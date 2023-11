Ally Pally se po čtyřech letech obejde bez českých šipek. Sedláčka vyřadil bývalý profi házenkář

Závěrečný turnaj roku na šipkařské scéně bude letos bohužel bez české účasti. Ani jeden z tuzemských hráčů se na turnaj mistrovství světa, který se každoročně koná v londýnském Alexandra Palace, neprobojoval. Nejblíže účasti byl Roman Benecký (23), který ve východoevropské kvalifikaci skončil v semifinále.

Benecký, který figuruje ve druhé stovce světového žebříčku, byl velmi blízko velkého úspěchu na sobotním klání v Budapešti. Dostal se mezi čtyři nejlepší, v semifinále se mu ale postavil do cesty ve fantastické formě hrající Polák Krzysztof Kciuk (6:1).

"Roman byl dva zápasy od postupu, šlo mu to, hrál hezké zápasy, ale nakonec to nedopadlo," chválí čtvrtého nejlepšího českého hráče pro Livesport Zprávy komentátor stanice Nova Sport Pavel Korda. Polský matador cestou k postupu vyřadil už v prvním kole Filipa Procházku (6:2), když v průměru házel přes 98 bodů na tři šipky.

Poslední šance

V pondělí měli poslední příležitost kvalifikovat se Karel Sedláček a Adam Gawlas. Na turnaji držitelů karet PDC v anglickém Barnsley ale skončili v úvodních kolech.

Gawlas vypadl už v prvním utkání po prohře s Angličanem Tedem Evettsem (1:6). Zápas se mu vůbec nepovedl, první a jediný leg získal až za stavu 0:3. Navzdory tomu, že ve světovém žebříčku patří havířovskému rodákovi 60. místo, se na závěrečný turnaj nepodívá.

Sedláček v prvním kole vydřel vítězství nad Owenem Roelofsem z Nizozemska (6:5), následně ale nestačil na Němce Floriana Hempela (2:6). "Karel zkoušel hrát i sobotní východoevropskou kvalifikaci v Budapešti, a když se mu nepodařilo postoupit, letěl hned v neděli ráno do Anglie. Musel tam však vyhrát čtyři zápasy," vysvětluje Korda situaci okolo trojnásobného účastníka MS.

Hempel, který v minulosti hrál profesionálně házenou ve druhé německé bundeslize, nakonec dokázal dotáhnout své snažení do úspěšného konce a na světovém šampionátu bude startovat potřetí v řadě. Společně s ním získali poslední místa pro účast na mistrovství světa také Angličan Darren Webster, Chorvat Boris Krcmar a Rakušan Rusty-Jake Rodriguez.

"Bohužel. Po čtyřech letech, kdy jsme mohli fandit Čechům, tam tentokrát nikdo z našich nebude. Je to zklamání. Ale ukazuje to, jak těžké je, dostat se na mistrovství světa. Věříme, že se to příští rok povede. Není všem dnům konec. I Karel Sedláček má ještě na další rok profesionální kartu," dodává na závěr Korda.

Titul mistra světa bude v Londýně obhajovat Angličan Michael Smith, jenž v loňském finále porazil Michaela van Gerwena 7:4 na legy.

Česká účast na MS v šipkách

2023 – Karel Sedláček a Adam Gawlas (oba konec ve druhém kole).

2022 – Roman Benecký (konec v prvním kole).

2021 – Karel Sedláček (konec v prvním kole).

2019 – Karel Sedláček (konec v prvním kole).

2008 – Miloslav Navrátil (konec v prvním kole).