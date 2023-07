Tým kolem Frooma uspěl hned v první etapě Czech Tour. Ze sprintu vyhrál Einhorn

První etapu Czech Tour ovládl v Uničově z hromadného sprintu Itamar Einhorn (25) z týmu Israel-Premier Tech. V dojezdu 165 kilometrů dlouhého závodu izraelský šampion porazil Belgičana Milana Fretina a Luka Lampertiho a získal i dres pro vedoucího závodníka. Nejlepším Čechem byl na 9. místě Dominik Neuman (27) ze stáje Elkov-Kasper.

Peloton hned od startu čelil mnoha pokusům o únik, ale uspěl až nástup tří jezdců po zhruba dvaceti kilometrech, mezi nimiž byl také Čech Matěj Zahálka. I když skupina měla v jednu chvíli náskok více než dvě minuty, ani tento atak však neměl nárok na úspěch. Hlavní skupinu se nepodařilo v průběhu celé etapy roztrhat nikomu na delší dobu a rozhodovalo se tak v centru Uničova v rychlém spurtu.

"První etapa byla docela těžká, hodně týmu nechtělo do sprintu, takže bylo hodně nástupů, na konci byli pak asi všichni unavení," povídal vítěz Einhorn v cíli. Do posledního okruhu v Uničově vjížděl po boku svého kolegy z týmu Ricka Zabela z Německa, který mu rozjížděl spurt.

"Zhruba 500 metrů před cílem jsem byl vedle dvou soupeřů vepředu a do poslední zatáčky jsem vjel v plné rychlosti a povedlo se to. Mám radost," řekl. Cítil se prý skvěle. "Zotavil jsem se z té první poloviny závodu, protože to nebyla úplně rovina. Necílím na celkové vítězství, ale máme v týmu jezdce, kteří by vyhrát chtěli," doplnil.

Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome uznal, že etapa byla náročnější, než čekal. "Ale pro náš tým dobrá, vyhráli jsme, byl to dobrý start Czech Tour," hodnotil. "Rozhodně to nebyla jen sprinterská etapa, rozhodně to nebyl snadný den. Samý pokus o únik, také docela kopce nahoru dolů. Je dobrý být součástí týmu, který dnes vyhrál. Máme pár kluků, kteří budou bojovat o celkové vítězství. Uděláme pro to jako tým všechno," slíbil.

Účast Frooma způsobila nával fanoušků podél trati, na startu i v cílových městech závodu. Když měl ujít zhruba dvacet metrů od svého týmu k novinářům na rozhovory, nevyhnul se focení či podepisování. "Jsem trochu překvapený, že mám i tolik fanoušků v České republice. Je to skvělé a docela si to užívám," dodal.

Výsledky 1. etapy Czech Tour