Alcaraz je na grandslamu opět v semifinále. Se Zverevem neztratil set ani podání

Carlos Alcaraz na US Open stále neprohrál dohraný zápas.

Carlos Alcaraz (20) na US Open bez problémů pokračuje na cestě za obhájením svého prvního grandslamového titulu. Španělský mladík přehrál 6:3, 6:2, 6:4 Němce Alexandera Zvereva (26), s nímž si na tvrdém povrchu poradil až na třetí pokus. V New Yorku stále neprohrál dohraný zápas a čtvrtý start na majoru v řadě proměnil minimálně v semifinále. O třetí finále si zahraje stejně jako před dvěma měsíci ve Wimbledonu v souboji dvou posledních šampionů s Daniilem Medveděvem (27).

Carlos Alcaraz na loňském US Open získal první grandslamový titul a v 19 letech se stal nejmladší světovou jedničkou v historii. Minulý měsíc ve Wimbledonu sice po finálové bitvě s Novakem Djokovičem slavil již druhý triumf na grandslamu, ještě před svým úvodním letošním vystoupením v New Yorku ale věděl, že o pozici v čele žebříčku přijde. A to i v případě, že loňský úspěch zopakuje.

Jeho srbský konkurent totiž loni ve Flushing Meadows nestartoval a neobhajuje žádné body. A když zvládl zápas prvního kola, zajistil si návrat na post světové jedničky. Z pohledu žebříčkového postavení se tedy rozhoduje už jen o tom, kolik bodů bude Alcaraz v pondělí ztrácet na svého srbského konkurenta.

Dvacetiletý Španěl zatím dělá všechno proto, aby byl rozdíl 'jen' 1180 bodů. Víc sám svými výkony neovlivní. V pěti zápasech ztratil jediný set, roli favorita potvrdil proti Dominiku Köpferovi, Lloydu Harrisovi, Danu Evansovi, Matteu Arnaldimu a ve čtvrtfinále zvládl i první těžší test proti světové dvanáctce a finalistovi z roku 2020 Alexanderu Zverevovi.

Alcaraz v obou vzájemných duelech na tvrdém povrchu v roce 2021 neuhrál ani set a loni na Roland Garros prohrál i jediné střetnutí na grandsalmu. Tentokrát ale unaveného Němce z osmifnálové bitvy s Jannikem Sinnerem přehrál. Odvrátil všech pět brejkbolů, po dvou a půl hodinách zvítězil 6:3, 6:2, 6:4 a vzájemnou bilanci vyrovnal na 3:3.

"Je skvělé, že je Sascha zpátky. Už jsme spolu letos hráli, ale on ještě nebyl schopný hrát svůj nejlepší tenis. Jsem moc rád, že je zpátky, hodně se na to nadřel," reagoval Alcaraz na Zverevovo zranění kotníku z loňského French Open a jeho následnou půl roku dlouho pauzu.

Alcaraz vylepšil svou bilanci na US Open na 16:1, když si jedinou porážku zapsal při svém debutu v roce 2021 po skreči ve čtvrtfinále proti Féĺixi Augeru Aliassimemu.

"Cítím se tu pohodlně. V New Yorku hraju rád a myslím, že mám teď skvělou formu. Loni jsem od čtvrtého kola hrál dlouhé pětisetové zápasy, teď se cítím fyzicky skvěle, pošetřil jsem spoustu sil a myslím, že jsem výborně připravený zvládnout i další zápas," věří si Alcaraz, který může obháji titul na US Open jako první od roku 2008. Roger Federer tehdy v New Yorku triumfoval pátý rok po sobě.

Svou neporazitelnost na grandslamech protáhl na 12 utkání a na čtvrtém z pěti posledních majorů nechybí v semifinále. Mezi čtyřkou nejlepších nebyl jen letos v lednu na Australian Open, na kterém ale kvůli zranění nestartoval. Semifinálovou bilanci má 2:1 - loni v New Yorku a letos v Londýně nakonec triumfoval, v květnu na Roland Garros kvůli fyzickému vyčerpání nestačil na Djokoviče.

Alcaraze v pátečním večerním boji o 3. grandslamové finále čeká souboj posledních dvou šampionů s Daniilem Medveděvem, s nímž prohrál pouze předloni ve Wimbledonu na svém premiérovém turnaji na trávě. Letos ve finále turnaje Masters v Indian Wells a v semifinále Wimbledonu vyhrál s o sedm let starším sokem všech pět setů a neztratil v nich víc jak tři gamy. Medveděv v odpoledním čtvrtfinále porazil krajana Andreje Rubljova.

V nedělním finále stále může dojít na další elektrizující souboj Alcaraze s Djokovičem, kteří se naposledy střetli v srpnu ve finále podniku Masters 1000 v Cincinnati a Srb v Ohiu zvítězil po odvrácení mečbolu a bezmála čtyřhodinové bitvě. Djokovič bude v prvním semifinále letošního US Open favoritem proti domácímu Benu Sheltonovi.

