Ósakaová plánuje návrat po mateřské. Kariéru by chtěla restartovat na Australian Open

Čtyřnásobná grandslamová vítězka Naomi Ósakaová (25) plánuje, že se po mateřské pauze představí na lednovém Australian Open. Japonská tenistka naposledy hrála před rokem v Tokiu a v červenci porodila své první dítě, dceru Shai.

Ósakaová během US Open médiím řekla, že se jí po tenise během pauzy stýskalo a že je nažhavená na návrat. "Sledovala jsem zápasy a přála jsem si, abych mohla hrát taky," uvedla dvojnásobná šampionka Australian Open a US Open. "Nyní jsem v této situaci a jsem za to vděčná. Moc svou dceru miluji, ale opět ve mě hoří ten oheň," řekla.

Rodačka z Ósaky plánuje při comebacku nabitý program, aby získala co nejrychleji herní praxi. "Rozhodně budu hrát mnohem víc turnajů než dřív," řekla Ósakaová, jež byla v roce 2019 pětadvacet týdnů světovou jedničkou.

Ósakaová se ze světa tenisu stáhla poprvé už v roce 2021 kvůli psychickým potížím po Roland Garros, kde nechtěla mluvit s novináři. O duševním zdraví hovořila také na středeční panelové diskuzi na US Open.