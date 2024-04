Vingegaard měl v závodu Okolo Baskicka těžký pád, Vacek dokončil etapu na třetím místě

Ve 4. etapě závodu Kolem Baskicka mělo těžký pád zhruba dvanáct cyklistů, mezi nimi i hvězdy Dán Jonas Vingegaard (27) , Slovinec Primož Roglič (34) a Belgičan Remco Evenepoel (24). Všechny tři hvězdy, které mají za tři měsíce bojovat o triumf na Tour de France, ze závodu se zraněním odstoupily. Třetí místo obsadil český cyklista Karel Vacek (23), jenž byl členem šestičlenné skupiny uprchlíků, která dostala od vedení závodu možnost na rozdíl od pelotonu bojovat v neutralizované etapě o vítězství.

Hromadný pád se odehrál necelých 40 km před cílem v ostré pravotočivé zatáčce, kterou někteří jezdci nevytočili a ve vysoké rychlosti vyjeli ze silnice. Někteří narazili do vybetonovaného příkopu a velkých kamenů.

Nejhůře podle televizních záběrů dopadl úřadující dvojnásobný vítěz Tour de France Vingegaard, jenž dlouho ležel na boku bez hnutí ve stabilizované poloze a po několikaminutovém ošetřování byl dopraven na nosítkách do sanitky se zafixovaným krkem. Jeho tým Visma-Lease a Bike následně ve stručném prohlášení na sociálních sítích oznámil, že je Dán při vědomí a podrobuje se vyšetřením.

Na rozdíl od Vingegaarda Roglič a Evenepoel brzy po pádu vstali a z místa nehody odkulhali. Mistr světa v časovce Evenepoel zamířil do nemocnice na vyšetření. Autem odjel z místa nehody do nemocnice i dosavadní průběžný lídr závodu Roglič, jenž měl pád už ve středu. Do kamery Slovinec ukázal v povzbudivém gestu zdvižený palec. Účastníkem nehody byl také Australan Jay Vine, který rovněž dlouho ležel na zemi a byl transportován do nemocnice.

Restart etapy

Etapa byla po nehodě na několik desítek minut zastavena, protože veškerý lékařský doprovod se musel starat o zraněné. Po restartu dostala povolení závodit o etapové prvenství jen šestice uprchlíků včetně Vacka, jež byla v úniku v době karambolu. Peloton musel jet do cíle volně.

Vacek ze španělského týmu Burgos-BH roztrhal skupinu nástupem ve stoupání, krátce poté sám nestačil na atak Jihoafričana Louise Meintjese, jenž si po sólu dojel pro vítězství. Vacek v souboji o druhé místo podlehl Novozélanďanovi Reubenu Thompsonovi. Třetí pozice v závodě WorldTour je pro staršího bratra mistra republiky Mathiase Vacka druhým nejlepším výsledkem kariéry po loňském druhém místě v jedné z etap Gira d'Italia

Čas etapy se vzhledem k neutralizaci do celkového pořadí nezapočítával, novým lídrem se nicméně vzhledem k odstoupení prvního Rogliče a druhého Evenepoela stal dosud třetí Mattias Skjelmose z Dánska.

Závod skončí v sobotu v Eibaru.

Kompletní výsledky závodu