Pět klíčových bodů před startem cyklistické sezony. Zlaté sny či Cavendish útočící na rekord

Start mužské části cyklistické sezony se rychle blíží, začíná v úterý etapovým závodem Tour Down Under ve slunné Austrálii. Co dál cyklisty v následujících měsících čeká? Tradičně velkolepá Tour de France či olympijské hry v Paříži. Ale to rozhodně nebude vše.

Zlaté sny

Remco Evenepoel a Mathieu van der Poel jsou dva muži, kteří by mohli ohrozit Ekvádorce Richarda Carapaze, jenž bude jistě chtít obhájit olympijské vítězství. Letošní 273 kilometrů dlouhý silniční závod se pojede v okolí všech významných pařížských památek a rozhodovat se může ve stoupání v historické čtvrti Montmartre.

Van der Poel je po vydařeném roce 2023, kdy získal titul mistra světa a zvítězil v Paříž-Roubaix, také favoritem na výhry v mnoha dalších závodech. A také se od osmadvacetiletého Nizozemce očekává, že bude sekat dobrotu. Má za sebou nepříjemný prosincový exces, během cyklokrosového závodu totiž plivl na fanoušky.

Výhoda pro Vingegaarda?

Jonas Vingegaard je aktuální cyklistickou hvězdou. Profimedia

Na Tour de France se znovu očekává souboj mezi dvojnásobnými šampiony Jonasem Vingegaardem a Tadejem Pogačarem. Pogačar je favoritem mezi fanoušky a se slovinským univerzálem lze vždy v boji o nejvyšší příčky počítat.

Trasa Tour však Vingegaardovi vyhovuje, důvodem je spousta stoupání a vrcholy závodu připravené do závěrečného týdne vyžadují trpělivost, která je pro něj přirozená. "Celá trasa mi připadá jako šitá na míru," řekl šampion o horské trase.

Tour začne ve Florencii a skončí 21. července v Nice, a to jistě napínavým přejezdem přes útesy. Úplný finiš pak bude na ikonické Promenade des Anglais.

Pogačar se pokusí o double

Tadej Pogačar z týmu UAE Team Emirates. Profimedia

Než se rozjede Tour de France zúčastní se Pogačar také Gira d'Italia, které startuje 4. května v Turíně. Tour se rozběhne o měsíc později ve Florencii – první ze čtyř etap netradičně v Itálii – a 26. července začínají olympijské hry v Paříži.

Od roku 1998, kdy Marco Pantani vyhrál Tour a Giro, nikdo nevyhrál tyto slavné závody v jedné sezoně.

Pozor na ně

Očekává se, že Evenepoel a Primož Roglič si pohlídají, aby Vingegaard s Pogačarem Tour de France hladce neovládli. Evenepoel se pustí do první Tour de France, kde si klade za cíl umístění v první pětce. Pokud se mu však podaří dojet do 21. etapy s náskokem dvou minut, může mistr světa v časovce myslet na vítězství.

Roglič na Tour 2020 pohořel, když v závěrečné časovce přišel o obrovský náskok 57 sekund a Pogačar si do posledního dne připsal téměř minutový náskok. "Budeme muset mít plán, jak se s Primožem vypořádat," varoval Vingegaard.

Cavendish v rychlém pruhu

Mark Cavendish v barvách týmu Astana Kazachstán. Profimedia

Veterán Mark Cavendish ví, že podle informací ho nečeká na Tour de France nic snadného, přesto se pokusí vyhrát minimálně jednu etapu, aby se osamostatnil v čele žebříčku etapových vítězství.

Tým Astana se kolem rychlíka, kterému bude na startu závodu 39 let, přestavěl. Nicméně Brit na triumf útočil už v roce 2023. Nevyšlo to, a tak si domů odnesl aspoň prvenství v nejvyšší rychlosti, dosáhl na 73 km/h. K rekordu mu chybí jediné vítězství, aktuálně se o něj dělí s Eddym Merckxem. Oba slavili ve 34 případech.