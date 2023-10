Pomalý rozjezd, ale nakonec snadná práce. Nový Zéland porazil na MS Uruguay a je ve čtvrtfinále

Ragbisté Nového Zélandu si na mistrovství světa zajistili postup do čtvrtfinále. V posledním zápase v základní skupině A si All Blacks připsali bonusovou výhru 73:0 nad Uruguayí a ujali se vedení v tabulce. O tom, zda půjdou do vyřazovacích bojů z prvního, nebo druhého místa rozhodne páteční duel mezi momentálně druhou Francií a třetí Itálií.

Hráči Nového Zélandu sice měli proti Uruguayi pomalejší rozjezd a v úvodních 20 minutách nedokázali skórovat, pak ale položili celkem jedenáct pětek. Třikrát se prosadil Leicester Fainga'anuku, po dvou pětkách si připsali Damian McKenzie a Will Jordan.