Sportovec roku nebude kvůli tragédii v Praze v televizi. Není důvod k oslavám, řekl Perušič

Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku se kvůli tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, při níž zemřelo nejméně patnáct lidí, nebude vysílat přímým televizním přenosem. Novinářům to dnes oznámil předseda Klubu sportovních novinářů Michal Dusík. Galavečer se s úpravami scénáře uskuteční, ale bude se vysílat ze záznamu.

Pořadatelé tradiční ankety se na tomto řešení domluvili se všemi, kterých se to týká. "Probíhalo to velmi jednoduše. Spíš šlo o to, že jsou na to navázaní partneři, nějaké věci, bylo potřeba se dohodnout. Bylo logické, že dnes není nálada na to, aby se slavilo. Nebylo by to úplně vhodné. Bude probíhat tiskovka vlády, prezidenta, ta pozornost je upřena jinam," vysvětloval Dusík. Odložení galavečera bylo vzhledem k nabitému programu sportovců nereálné.

Střelec zabil v budově školy v centru Prahy dnes odpoledne nejméně 15 lidí, dalších 24 je zraněných. Pachatel je mrtvý. Je to dosud nejtragičtější případ střelby v Česku.

Tato hrůzostrašná událost se osobně dotkla beachvolejbalového mistra světa Ondřeje Perušiče, který společně s Davidem Schweinerem patří k favoritům na přední umístění v anketě. Sám na Filozofické fakultě UK studuje historii.

"Je to připomínka, že jsou daleko důležitější věci než sport. Upřímně řečeno mi nepřijde úplně vhodné, abych tady dneska nějak úžasně slavil naše umístění, ať už je jakékoli, protože současně spousta mých kolegů, spolužáků, kamarádů a dalších má za sebou tuhle tragickou událost, která mnohé stála život. Upřímně si nejsem jistý, jestli je vůbec vhodné tu akci pořádat za těchto okolností, ale uvědomuju si, že to má spoustu dalších rozměrů," řekl novinářům ještě před tím, než bylo rozhodnuto o odvysílání galavečera ze záznamu.

Na začátku ceremoniálu bude minuta ticha. Každý, kdo půjde na pódium, bude mít černou stužku. Scénář se vzhledem k okolnostem upraví. V televizi lidé galavečer uvidí pravděpodobně v období mezi Vánoci a Novým rokem. "Život musí jít dál, ale dneska by to nebylo ideální vysílat," poznamenal Dusík.

Na bezprecedentní masakr v centru Prahy reagoval i olympijský šampion a úřadující vicemistr světa ve vodním slalomu Jiří Prskavec. "Když jsem se to dozvěděl, tak jsem zrovna jel pro syna do školky a úplně mě polil pot. Je to věc, o které člověk slyší ze zahraničí, o nějaké střelbě ve škole a tak dále, a říká si: To se u nás nestane. A najednou je to tady a opravdu to bylo… Skoro jsem musel zastavit, jak mi z toho bylo špatně. Věřím, že je to opravdu ojedinělý případ. Je to smutné," řekl.

V sále pro tiskové konference se o odložení přímého přenosu dozvěděl bronzový medailista z MS oštěpař Jakub Vadlejch. "Já si myslím, že je to férové. Je to poslední věc, na kterou by teď český národ chtěl myslet. Všichni jsou v myšlenkách s oběťmi," uvedl.

Ještě před galavečerem ze stejného důvodu požádala Slavia o odložení utkání Ligy mistryň s rakouským St. Pöltenem. UEFA žádosti vyhověla. Na sociální síti X to uvedl předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík.