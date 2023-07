Chtěl jsem na Czech Tour Sagana, přiznává Leopold König. Frooma získal až druhou nabídkou

V roli šéfa cyklistického závodu už působí víc než přesvědčivě. Leopold König (35) v minulých letech nabral zkušenosti a v letošní edici Czech Tour si splnil jeden ze svých snů. Českým fanouškům představí jednu z největších ikon cyklistiky – čtyřnásobného vítěze Tour Chrise Frooma. Vypráví také o zodpovědnosti a bezpečnosti pro jezdce i vizi do budoucna.

Czech Tour se v uplynulém roce poněkud proměnila. Hlavní partner, společnost Sazka, ustoupila do pozadí a nechala do názvu závodu zakomponovat název české země. "Cyklistické závody jsou skvělou možností ukázat to nejlepší z různých zemí a žádný jiný sport vám nenabídne takovou porci obrázků pro prezentaci cestovního ruchu. Jste čtyři hodiny denně v dané zemi a projíždíte jí křížem krážem," ví Leopold König, když vyjednává se sponzory i televizními společnostmi. Na přímý přenos si zatím ještě netroufl, v budoucnu by König ale rád oslovil nejen české televize.

Vypadáte spokojeně, zdá se, že start Chrise Frooma zvedl zájem o závod. Jak těžká byla nakonec ta jednání?

"Máme nejlepší hvězdu posledního desetiletí na startu a já jsem dopředu avizoval, že pokud se podaří někdo takový sehnat, bude to shoda okolností. Když bylo jasné, že Chris nepojede Tour de France, obnovil jsem rozhovory s týmem Israel. Oni první start zamítli, ale nedalo mi to…"

Takže byla reflektovaná až druhá nabídka? Museli jste tým Israel motivovat i finančně?

"Samozřejmě, že jsme měli finanční náboje. Ale tím, že se s týmem známe – jedním ze sportovních ředitelů je René Andrle a další Kjell Carlström, se kterým jsme se minuli ve Sky – tak nás to snad nestálo tolik.” (úsměv) Snažil jsem se jim vysvětlit, že právě u nás budou mít nejlepší přípravu pro svůj vrchařský tým před Vueltou. Oni měli už i velmi silné mladé jezdce na Giru, pro které také potřebovali program. Takže to nebylo o tom, že bych volal samotného Frooma a řekl: Chrisi, pojeď Czech Tour. Prvotní je vždy zájem a rozhodnutí týmu."

Představí se více než 10 jezdců, kteří byli na startu Gira. Míří už některé top stáje do Čech automaticky?

"S ostatními týmy to nebylo tak složité. S Borou jsme byli domluvení hned, Intermarché si u nás dlouhodobě pochvaluje přípravu na Vueltu, vyhráli tam pak i etapy. Samozřejmě, že vnímáme, jaká je naše pozice v nabitém kalendáři, ale také i proto víme, co chceme dělat a koho k nám získat. Myslím, že letos jsme vytěžili jsme maximum, co se dalo."

Byl ještě někdo, koho jste si přál na startu?

"Chtěl bych Petera Sagana. Také jsem o tom mluvil s jeho bráchou Jurajem, vzali jsme tým, kde je sportovním ředitelem. Ale bylo jasné, že v momentálním rozpoložení Petera, který nedávno v rozhovoru natvrdo řekl, že ho cyklistika strašně štve a že se těší, až skončí, to nepůjde. Měl ale přijet Max Schachmann z Bory, vítěz závodu Paříž–Nice. On byl na Sibiu, vyhrál etapu a pak to ale bohužel s nějakými problémy zabalil. Máme tu tým Jumbo, i když u nich je těžké, aby přivezli hvězdu, když jedna část vyhrává Giro a druhá Tour. Každá hvězda je svátek, ale musíme zůstat nohama na zemi."

Czech Tour má velmi náročný profil. Je právě tento faktor pro týmy nejpodstatnější?

"Chci profilovat závod jako těžký, letos může být pro týmy kvalitní přípravou na Vueltu. I to je způsob, jak přilákat velké hvězdy. Ale musíme mít i jednu nebo dvě rovinaté etapy. Stejně tak je důležitá bezpečnost. V závodě se nesmí nic stát, také úroveň logistiky a ubytování rozhoduje. Z mých vlastních zkušeností vím, že máme daleko lepší komfort než na Tour de France, kde jsou vzhledem k prostředí někdy k mání jen malé hotýlky v horách."

Mluvíte o bezpečnosti. Letošní sezona přinesla bohužel už i tragédie. Cítíte také zodpovědnost, aby se závodu podobné incidenty vyhnuly?

"Bohužel, máme otevřené tratě a cyklistika je jeden z nejnebezpečnějších sportů vůbec a na sto procent se takovým událostem nikdy nedá zabránit. Já jsem si byl minulý týden sám projet všechny těžké sjezdy. Vypsali jsme si dopodrobna ty nejnebezpečnější serpentiny, kde budou stát traťoví maršálové a upozorňovat s praporkem v daném místě všechny jezdce. Bezpečnosti věnujeme výjimečnou pozornost. Den před etapou dostávají týmy komuniké a pak dávají cyklistům vysílačkou instrukce přímo v závodě."

Před několika týdny jste mluvil o tom, že jste si trasu projel autem. Stihl jste to dnes už i v sedle?

"Celou ne, projel jsem asi jen polovinu, ty jednoznačné úseky jsem vynechal. Z Dlouhých strání se jede z kopce 90 km/h a zatáčka se tam utáhne víc než byste čekali. Hned jak na Tour začali používat vzduchové matrace, tak jsem oslovil Adama Hansena, šéfa asociace jezdců, a začali jsme pracovat na tom, dostat je i na náš závod. Letos už to nestihneme, ale příští rok bych je tu chtěl mít."

A sportovně? Kam se dá profil Czech Tour zařadit? Jsou české kopce srovnatelné s těmi na Grand Tour?

"Právě Dlouhé stráně, to jsou přesně ty horské silnice z Alp a Pyrenejí. Není tam nejlepší asfalt, což přispívá k náročnosti a parametry jsou jednoznačné: 9 kilometrů stoupání a převýšení 800 metrů. To už je kopec který rozhoduje i Grand Tours. My ho tu pojedeme dvakrát, takže té náročnosti tak trochu i uměle pomáháme."

Vzhledem k účasti Chrise Frooma se předpokládá i zájem fanoušků. Jste připraveni na špalíry lidí, které mohou závodníkům ztěžovat stoupání?

"My to známe ze Šternberka a z Dlouhých strání, tam se dělá stejný špalír lidí jako na velkých tour. Jeden rok jsme byli nuceni autem i zastavit, protože bychom lidi přejeli. I nyní vnímám díky Froomovi vyšší zájem o jednotlivé etapy a návštěvnost. Jen si netroufám odhadnout, kolik lidí dorazí. První reakce jsou takové, že fanoušci vezmou auta nebo kola a přijedou jich zřejmě stovky…"

Přemýšlíte už i o budoucnosti? Kam by se Czech Tour měla posunout?

"Netajíme se tím, že závod chceme zvětšovat a že chceme mít živé přenosy, více týmů z World Tour a další velké hvězdy. Myslím že díky termínu využíváme boomu, který je po Tour de France. Tím, že začínáme 4 dny po ní, můžeme nalákat diváky, kterým hvězdná cyklistika chybí. A v budoucnu bychom se chtěli zaměřit i na ostatní kraje, nechceme zůstávat jen na Moravě. Rádi bychom ukázali i další česká zajímavá místa. Možná se časem start nebo cíl přesune do Prahy. Je tam letiště a logisticky to dává smysl."

Už v pátek bude speciálním hostem v podcastu Livesport Daily čtyřnásobný vítěz závodu Tour de France Chris Froome.