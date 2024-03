Oštěpař Vadlejch vstoupil do olympijské sezony vítězně, v JAR hodil 87 metrů

Oštěpař Jakub Vadlejch (33) vstoupil do olympijské sezony výhrou na mítinku v Potchefstroomu. Bronzový medailista z mistrovství světa a vítěz atletické Diamantové ligy z minulé sezony hodil v Jihoafrické republice rovných 87 metrů.

Na soustředění v JAR jen jednou v kariéře předvedl lepší výkon, když loni zapsal 88,38 metru. To ale závodil o měsíc později. "Čistě statisticky je to můj druhý nejlepší závod v Jihoafrické republice. Na tak brzký start sezony jsem se cítil moc dobře a závod ukázal, že letošní rok s dvěma vrcholy bude určitě stát za to," uvedl v tiskové zprávě aktuálně nejlepší český atlet, který bude v Paříži obhajovat olympijské stříbro z Tokia. Před tím by měl závodit na červnovém mistrovství Evropy v Římě.

V letošních světových tabulkách se v samém úvodu sezony Vadlejch zařadil na druhé místo hned za německého mladíka Maxe Dehninga, jenž v únoru šokoval hodem 90,20. Další start Vadlejch plánuje na úvodní mítink Diamantové ligy, který se uskuteční 10. května v Dauhá. Tam se mu tradičně daří, loni i předloni skončil druhý.