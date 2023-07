Strategie parní válec. Jumbo rozmetalo favority po kopci, výhru mu ale vyfoukl Rodríguez

První alpskou perlu letošní Tour de France vyhrál v Morzine španělský cyklista Carlos Rodríguez (22). Závodník INEOS Grenadiers sice nastačil Jonasi Vingegaardovi (26) a Tadeji Pogačarovi (24) na Col du Joux Plane, prvenství jim ale sebral skvělým výkonem ve sjezdu. Tým obhájce triumfu Jumbo-Visma celý den tlačil na pilu, Vingegaard ale nakonec z úsilí vytěžil na svého největšího rivala jedinou vteřinu.

Rodríguez zapsal největší úspěch v kariéře a druhé vítězství pro svůj tým ve dvou dnech. Taktizující rivaly Pogačara s Vingegaardem předstihl v dlouhém sjezdu do cílového Morzine a do cíle dorazil s náskokem pěti vteřin na druhého Slovince a třetího Dána. O jedinou vteřinu také předstihl Jaie Hindleyho v celkovém pořadí a posunul se na pódium Tour de France.

"Je to neskutečné. Byl sen tady vůbec být, a vítězství? Neuvěřitelné. Je to něco, čeho jsem vždycky chtěl dosáhnout. Když mě utrhli na Joux Plane, nevěřil jsem tomu, ale ze sjezdu jsem se snažil jet co nejlépe. A pak se po sobě (Pogačar, Vingegaard) začali dívat a já si řekl, že musím jet do cíle co nejrychleji," radoval se vítězný Rodríguez, který dokázal triumfovat hned při své premiéře na Tour.

Starou dámu nadále vede Vingegaard, ale jen o deset sekund před Pogačarem z UAE Emirates. Dán vytěžil z celodenního úsilí svého týmu jedinou sekundu na bonifikacích, ale také kromě žlutého i puntíkatý trikot pro nejlepšího vrchaře. Třetí Rodríguez ztrácí 4 minuty a 43 sekund.

Kluzký start, pády a únik na dohled

Alpy v plné parádě a 152 kilometrů přes pět klasifikovaných stoupání, zakončených strašákem v podobě dlouhého technického sjezdu do Morzine, to byla 14. etapa 110. ročníku Tour de France. Krátce po startu v Annemasse přišel na vlhké vozovce první hromadný pád letošního závodu a ze sedel vyhodil kolem 30 jezdců, načež pořadatelé klání pozastavili. Odstoupit museli Antonio Pedrero, Esteban Chaves a lídr týmu Intermarché a třináctý muž celkově Louis Meintjes.

Už v prvním sjezdu přišla Stará dáma o další velké jméno, když spadl domácí Romain Bardet. Jeho karambol vyřadil i Jamese Shawa. Na úpatí druhého výšlapu dne na Col de Cou se z balíku utrhla skupina 21 cyklistů se jmény jako Julian Alaphilippe, Michal Kwiatkowski, Matej Mohorič nebo Neilson Powless. Právě o Američanův puntíkovaný trikot se naplno rozhořela bitva, když první "jedničkovou" prémii etapy sebral Giulio Ciccone.

Italský vrchař pokračoval v útočném tažení i na Col du Feu, kde naopak Powless a další odpadli. Peloton tažený týmem Jumbo-Visma nedával silným uprchlíkům příliš prostoru a se 100 kilometry do cíle ztrácel sotva minutu. Na předposledním stoupání Col de Ramaz se nakonec balík převalil i přes osamoceného Cicconeho v čele.

Pod jedenáctikilometrovým a prudkým výšlapem na Col du Joux Plane zbyla z favoritů už jen skupinka čítající 16 závodníků tažená neúnavnou lokomotivou Woutem van Aertem. Pak se tempa pro Tadeje Pogačara ujal Rafal Majka a okamžitě očesal dva domestiky Jonase Vingegaarda. Zbyl jen jako tradičně Sepp Kuss.

A pak už zůstali sami jen dva největší principové současné cyklistiky. Pogačar se svého dánského soka zbavil, ale Vingegaard byl brzy zpět a zpomalil tempo. To hrálo do karet dvojnásobnému vítězi ze Slovinska, jenže zaúřadovala smůla s motorkou, která blokovala cestu vpřed. Lídr Jumbo-Visma pak těsně pod vrcholem sobě nezvyklou akcelerací sebral na vrcholu o tři bonusové vteřiny navíc.

Taktická bitva ale oba favority nakonec stála etapové vítězství, když se ve sjezdu přihnal Carlos Rodríguez a rychle získával znatelný náskok. Mladý lídr INEOSu ovládl v Morzine svoji první etapu na Grande Boucle a v celkovém pořadí se posunul na pódium.

Výsledky Tour de France