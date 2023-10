Na úvod MS nečekaná porážka. Beachvolejbalisté Perušič se Schweinerem nestačili na Kubánce

Ondřej Perušič (29) s Davidem Schweinerem (29) vstoupili do mistrovství světa v plážovém volejbalu nečekanou porážkou 1:2 s kubánskou dvojicí Jorge Alayo, Noslen Díaz. Český tým nepotvrdil v mexickém Apizacu roli papírového favorita a prohrál 17:21, 21:15 a 9:15.

Šestnáctý nasazený pár vstoupil do zápasu vítězným míčem, ale pak už v úvodním setu ani jednou nevedl. Tříbodovou ztrátu ještě zlikvidoval, ale od stavu 16:16 zvládl koncovku lépe soupeř. Druhou sadu vítězové nedávné Pro Tour Elite v Paříži rozhodli čtyřmi body za sebou od stavu 9:9, ale Kubánci, kteří byli nasazeni až jako číslo 33, zvládli lépe tie-break. Po vyrovnaném úvodu šli do dvoubodového náskoku a pak vedení 8:6 zvýraznili pěti vítěznými výměnami za sebou.

"Dnes nám úplně nepomohlo, že jsme začínali s Kubánci, o kterých jsme věděli, že jsou extrémně fyzičtí. Zápas se nevyvíjel podle našich představ, i když se nám to podařilo ve druhém setu prolomit. Já jsem si vybral hodně podprůměrný zápas," řekl Schweiner.

"Klíčem k porážce bylo naše podání, kterým jsme většinu zápasu nebyli schopní soupeře zatlačit, a několik důležitých míčů, které jsme nevyřešili, jak jsme měli," uvedl Perušič. "Kubánci dominovali, útočili z velké výšky. V naší hře nefungovalo mnoho věcí, které budeme muset do dalších klání zlepšit," dodal devětadvacetiletý polař.

Podle papírových předpokladů neskončil ani druhý zápas ve skupině I, protože devátí nasazení Brazilci Evandro a Arthur neuhráli ani set proti domácí dvojici Ricardo Galindo, Isaías Aguirre. Mexičané budou v noci na pondělí SELČ dalším soupeřem českého týmu. Ze 12 čtyřčlenných skupin projdou do play off vždy dva nejlepší celky plus čtyři ze třetích míst.

Do turnaje v sobotu vstoupí také Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou, které od 18:00 čeká duel s Paraguaykami Erikou Bobadillovou a Michelle Valienteovou.