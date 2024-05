Salač byl v tréninku Moto2 v Katalánsku sedmý. Vidím tam potenciál a věřím si, říká

Filip Salač (22) byl v úvodním tréninku na motocyklovou Velkou cenu Katalánska sedmý v kategorii Moto2. Český jezdec, který před dvěma týdny absolvoval závod na okruhu v Le Mans se zraněným pravým zápěstím, ztratil na nejrychlejšího Španěla Jorgeho Navarra (28) 418 tisícin sekundy.

Salač, člen týmu ELF Marc VDS Racing, předčil v tréninku i vedoucího muže šampionátu Moto2 Sergia Garcíu. Španělský závodník, vítěz z Le Mans, byl o sedm tisícin pomalejší. V sobotu je na programu druhý trénink, po němž bude následovat kvalifikace na nedělní Grand Prix.

"Podle dnešního výkonu tam vidím potenciál a věřím si," řekl na týmovém webu Salač, který právě v Barceloně žije. "Byl to dobrý den. Letos jsem poprvé cítil, že mám skvělý rytmus na použitých pneumatikách. Jsem s dneškem spokojený, navíc jsme byli sedmí, to je pozitivní výsledek. Motorka šlape, takže je to na mně, jak se přizpůsobím podmínkám ve zbytku víkendu."

Minule ve Francii obsadil Salač navzdory zraněné ruce 12. místo a potřetí za sebou v mistrovství světa bodoval. V kvalifikaci byl devátý a zajistil si nejlepší výchozí postavení v sezoně, bezprostředně po skončení kvalifikačních jízd ale po kolizi se soupeřem spadl.

