodě v rozhovoru pro Nova Sport připustil, že jej zřejmě čeká další operační zákrok.

"Už se to táhne od prvních testů a omezuje mě to docela dost, protože oproti ostatním máme málo najetých kol. A tady v Kataru je na to (předloktí) trať poměrně náročná, tak jsem nebyl schopen objet více jak tři rychlá kola. A v závodě, který má 18 kol, a ještě jste ve stresu, jsem věděl, že to bude zcela bez šance," uvedl Salač.

"Vypadá to, že budu muset jít ještě na jednu operaci a budeme to muset nějak vyřešit. Pokud půjdu v úterý, tak je Portimao poměrně nereálný," řekl s připomínkou druhého závodu, který se v Portugalsku uskuteční za dva týdny.

Závod vyhrál dvaadvacetiletý Španěl Alonso López, který vybojoval třetí triumf v kariéře a první od října 2022. O první místo s ním až do konce závodu překvapivě bojoval o tři roky mladší Belgičan Barry Baltus, jehož maximem v MS dosud bylo šesté místo. Třetí skončil další Španěl Sergio García.

Závod se nevydařil ani Salačovu kolegovi z elitního týmu Tonymu Arbolinovi. Ital po startu z druhé řady dojel dvacátý 11 sekund před českým jezdcem. "Nebyl to (bolest ruky) jediný problém. Taky jsme dali špatnou pneumatiku, tvrdou a přijel jsem úplně bez drátů jak já, tak i můj týmový kolega," konstatoval Salač.

V MotoGP kraloval Bagnaia

V MotoGP vykročil vítězně za možným ziskem třetího titulu za sebou Ital Francesco Bagnaia. Tovární jezdec Ducati vyhrál závod královské třídy s více než sekundovým náskokem před Jihoafričanem Bradem Binderem a španělským vítězem sobotního sprintu Jorgem Martínem. Čtvrté místo obsadil v premiéře na ducati po odchodu z týmu Hondy osminásobný šampion Marc Márquez rovněž ze Španělska. Bagnaia v nejsilnější kubatuře vyhrál 19. závod v kariéře.

Nejlepším jezdcem Moto3 byl sedmnáctiletý Kolumbijec David Alonso, který v šampionátu obhajuje třetí místo. V dojezdu čelní skupiny předstihl v poslední zatáčce Španěla Daniela Holgada a navázal na čtyři loňská vítězství. Třetí skončil Japonec Taijo Furusato.

Výsledky Velké ceny Kataru Moto2