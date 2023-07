Snad Frooma porazím, přeje si Karel Vacek. Czech Tour pojede v barvách italského Corratecu

Na cyklistickou Czech Tour, která ve čtvrtek odstartuje v Prostějově, se těší také Karel Vacek (22), který zazářil během letošní edice závodu Giro d'Italia. V sedmé etapě při dojezdu na Gran Sasso d'Italia skončil druhý. Tentokrát ho čekají kopce v Jeseníkách a Beskydech.

Karel Vacek je členem italské stáje Corratec-Selle Italia a měl by být jedním z jejích lídrů. Po květnovém Giru talentovaný český cyklista, který od svých pěti let vyrůstal v Rakousku, absolvoval červnový závod Okolo Slovinska a v průběhu července Sibiu Cycling Tour v Rumunsku. Poté následovala příprava na vystoupení v domovině. Stihl také pomoci svému bratrovi Mathiasovi vyhrát titul českého mistra v silničním závodě.

Když se Karel Vacek dozvěděl, že se s ním bude drápat na Pustevny, Dlouhé stráně i Červenohorské sedlo ikonický Chris Froome, velmi ho to potěšilo. "Pro závod je super, že tady Chris bude. I když už je na sklonku kariéry, tak určitě přiláká fanoušky i mediální pozornost, protože toho během kariéry dokázal strašně moc. Těším se na to, co předvede a věřím, že ho můžu porazit," plánuje.

Naposledy se Vacek a Froome potkali v ostrém závodě loni na Tour of the Alps a ani jeden z nich nakonec nebyl klasifikován v konečném pořadí, neboť v poslední etapě oba shodně dojeli po časovém limitu. Ještě před tím ale Vacek v průběžném pořadí figuroval před britskou legendou, která v současnosti jezdí za druhodivizní tým Israel-Premier Tech.

Obavy z počasí a silnic

O ambicích před letošní Czech Tour však mluví Vacek opatrně. "Obecně sem přijíždím s nejistými ambicemi, protože poslední dobou nebyly moje výkony úplně nejlepší. Po Giru jsem dlouho bojoval s únavou a nebyl jsem schopný si úplně orazit," vysvětluje.

Na druhou stranu ale Vacek věří, že na domácí závod bude připraven. "Nedávno jsem na pět dnů úplně vypnul, protože jsem měl mezeru mezi závody. Mám za sebou teď i dva bloky intenzivních a těžkých tréninků, takže věřím, že na tom budu dobře a předvedu před českými fanoušky dobré výsledky," přeje si.

A co říká o největším českém závodě? "Pro naši cyklistiku je skvělé, že se u nás jede tak kvalitní závod. Obavy mám pouze z trochu nestabilního počasí, ale věřím, že si organizátoři pohlídají, aby byly silnice dobře udržované. Těším se, že se doma ukážu v co nejlepším světle," uzavřel.