Fotbalové přestupy ONLINE

Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v aktualizovaném přestupovém speciálu Livesport Zpráv.

31. SRPNA

22:00 – SPEKULACE – Podle ekvádorského novináře Diega Arcose je pražská Sparta blízko zisku pravého obránce Ángela Preciada, který již odcestoval do Prahy na lékařskou prohlídku. 25letý ekvádorský reprezentant aktuálně obléká dres belgického Genku. Na katarském mistrovství světa odehrál tři zápasy a připsal si jednu asistenci.

18:40 – PŘESTUP – Další posilou nováčka první fotbalové ligy Karviné se stal slovenský křídelní hráč Alex Iván. 26letý rodák z Dunajské Stredy přišel z Trnavy, kde odehrál poslední dvě sezony. Předtím nastupoval ve slovenské lize tři roky za Sereď. Karviná informovala o jeho příchodu na svém webu.

18:05 – SPEKULACE – Portugalský záložník Matheus Nunes se dočká vytouženého přestupu z Wolverhamptonu do Manchesteru City. Odchod 25letého fotbalisty ve čtvrtek potvrdil trenér Wolves Gary O'Neil. Podle BBC zaplatí úřadující vítězové anglické ligy a Ligy mistrů za Nunese 53 milionů liber (1,49 miliardy korun).

17:50 – PŘESTUP – 23letý defenzivní záložník Ilija Gruev mění Německo za Anglii. Jeho příchod oznámil Leeds, který se letos bude pokoušet v Championship o opětovný postup mezi elitu. V klubovém prohlášení The Whites nebyla zveřejněna transferová částka, jakou inkasuje hráčův již bývalý zaměstnavatel z Brém, délka kontraktu každopádně uvedena byla, Gruev se upsal na Elland Road na čtyři roky.

17:10 – HOSTOVÁNÍ – Wolfsburg ještě v závěrečných fázích přestupového období získal v pořadí osmou posilu. Útočné řady přišel rozšířit švédský útočník Amin Sarr, který se z Lyonu stěhuje formou ročního hostování. V dresu Les Gones se zatím Sarr od svého lednového příchodu z Heerenveenu příliš neprosadil, u VfL tak bude hledat hlavně novou motivaci.

16:30 – SPEKULACE – Fulham se podle Sky Sports blíží podpisu Alexe Iwobiho (27) z Evertonu. Osobní podmínky byly v zásadě dohodnuty, Nigerijec by měl do Londýna zamířit již brzy.

15:52 – HOSTOVÁNÍ – Tomáš Čvančara dostal do útoku Mönchengladbachu nového konkurenta. Na roční hostování z Unionu přišel americký forvard Jordan Siebatcheu.

15:15 – SPEKULACE – Podle přestupového experta Fabrizia Romana se o podpis Philippeho Coutinha zajímají Besiktas i Real Betis. Jeho smlouva v Aston Ville vyprší až v létě 2026, přesto se chce tým z anglické Premier League 68násobného brazilského reprezentanta co nejdříve zbavit.

14:30 – SPEKULACE – Leonardo Bonucci ve čtvrtek večer odcestuje z Turína do Berlína. Zkušený obránce odejde z Juventusu do Unionu, v pátek ho v Německu čeká zdravotní prohlídka. Více informací najdete v článku.

13:50 – SPEKULACE – Brighton se dohodl na podpisu smlouvy s 20letým barcelonským křídelníkem Ansu Fatim. Podle The Athletic má Fati ve čtvrtek odcestovat do Anglie na zdravotní prohlídku poté, co souhlasil s osobními podmínkami. Půjde o hostování, které nebude zahrnovat opci na trvalý přestup pro Brighton.

13:40 – SPEKULACE – Udinese prodalo do Evertonu útočníka Beta a jeho náhradou by se měl stát Keinan Davis. Ten přijde z Aston Villy, během středy se podrobí zdravotní prohlídce.

12:30 – HOSTOVÁNÍ – Romelu Lukaku se oficiálne stal novou posilou AS Řím, který za jeho hostování do konce června příštího roku zaplatí Chelsea 5,8 milionu eur (140 milionů korun). V aktuálně 13. celku Serie A bude belgický útočník nosit na dresu číslo 90. Více se dozvíte v článku.

11:15 – SPEKULACE – Clément Lenglet je na cestě do Birminghamu a čeká ho zdravotní prohlídka v Aston Ville. Francouzský obránce přijde na hostování z Barcelony, dohoda neobsahuje opci na přestup.

10:30 – SPEKULACE – Bradley Barcola podle některých zpráv včera přicestoval do hlavního města Francie a dnes ho čeká zdravotní prohlídka v PSG. Mladý útočník přijde z Lyonu, který by měl dostat 45 milionů eur, dalších pět milionů bude ve hře díky bonusům.

10:20 – SPEKULACE – Werder by na závěr přestupového okna mohl přijít o jednu z klíčových postav. Německý útočník Niclas Füllkrug, spoluhráč Jiřího Pavlenky, neprodloužil smlouvu a o jeho přestupu začala jednat Borussia Dortmund, ta by transfer ráda oznámila ještě během dnešního dne.

10:00 – SPEKULACE – Gianluca Di Marzio a další italští novináři informují, že Inter Milán se blíží k příchodu Mehdiho Taremiho (31) z Porta. Portugalský celek přijal za útočníka nabídku ve výši 15 milionů eur (361,6 milionu korun).

09:45 – SPEKULACE – Romelu Lukaku absolvoval první trénink s novými spoluhráči z AS Řím. Belgický útočník přichází na hostování z Chelsea, oficiální potvrzení se očekává každou hodinou.

09:00 – PŘESTUP – Derry John Murkin si vyzkouší 2. Bundesligu. 24letý obránce přestoupil z Volendamu do Schalke, kterému se zavázal do roku 2026. Německý klub nedávno přivedl také českého obránce Tomáše Kalase.

07:30 – SPEKULACE – Ansu Fati je v Barceloně náhradníkem, proto zřejmě odejde na hostování. Podle novináře Fabrizia Romana jednání dotahuje Brighton.

30. SRPNA

21:45 – PŘESTUP – Francouzský obránce Benjamin Pavard vyměnil Bayern Mnichov za angažmá v Interu Milán, kde podepsal smlouvu do roku 2028. Úřadující bundesligový šampion za sedmadvacetiletého fotbalistu obdrží 30 milionů eur (přes 724 milionů korun). Pavard nastupoval za Bayern od roku 2019 a smlouvu měl ještě na tuto sezonu.

21:40 – PŘESTUP – Augsburg před uzavřením přestupového okna opustil Mergim Berisha, jenž bude ale i nadále hrát Bundesligu. Německý útočník přestoupil za 14 milionů eur do Hoffenheimu, kde podepsal čtyřletou smlouvu.

17:58 – HOSTOVÁNÍ – Zkušený obránce Jiří Fleišman se stal posilou Karviné. Osmatřicetiletého levého beka do týmu nováčka nejvyšší soutěže uvolnila Ostrava na hostování do konce sezony. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

17:15 – SPEKULACE – Matheus Nunes by přece jen mohl posílit Manchester City. Wolves údajně minulý týden odmítli nabídku v hodnotě 55 milionů eur (1,32 miliardy korun), úřadující anglický mistr se ale snahy o zisk portugalského reprezentanta nevzdal. Portugalský záložník projevil o přestup zájem a začal si "stavět hlavu", což mělo hrát při rozhodování klubu roli.

15:00 – SPEKULACE – Sergio Ramos je po konci v PSG údajně blízko podpisu smlouvy s Galatasarayem. Podle deníku Marca je tato varianta momentálně nejvyšší prioritou sedmatřicetileté španělské legendy. Skutečnost, že istanbulský celek bude hrát Ligu mistrů, kam se kvalifikoval po vyřazení norského Molde, mu dává výhodu nad dalšími týmy ze Saúdské Arábie, MLS i Evropy.

14:40 – SPEKULACE – Randal Kolo Muani se po zameškaném středečním tréninku Eintrachtu Frankfurt vydal do Francie. Útočník plánuje zůstat v Paříži s rodinou tak dlouho, dokud se jeho současný zaměstnavatel nedohodne s PSG.

14:08 – SPEKULACE – Útočník Andrew Carroll by si mohl poprvé vyzkoušet angažmá mimo Británii, rýsuje se jeho přestup do celku Amiens působícího ve druhé francouzské lize. Čtytřiatřicetiletý někdejší anglický reprezentant na sever Francie už údajně odcestoval na lékařskou prohlídku. Doposud oblékal dres Readingu, kde mu běží poslední rok smlouvy.

13:26 – SPEKULACE – Al Shabab se neustále snaží o dohodu s Yannickem Ferreirou Carrascem. Atlético nemá v úmyslu přijmout žádnou pozdní nabídku – madridský klub požaduje rychlé řešení, jinak by dohoda padá. Belgičan už se se saúdskoarabským celkem dohodl na osobních podmínkách.

13:24 – PŘESTUP – Po Adamu Gabrielovi, jenž přesotupil do Midtjyllandu, odešel do zahraničí i jeho bratr. Aktuálně devátý celek slovenské Niké ligy MFK Ružomberok dokončil přestup Šimona Gabriela z Plzně. Dvaadvacetiletý stoper, který má za sebou hostování v Mladé Boleslavi, Teplicích, Viktorii Žižkov a naposledy ve Vysočině Jihlava, podepsal s liptovským klubem dvouletý kontrakt.

12:59 – HOSTOVÁNÍ – Romelu Lukaku úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku v AS Řím, belgický útočník do italského klubu míří na hostování z Chelsea.

12:47 – SPEKULACE – Transferová sága kolem útočníka Randala Kola Muaniho z Frankfurtu do PSG začíná psát hodně kritické kapitoly. Eintracht svého hráče nechce pustit, lépe řečeno se s pařížskou stranou stále nedokáže domluvit na přestupových podmínkách. Francouzský forvard ale chce pryč, což ostatně potvrdil také v rozhovoru se žurnalistou Florianem Plettenbergem pro televizní stanici Sky Sport. A že to myslí s odchodem z Německa do Francie opravdu vážně, dokazuje i jeho cílená absence na středečním tréninku. Na něj se nedostavil na protest za "nesplněné sliby" ze strany jeho současného zaměstnavatele, jak uvádí francouzský list L'Équipe. Účast hráče ve čtvrtečním utkání Konferenční ligy proti Levski je tak vážně ohrožena.

10:56 – PŘESTUP – Frankfurt je v závěrečných dnech letního transferového okna evidentně hodně zaneprázdněný. V úterý se konal odchod Jespera Lindströma do Neapole, při středečním dopoledni také Christophera Lenze do Lipska. Hodně napjatá je pak situace kolem útočníka Randala Kola Muaniho, který si přeje odchod do PSG. Zároveň ale klub z Hesenska získal také jednu posilu, která má být právě náhradou za Lindströma. Potvrdily se nedávné spekulace německé televizní stanice Sky Germany, že by řady Eintrachtu mohl rozšířit dvacetiletý křídelník Farés Chaïbi, jenž nakonec podepsal kontrakt do roku 2028. Podle zdrojů webu transfermarkt.de inkasuje Toulouse za tento transfer 10 miliónů eur.

10:12 – PŘESTUP – Desátou letní posilu v pořadí hlásí v Lipsku. K řadám saského klubu se přiřadil osmadvacetiletý levý obránce Christopher Lenz, který v novém působišti podepsal kontrakt na rok, na základě opce pak může ještě u Die Roten Bullen zůstat na jeden další. Do tréninku se svými novými spoluhráči by se čerstvá akvizice z Frankfurtu, který mimochodem podle serveru transfermarkt.de inkasuje za přestup 1 milión eur, měla zapojit již během středy. Nosit bude v Lipsku dres s číslem tři.

09:48 – PŘESTUP – Už v pondělí francouzský list L'Équipe přinesl zprávu, že při neděli zástupci Lorientu a Lille, tedy v době, kdy se konal vzájemný duel obou klubů v rámci třetího kola Ligue 1, jednali o možném přesunu zkušeného Vita Mannoneho k řadám LOSC. Jednání se přitom evidentně dala natolik do pohybu, že už je pětatřicetiletý Ital opravdu součástí družiny ze severu Francie. Pro Mannoneho se po Monacu a Lorientu bude jednat o třetí angažmá ve Francii, u LOSC vyplní díru po Benoitovi Costilovi, který během léta zamířil do Salerny. Podle serveru transfermarkt.de činila přestupová suma 200 tisíc eur.

09:32 – PŘESTUP – Méty definitivně přišly o svou oporu do útoku. Gruzínský reprezentant Georges Mikautadze očekávaně podepsal v útrobách Johan Cruyff Areny kontrakt s Ajaxem do roku 2028, ten ve Francii měl mimochodem platný do roku 2027. Jak uvedl nizozemský velikán v oficiálním prohlášení na svém webu, navrátivší se nováček Ligue 1 inkasuje za přestup zprvu více jak 16 miliónů eur, částka se každopádně může ještě navýšit na 19 miliónů v případě naplnění podmínek ohledně bonusů.

09:18 – SPEKULACE – Hvězdička Barcelony na hostování? Tottenham se údajně intenzivně snaží vypůjčit si Ansu Fatiho. Spurs jsou zároveň v kontaktu s Brennanem Johnsonem z Nottinghamu Forrest. V případě Fatiho je na tahu katalánský velkoklub, který chce od anglického protějšku plné krytí Španělova platu. Blaugranas jsou odchodu svého křídla naklonení, neboť potřebují uvolnit prostředky pro příchod Joaa Félixe, jehož transfer komplikují FFP. Fati je údajně také v hledáčku Chelsea.

08:35 – SPEKULACE – Zkušený šestatřicetiletý Hugo Lloris byl nedávno v kontaktu s Laziem, přestup byl skoro na spadnutí, nakonec si ho však francouzský brankář rozmyslel. Přesto se ve finále jeho odchod do Říma vlastně konat může, akorát že k řadám konkurenčního AS. Podle italského listu la Repubblica o jeho angažování I Giallorossi vážně uvažují a již proběhly první diskuze mezi zainteresovanými stranami. José Mourinho, kouč italského celku, by zřejmě nebyl vůbec proti tomuto transferu, s Llorisem totiž spolupracoval v době, kdy ještě trénoval právě u hráčova současného zaměstnavatele z Tottenhamu.

07:30 – SPEKULACE – PSG zatím neúspěšně jedná s Frankfurtem ohledně přesunu útočníka Randala Kola Muaniho, konec transferového období se přitom kvapem blíží. Německý celek údajně odmítl již třetí nabídku, kterou mu poslala francouzská strana. Je každopádně možné, že ledy nyní prolomí vyjádření samotného hráče, který napřímo mluvil v rozhovoru pro televizní stanici Sky Sport s novinářem Florianem Plettenbergem. V něm dal jasně najevo, že se navrátit do Ligue 1 chce. "Není žádným tajemstvím, že Paris Saint-Germain učinil rekordní návrh," přiznával. "Přestup do Paříže je pro mě jedinečnou příležitostí. Chtěl bych to a informoval jsem už vedení klubu. Doufám a přeji si, aby Eintracht nabídku z Paříže přijal a aby se to všechno uskutečnilo."

06:25 – SPEKULACE – Ještě před startem evropských poháru přijde Arsenal dost možná o "backup" na pozici stopera. O Roba Holdinga projevuje velký zájem španělská Mallorka, která se na středního obránce Kanonýrů vyptává. Zájem o služby zkušeného obránce má rovněž Luton Town.

06:20 – SPEKULACE – Barcelona je v příštích 48 hodinách připravena zahájit operaci Joao Félix. Vedení katalánského klubu se pokusí najít řešení, jak Portugalce přivést a neporušit pravidla FFP. Ofenzivní univerzál, který naposledy z Atlétika hostoval v Chelsea, touží po Blaugranas – odmítl několik nabídek ze Saúdské Arábie.

29. SRPNA

22:17 – PŘESTUP – Teprve loni se Carlos Baleba napevno usadil do áčkového výběru Lille. Postupně začal sbírat herní minuty častěji a častěji, celkově sehrál v dresu LOSC na ligové scéně 19 utkání, z toho 5 v základní sestavě. A jeho rostoucích výkonů si natolik všiml Brighton, že se nebál na stůl položit 27 miliónů eur. Devatenáctiletý rodák z Kamerunu podepsal smlouvu do roku 2028.

18:50 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Neapol dotáhla příchod Jespera Lindströma z Eintrachtu Frankfurt. 23letý dánský záložník se na Apeninský poloostrov vydává formou ročního hostování s povinností následného odkupu. Partenopei za půjčku zaplatí pět milionů eur a následně bundesligovému klubu pošlou dalších 20 milionů (dohromady 602,9 milionu korun), čímž se dánský reprezentant stane třetím nejdražším prodejem Eintrachtu. Lindström se domluvil na smlouvě do roku 2028 s výdělkem 2,3 miliony eur za sezonu.

18:30 – SPEKULACE – Brighton podle přestupového specialisty Fabrizia Romana dokončil příchod Carlose Baleby z LOSC Lille, za kterého i s bonusy poslat 30 milionů eur (724,1 milionu korun). 19letý záložník se měl anglickému klubu upsat na nadcházejících pět let.

18:11 – HOSTOVÁNÍ – Southampton po sestupu do druhé anglické ligy opouští také Lyanco, jenž se dočasně stěhuje do Saúdské Arábie. 26letý stoper formou hostování posílil celek Al-Gharafa.

17:17 – SPEKULACE – Hirving Lozano před čtyřmi roky přestupoval z PSV Eindhoven do Neapole, nyní nizozemský klub usiluje o jeho návrat. Za mexické křídlo minulý týden neúspěšně nabídl 10 milionů eur, nyní přihodil další dva miliony.

16:30 – SPEKULACE – Nadiem Amiri měl podle deníku Daily Mail nakročeno do Leedsu, kam se také přiletěl podívat. Poté ovšem informoval současného zaměstnavatele z Leverkusenu o tom, že si přestup v hodnotě pěti milionů liber (140,6 milionu korun) rozmyslel.

16:16 – SPEKULACE – Podle novináře Sky Sports Floriana Plettenberga jedná Bayern Mnichov s Chelsea o obránci Trevohu Chalobahovi a usiluje o jeho zapůjčení. Němečtí mistři se tak snaží reagovat na možný odchod Benjamina Pavarda do Interu Milán.

16:10 – SPEKULACE – Altay Bayindir po čtyřech letech odejde z Fenerbahce a vyzkouší si Premier League. Na příchodu 25letého brankáře je domluvený Manchester United, který má protistraně zaplatit sedm milionů eur (169 milionů korun).

15:15 – PŘESTUP – Portugalský útočník Beto podepsal smlouvu s Evertonem, kam se za 30 milionů eur (724,1 milionu korun) stěhuje z italského Udinese. 25letý hráč se dohodl na čtyřleté smlouvě do konce června 2027.

14:40 – SPEKULACE – Nakonec to vypadá, že se Benjamin Pavard přestupu do Interu Milán přece jen dočká. Bayern měl v úterý kývnout na 30 milionů eur a dva další v bonusech (dohromady 772,4 milionu korun), 27letý francouzský obránce tedy odcestuje do Itálie, kde podstoupí lékářskou problídku a následně podepíše smlouvu.

14:20 – SPEKULACE – Davinson Sánchez je celé léto spojován s odchodem z Tottenhamu a nyní registruje dalšího nápadníka, devět milionů eur (217,2 milionu korun) za něho nabízí Rennes. Kolumbijský obránce v červenci zavrhl stěhování do Spartaku Moskva, následně nedopadl transfer do AS Monaco. Tottenham za hráče požaduje minimálně 15 milionů eur.

14:15 – SPEKULACE – Lamine Yamal se chystá spojit i další část kariéry s Barcelonou. Křídelníkovi je teprve 16 let, smlouvu má do konce sezony a hodně blízko je prodloužení o dva roky, součástí bude výstupní klauzule nastavená na jednu miliardu eur.

13:13 – SPEKULACE – Isaac Hayden nehraje roli v plánech Newcastlu a z klubu odejde. Záložník je více než jednou nohou v Lutonu, během pondělí už absolvoval zdravotní prohlídku.

13:00 – SPEKULACE – Lucas Ocampos je dalším, kdo by mohl posílit Fulham. Anglický klub argentinského křídelníka hájícího barvy Sevilly sleduje už několik měsíců. Londýnský celek už navíc čeká jen na vyjádření samotného fotbalisty, se španělským klubem je totiž domluven.

12:00 – PŘESTUP – Belgický obránce Timothy Castagne přestoupil z druholigového Leicesteru do Fulhamu. Tým Premier League uvedl, že se 27letým pravým bekem podepsal čtyřletou smlouvu s opcí na dalších 12 měsíců. Podle médií Fulham za 33násobného belgického reprezentanta zaplatí zhruba 15 milionů liber (423 milionů korun).

11:15 – PŘESTUP – Na Vojtěcha Smrže si dělal zálusk Baník Ostrava. Tam však 26letý záložník z Hradce Králové nezamíří, jeho služby si místo toho zajistili Bohemians. Hráč, který poslední zápasy vynechal vinou zranění, podepsal v Praze dlouhodobou smlouvu. Více si přečtěte v článku.

10:37 – SPEKULACE – Belgický útočník Romelu Lukaku by měl v této sezoně hostovat v AS Řím. Podle BBC za jeho působení italský klub zaplatí Chelsea osm milionů liber (225 milionů korun).

09:20 – SPEKULACE – Mattéo Guendouzi v úterý dorazí do Říma a podrobí se zdravotní prohlídce v Laziu. To si záložníka vypůjčí z Marseille na hostování, které vyjde na jeden milion eur, dalších 12 milionů (289,7 milionu korun) italský celek zaplatí v případě aktivace opce na trvalý přestup.

08:45 – SPEKULACE – Eintratch Frankfurt odmítl nabídku PSG na Randala Kola Muaniho. Pařížané nechali na stole 80 milionů eur a dalších 15 v bonusech (dohromady zhruba 2,3 miliardy korun). Němci čekají na vylepšenou nabídku.

08:35 – SPEKULACE – Alexis Saelemaekers je dalším belgickým hráčem na odchodu z AC Milán. Záložník posílí Boloňu, všechny strany jsou domluveny na hostování s opcí za devět milionů eur (217,2 milionu korun).

07:20 – SPEKULACE – João Cancelo (29) už měl údajně odletět do Barcelony, která ho získá z Manchesteru City. Kluby jsou podle posledních zpráv domluveny, portugalský obránce by měl do Katalánska přijít na hostování s opcí.

28. SRPNA

18:15 – PODPIS SMLOUVY – Karviná se dohodla s 29letým slovenským brankářem Dominikem Holcem na jeho působení v Moravskoslezském kraji. Délku kontraktu klub nespecifikoval. Holec naposledy v Česku odehrál soutěžní zápas 3. září 2022 v dresu pražské Sparty proti Zlínu. Dohromady odchytal ve FORTUNA:LIZE 17 zápasů a sedmkrát udržel čisté konto.

17:41 – PŘESTUP – Pokladníci jásají, fanoušci si drbou hlavu. Utrecht do nového ročníku Eredivisie nevstoupil vůbec dobře, po třech kolech nemá na svém kontě ani bod, přesto pustil svou velkou oporu, která loni v nizozemské nejvyšší soutěži nastřílela hned 19 branek. Řecký útočník Anastasios Douvikas se za zhruba 12 milionů eur (289,4 milionu korun), rekordní sumu pro Domstedelingen, přesunul do Celty Vigo.

16:12 – SPEKULACE – Nejenže PSG řeší přestup Randala Kola Muaniho, zároveň se chystá zaútočit také na přestup 20letého belgického křídelníka Johana Bakayoka. Hráč, který je mimochodem také v hledáčku Neapole, Burnley či Evertonu a jehož se eindhovenské PSV obecně zdráhá pouštět, bude údajně prodejný jen za cenovku ve výši 30 až 35 milionů eur. Francouzská strana každopádně hodlá položit na stůl 25 milionů eur (602,9 milionu korun).

15:42 – HOSTOVÁNÍ – Al-Ahli patří na přestupovém trhu mezi ty nejaktivnější celky z Asie vůbec, tentokráte ale novou posilu neuvítalo. Naopak pustilo jednoho ze svých hráčů z kádru jinam. 30letý gambijský křídelník Modou Barrow si vyzkouší své druhé turecké angažmá v kariéře, po dřívějším působení v Denizlisporu ho nyní angažoval Sivasspor. Jednat se bude o dočasný přesun, a to formou hostování do konce sezony. Bližší informace k transferu klub ze Sivasu nezveřejnil.

15:05 – SPEKULACE – Německý křídelník Khaled Narey je dalším z řady fotbalistů, kteří míří do Saúdské Arábie. Z řeckého PAOKu ho získal Al Khaleej. Přestup by měl být v nejbližších dnech oficiálně oznámen.

14:41 – SPEKULACE – Nottingham Forest zaslal první nabídku na přestup 29letého brankáře Odyssease Vlachodimose. Benfice ovšem devět milionů eur (217 milionů korun) nestačí a požaduje za Řeka více.

14:31 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Oscar Dorley prodloužil smlouvu s Pražskou Slavií. 25letý liberijský defenzivní univerzál se klubu nově upsal do června 2027.

12:45 – SPEKULACE – Přestup Jespera Lindströma z Eintrachtu Frankfurt do Neapole je podle Fabrizia Romana na spadnutí. Pokud 23letý záložník projde v úterý zdravotní prohlídkou, měl by v Itálii podepsat pětiletou smlouvu. Německý klub za něj následně obdrží 25 milionů eur (602,9 milionu korun).

11:55 – SPEKULACE – West Ham nekončí s utrácením peněz, které utržil za Declana Rice. Technický ředitel Kladivářů Tim Steidten odletěl podle Sky Sports do Brazilíe, kde bude vyjednávat o přestupu útočníka Corinthians Yuriho Alberta. 22letý útočník má na svém kontě už i start za brazilskou reprezentaci.

11:50 – SPEKULACE – Fortunu Düsseldorf pravděpodobně brzy opustí Japonec Ao Tanaka, jenž se vydá do Anglie. Na příchodu 24letého záložníka pracuje druholigový Leeds United.

11:00 – SPEKULACE – Randal Kolo Muani z Eintrachtu Frankfurt je stále prioritou Paris Saint-Germain, které mělo vylepšit nabídku na 70 milionů eur (1,69 miliardy korun) a k tomu přidat jiného útočníka Huga Ekitikého. Bundesligový klub za francouzského reprezentanta požaduje 100 milionů eur (2,41 miliardy korun).

10:45 – SPEKULACE – Real Betis před uzavřením přestupového trhu opustí Luiz Felipe, jenž míří do Saúdské Arábie. 26letý obránce přestoupí do týmu Al-Nassr.

10:15 – SPEKULACE – Bayern Mnichov údajně projevuje zájem o 26letého záložníka Manchesteru United Scotta McTominaye. Na trase Mnichov–Manchester by mohlo dojít i k hráčské výměně, přičemž na sever Anglie by zamířil 21letý Nizozemec Ryan Gravenberch.

08:42 – SPEKULACE – Karel Pojezný proti Českým Budějovicím poprvé v sezoně nastoupil v základní sestavě Baníku Ostrava, který odmítl nabídky na hostování 21letého obránce. Jedním ze zájemců přitom bylo právě Dynamo, jak po zápase oznámil hostující trenér Tomáš Zápotočný.

08:12 – SPEKULACE – Romelu Lukaku by mohl v blízké době zamířit z Chelsea na hostování do AS Řím. Celek z hlavního města Itálie údajně nabídl za roční výpůjčku 30letého Belgičana pět milionů eur (120,6 milionu korun).

06:46 – HOSTOVÁNÍ – Skotský obránce Kieran Tierney, který dosud nasbíral 124 soutěžních zápasů za Arsenal, se stěhuje na hostování na Pyrenejský poloostrov. Jeho služby si do konce sezony 2023/2024 zajistil Real Sociedad. Španělský celek pokryje plat 26letého hráče a zaplatí Gunners poplatek za jeho hostování, opci však dohoda nezahrnuje.

27. SRPNA

20:17 – PŘESTUP – West Ham dotáhl přestup 23letého záložníka Mohammeda Kuduse z Ajaxu Amsterdam. Ghaňan, který bude v dresu Hammers nastupovat s číslem 14, podepsal v Londýně smlouvu na pět let.

19:35 – SPEKULACE – Matheus Nunes je předním přestupovým cílem Manchesteru City. Wolves navíc obdrželi od anglického mistra vylepšenou nabídku na hráčův transfer, nově by za něj mohli s bonusy vyinkasovat až 60 milionů eur (1,45 miliardy korun). Hráč už je se Cityzens na osobních podmínkách dohodnutý.

19:16 – SPEKULACE – Odliv hráčů z Leicesteru po sestupu pokračuje. Victor Kristiansen dostal zelenou a v pondělí přicestuje do Boloni, kde se podrobí zdravotní prohlídce. Obránce přijde na hostování, součástí dohody bude opce na přestup za 15 milionů eur.

19:04 – SPEKULACE – Timothy Castagne je po sestupu Leicesteru City blízko návratu do Premier League. Zájem o něj jeví zájem Fulham. Dohoda týkající se přestupu 27letého Belgičana už je blízko a na hráče čeká lékařská prohlídka.

12:45 – SPEKULACE – Benjamin Pavard trvá na přestupu do Interu a v neděli nebude v sestavě Bayernu proti Augsburgu. Uvnitř mnichovského klubu proběhne ještě jedno kolo interních jednání, které může být klíčové. V úterý byl s milánským celkem dohodnut obchod za 32 milionů eur (771,7 milionu korun), záleží jen na Bavorech.

11:04 – SPEKULACE – Hirving Lozano by se po čtyřech letech mohl vrátit z Neapole do PSV Eindhoven. Partenopei měli obdržet nabídku ve výši 10 milionů eur s bonusy v hodnotě poloviny této částky.

10:00 – PŘESTUP – Nathan Tella přestoupil ze Southamptonu do Leverkusenu, který podle nepotvrzených zpráv zaplatí kolem 20 milionů eur. Čtyřiadvacetiletý křídelník se Bayeru upsal do roku 2028.

09:17 – PŘESTUP – Carlos Baleba vymění LOSC Lille za Brighton, kde má nahradit Moisése Caiceda, jenž přestoupil do Chelsea. Anglický klub za 19letého záložníka pošle 27 milionů eur a další tři na možných bonusech, brzy by měl dorazit na zdravotní prohlídku.

08:57 – PŘESTUP – Další "Here we go!". Fabrizio Romano informuje o přestupu Deana Hendersona do Crystal Palace. Anglický brankář se bude stěhovat v rámci Premier League za 20 milionů, které poputují do Manchesteru United. Na Old Trafford přijde naopak plnit roli gólmanské dvojky Altay Bayindir z Fenerbahce.

08:21 - PŘESTUP – West Ham United brzy oznámí příchod Mohammeda Kuduse z Ajaxu. Třiadvacetiletý záložník, jenž podepíše smlouvu do roku 2028 s opcí, bude oficiálně představený během dnešního dne.

06:30 – SPEKULACE – Manchester United se spojil s Chelsea, aby se zeptal na podmínky případného zapůjčení Marca Cucurelly – zatím bez nabídky i konkrétních jednání. United hledají levého beka, ale ne příliš drahého. Na jejich seznamu jsou tři kandidáti. Zatím nepadlo žádné rozhodnutí.

26. SRPNA

22:40 – PODPIS SMLOUVY – Tomáš Vaclík bude v kariéře pokračovat v klubu zámořské MLS New England Revolution. Druhý tým tabulky Východní konference dnes podepsal s českým reprezentačním gólmanem, který byl po konci v Huddersfieldu volným hráčem, smlouvu do roku 2024 s klubovou opcí na rok 2025. Více informací najdete v článku.

22:11 – PŘESTUP – Chelsea oznámila příchod Djordjeho Petroviče z New England Revolution. Třiadvacetiletý brankář podepsal s londýnským klubem smlouvu do roku 2030 s opcí na další sezonu.

20:26 – HOSTOVÁNÍ – Kaio Jorge ani letos neprorazí v prvním týmu Juventusu, brazilský útočník by měl odejít na hostování do Udinese.

20:04 – SPEKULACE – Blízko přestupu do Manchesteru United je údajně gólman tureckého Fenerbahce Altay Bayindir. Anglický celek by měl do Istanbulu poslat sedm milionů euro. Pokud se přestup dotáhne do konce náhradní golman United Dean Henderson by měl zamířit do Crystal Palace.

19:34 – PŘESTUP – Český stoper Tomáš Kalas po pěti sezónách strávených v druholigovém anglickém týmu Bristol City mění angažmá. Jako novou posilu z volného trhu hráčů ho získalo Schalke, které se pro letošní ročník bude pokoušet o návrat mezi bundesligovou elitu. Kontrakt u německého celku podepsal třicetiletý rodák z Olomouce na dva roky. "Jeho přestupem se nám opět podařilo posílit naši defenzivu. Máme nyní zkušeného středního obránce, který převezme zodpovědnost a bude lídrem na hřišti,” těšil se z transferu André Hechelmann, sportovní ředitel celku z Gelsenkirchenu.

19:17 – SPEKULACE – Trable řeší marocký reprezentant Sofyan Amrabat, který si čekáním na případný přestup z Fiorentiny evidentně pořádně zavařil. O jeho služby již několik týdnů usiluje Manchester United, objevily se i zprávy o zájmu Liverpoolu či Juventusu, ale situace se nijak nehnula kupředu. A italský celek už tahanice nebaví, i proto podle informací Fabrizia Romana dostane Amrabat zákaz trénovat s týmem do doby, než se případný transfer vyřeší.

16:51 – PŘESTUP – Olympique Marseille se dohodl na trvalém přestupu Michaela Murilla z Anderlechtu. Sedmadvacetiletý pravý bek se k OM připojí v nejbližších hodinách, dohoda obou stran i osobních podmínek.

15:40 – PŘESTUP – Očekávaný přestup Gabriho Veigy k řadám saúdskoarabského Al-Ahli Saudi se stal při sobotním odpolední oficiálním. Hráč, který měl původně namířeno ze Celty Vigo do Neapole, nakonec kývl na nabídku z Asie, a to i proto, že se španělská a italská strana nakonec nedokázaly domluvit na podmínkách transferu. Zatímco v Kampánii by si španělský záložník vydělal zhruba 2 milióny eur, v novém působišti tomu bude až šestkrát tolik.

14:39 – SPEKULACE – Francouzský záložník Mattéo Guendouzi je už po několik měsíců spojovaný s odchodem z Marseille, podle francouzského deníku L'Équipe se přitom aktuálně pachtí jeho přesun do Lazia. Hráč je údajně již domluvený na osobních podmínkách s italskou stranu, vydělat by si měl zhruba 3 milióny eur ročně čistého. Nicméně diskuze mezi francouzským a italským klubem už tak hladce neprobíhají. Zatímco OM požaduje za transfer 20 milionů eur, římský celek předložil návrh jen ve výši 15 miliónů. Olympique navíc není nakloněný variantě kolem hostování s následnou povinnou opcí na trvalý nákup hráče.

13:25 – PODPIS SMLOUVY – Trasa mezi Interem a Marseille je v posledních dnech velmi živá. Sotva v pátek na jihu Francie uvítali Joaquína Correu, jenž byl zapůjčený formou hostování s opcí, která bude uplatněna na základě výkonnostních kritérií, putuje opačným směrem do Milána Alexis Sánchez. Chilský útočník se po roce stráveném v Ligue 1 vrací do klubu, za který nastupoval v letech 2019 až 2022 a předloni s ním vyhrál Serii A. Do kádru Nerazzurri přišel jako volný hráč a podepsal roční smlouvu.

12:40 – SPEKULACE – Nathan Tella se dočká přestupu ze Southamptonu do Leverkusenu. Kluby dolaďují podmínky, křídelník by měl brzy dorazit do Německa na zdravotní prohlídku. Vytvoří v německém klubu další konkurenci pro Adama Hložka?

11:23 – HOSTOVÁNÍ – Kieran Tierney brzy odcestuje do San Sebastianu a podrobí se zdravotní prohlídce v tamním Realu Sociedad. Skotský obránce nehraje důležitou roli v plánech Arsenalu, kluby jsou domluveny na podmínkách hostování.

11:01 – PŘESTUP – Folarin Balogun se během víkendu podrobí zdravotní prohlídce v AS Monaco. Knížecí celek útočníka kupuje z Arsenalu, kluby jsou domluveny na odstupném 45 milionů eur.

10:40 – SPEKULACE – Brazilec Philippe Coutinho, který v dobách své největší slávy válel v Liverpoolu či Barceloně, by se mohl z Aston Villy stěhovat do Kataru. Al Duhail se s šikovným univerzálem dohodl na osobních podmínkách, ale finální zelenou ještě nedostal od klubu z Birminghamu.

10:36 – SPEKULACE – Aster Vranckx by se měl vrátit do italské ligy. Záložník Wolfsburgu loni hostoval v AC Milán a Rossoneri neuplatnili opci na přestup, čehož využije Fiorentina. Podle médií je prakticky hotová dohoda o transferu za sedm milionů eur.

10:18 – HOSTOVÁNÍ – Sardar Azmoun oficiálně posílil AS Řím. Italský celek může íranského ofenzivního univerzála získat z Leverkusenu na přestup, pokud uplatní opci v hodnotě 12 milionů eur.

09:59 – PŘESTUP – Beto je už delší dobu v hledáčku Evertonu a podle posledních zpráv je na spadnutí jeho přestup z Udinese. Italský klub měl odsouhlasit nabídku, za brazilského útočníka dostane třicet milionů eur.

09:30 – HOSTOVÁNÍ – Joaquín Correa opustil Inter Milán a zamířil do Marseille. Francouzský klub útočníka získal na hostování za dva miliony eur a součástí dohody je opce na přestup za deset milionů eur, která bude automaticky aktivována v případě, že se Olympique za rok kvalifikuje do Ligy mistrů.

09:08 – HOSTOVÁNÍ – AS Řím podle Fabrizia Romana podá oficiální nabídku na Romela Lukaka. Belgického útočníka by klub, který jako hlavní kouč vede José Mourinho, rád získal na hostování.

09:04 – SPEKULACE – Feyenoord měl informovat vedení Liverpoolu, že pokud má zájem o služby Dávida Hancka, musí si připravit 40 milionů eur. Klub prý patří mezi obdivovatele slovenského obránce, který zamířil do Nizozemska ze Sparty a v Eredivisie má za sebou teprve první sezonu.

08:31 – SPEKULACE – Dojde na dohodu s Carlosem Balebou? Brighton v posledních 48 hodinách zaslal Lille novou nabídku, čeká na konečný výsledek a brzké rozhodnutí. Sambi Lokonga z Arsenalu zůstává plánem B, ale Brighton chce Balebu.

06:05 – SPEKULACE – Ubong Ekpai je na odchodu ze Slavie, odkud mohl nečekaně přestoupit do Ligue 1. Sedmadvacetiletý křídelník se ocitl v hledáčku Mét, nováček francouzské nejvyšší soutěže však nakonec upřednostnil Joela Asora z Djurgårdens IF. Bývalý hráč Liberce, Zlína, Plzně, Českých Budějovic, Baníku Ostrava nebo Mladé Boleslavi by se nyní mohl vydat do Ázerbájdžánu, na stole má nabídku od klubu FK Sumgayit.

25. SRPNA

22:08 – PŘESTUP – Nottingham Forest natrvalo opustil Mohamed Dräger, jenž se po osmnáctiměsíčním hostování v Lucernu vrací do Švýcarska. Sedmadvacetiletý tuniský obránce přestoupil do Basileje, kde podepsal smlouvu do roku 2026.

22:06 – PODPIS SMLOUVY – Tomáš Kučera bude po konci v Teplicích, kde neprodloužil smlouvu, působit ve třetí lize. Dvaatřicetiletý záložník, který je známý také jako rapper, podepsal smlouvu v Ústí nad Labem.

19:01 – SPEKULACE – Bayern je dohodnutý s Interem na stěhování Benjamina Pavarda, francouzský obránce však ještě do Serie A nezamířil, neboť jeho zaměstnavatel stále nenašel náhradu do obrany. Mnichovská strana však dělá vše pro to, aby se situace hnula kupředu a údajně si vyhlédla v Chelsea Trevoha Chalobaha. Kouč Thomas Tuchel jej sám navrhl, spolupracoval s ním totiž už v době, kdy Blues vedl. V Bayernu jsou však prý poněkud skeptičtí, zda by případný transfer utáhli finančně. Hráč má v Londýně smlouvu až do roku 2028, takže by si na Ostrovech mohli říct o vysokou sumu za přestup.

18:46 – KONEC SMLOUVY – Stefan Vilotić končí nepovedení angažmá v Bohemians 1905, kde se neprosadil do prvního týmu. Třiadvacetiletý stoper míří do Izraele, konkrétně do týmu Hapoel Akko.

18:02 – HOSTOVÁNÍ – Kieran Tierney v sobotu odcestuje do Španělska, aby se připojil k Realu Sociedad, kam ho posílá na hostování Arsenal. Skotský obránce musí podstoupit lékařské testy. "Here we go!" od Fabrizia Romano potvrzeno.

17:39 – PŘESTUP – Jak už před několika dny uvedl sportovní web The Athletic, West Ham s Ajaxem byly na dobré cestě ohledně uzavření přestupu ofenzivního záložníka Mohammeda Kuduse. A italský žurnalista Fabrizio Romano při pátečním odpoledni aktualizoval, že se obě strany již definitivně dohodly na všech náležitostech. Potvrdil původní zvěsti, že londýnská strana pošle do Amsterdamu až 45 miliónů včetně bonusů, přičemž de Godenzonen budou těžit i z případného dalšího prodeje Kuduse. Na sobotu již byla zarezervována lékařská prohlídka, následně by měl být podepsán kontrakt na pět let. Vše potřebné zkrátka bude sepsáno během následujících dvou dnů.

16:30 – PROSLOUŽENÍ SMLOUVY – Barcelona si pojistila brankářskou jedničku – Marc-André ter Stegen prodloužil smlouvu do konce června 2028, výstupní klauzule v novém kontraktu byla nastavena na 500 milionů eur (přes 12 miliard korun). Německý gólman přestoupil do katalánského klubu před devíti lety z Mönchengladbachu, kde s fotbalem začínal. Barce pomohl vyhrát mimo jiné pětkrát španělskou ligu, pětkrát Španělský pohár a jednou Ligu mistrů.

16:15 – SPEKULACE – Thiago Almada, který aktuálně působí v Atlantě, se už během dubna dostal do hledáčku Neapole, nakonec se však transfer neuskutečnil. Argentinský mistr světa by se ale přestupu mohl dočkat během tohoto léta, podle zdrojů nizozemského listu De Telegraaf se o jeho služby zajímá Ajax. Spekuluje se, že amsterdamský celek by jej mohl pořídit za 15 milionů eur s bonusy. A to přesto, že tržní hodnota ofenzivního záložníka je vyšší, podle serveru transfermarkt.de činí zhruba 27 milionů. Almada by mohl být náhradou za Mohammeda Kuduse, který je z klubu na odchodu.

14:55 – SPEKULACE – Inter jedná o příchodu francouzského obránce Benjamina Pavarda z Bayernu, italský celek však do Bavorska vzkázal, že nehodlá čekat do posledních dnů přestupového období, zda se transfer vůbec uskuteční. Nerazzurri s mnichovskou protistranou vesměs našli dohodu – co se přestupové částky týče, mělo by se jednat o 32 milionů eur. Bayern se ovšem zatím zdráhá hráče prodat, protože nemá adekvátní náhradu. Jak uvádí server Calciomercato.com, stanovil milánský klub ultimátum 29. srpna, do kterého musí být rozhodnuto.

13:45 – SPEKULACE – Julian Draxler strávil minulou sezonu v Benfice formou ročního hostování, ale lisabonský klub neměl o jeho strvání zájem, a tak se německý útočník vrátil ke svému zaměstnavateli PSG. Ten s jeho službami rovněž nepočítá a žurnalista Fabrice Hawkins z RMC Sport naznačuje, že by hráčův konec v Paříži letos v létě mohl být definitivní. O jeho angažování totiž uvažuje Crystal Palace a sám Draxler prý aktuálně zvažuje, zda do londýnského celku přestoupit.

13:34 – PŘESTUP – Novým brankářem Bayernu Mnichov se nakonec stane Daniel Peretz. Izraelský gólman přijde z domovského Maccabi Tel-Aviv, tento klub už vše potvrdil.

13:22 – HOSTOVÁNÍ – Andrey Santos by nepatřil do základní sestavy Chelsea a odejde jinam, hostování mladého záložníka dojednává Nottingham.

12:06 – SPEKULACE – João Cancelo netrénuje s Manchesterem City a aktuálně je v Portugalsku. Obránce čeká na svolení, aby mohl odcestovat do Barcelony, která úspěšně jedná o podmínkách přestupu.

11:33 – PODPIS SMLOUVY – João Moutinho dá košem FC Porto a podepíše smlouvu s Bragou, která o něho měla a má zájem. Zkušený záložník po minulé sezoně opustil Wolverhampton a v Portu se nedávno podrobil zdravotní prohlídce, kontrakt ale nakonec uzavřen nebyl. Trenér Sérgio Conceição nebyl spokojen s prodejem záložníka Otávia a chtěl po vedení garance, že další důležitý hráč už neodejde, jistotu mu zatím nikdo nedal.

10:48 – HOSTOVÁNÍ – České Budějovice posílil křídelník Musa Alli. Dvaadvacetiletý Nigerijec přišel do Dynama z druholigového Brna na roční hostování s opcí.

10:09 – PŘESTUP – Aymeric Laporte z Manchesteru City se stal dalším hráčem, který zamířil z předních evropských soutěží do Saúdské Arábie. Devětadvacetiletý obránce, jenž v týmu anglického mistra přišel o pozici v základní sestavě, přestoupil do Al Nassru. Podle BBC za něho klub inkasuje odstupné 23,6 milionu liber (asi 664 milionů korun).

07:12 – PŘESTUP – Záložník Ajaxu Mohammed Kudus nepřímo potvrdil svůj přestup do Anglie: "West Ham? Dobrý klub," pousmál se Ghaňan po čtvrtečním zápase Evropské ligy. "Myslím, že to byl můj poslední zápas v Ajaxu. Ale uvidíme, co se stane příští den. Jednání probíhají. Uvidíme, zda v následujících dnech dojde k dohodě," dodal talentovaný středopolař, o nejž se intenzivně zajímají právě Kladiváři.

07:09 – PŘESTUP – Velmi blízko dohodě je londýnský Arsenal a Monako. Knížecí klub je blízko zisku amerického forvarda Folarina Baloguna za 45 milionů eur.

06:55 – SPEKULACE – Poslední zápas za Dinamo Záhřeb s největší pravděpodobností odehrál křídelník Luka Ivanušec. Chorvat, který se v předkole Evropské ligy prosadil do sítě pražské Sparty, má namířeno do Feyenoordu. Jeho transfer k úřadujícímu vítězi Eredivisie by se měl dokončit během několika dní, což ostatně naznačil sám hráč, když se ve čtvrtek po vystřídání dojemně loučil s fanoušky, spoluhráči i realizačním týmem.

24. SRPNA

17:45 – PŘESTUP – Španělský obránce Aymeric Laporte oficiálně opustil Manchester City a zamířil očekávaně k řadám Al-Nassru. Saúdskoarabský klub pošle do Premier League za přestup 27,5 milionů eur (cca 660 milionů korun). Francouzský rodák dorazil na Ostrovy během ledna roku 2018 za zhruba 65 milionů eur, teď ho tak "The Citizens" přeprodávají dál ani ne za poloviční pořizovací cenovku. Více informací najdete v článku.

16:30 – HOSTOVÁNÍ – Íránský útočník Sardar Azmoun se v lednu roku 2022 přestěhoval z Ruska k řadám Leverkusenu, po zhruba roce a půl by se každopádně měl stěhovat na jinou adresu. Podle informací francouzského deníku L'Équipe totiž brzy podepíše smlouvu o hostování v AS Řím, přičemž italský celek by následně měl mít možnost odkoupit hráče na základě opce.

15:25 – SPEKULACE – Milánský Inter se údajně nemá bránit odchodu Joaquína Correy, který má sice platný kontrakt do roku 2025, ale zkrátka již nefiguruje v budoucích plánech Nerazzurri. A možná se pro devětadvacetiletého Argentince rýsuje kupec, jak uvádí zdroje španělského sportovního webu Relevo, po možnosti získat útočníka pokukuje Marseille. Není však uvedeno, za jakou částku by případně mohlo OM hráče pořídit.

14:20 – PŘESTUP – Eneo Bitri se s Ostravou loučí po sedmi měsících. Hráč, který na Bazaly přišel v lednu z FK Partizani Tirana, kývnul na nabídku klubu z norského hlavního města a v Oslu ve čtvetek podepsal i kontrakt.

13:45 – SPEKULACE – Manchester City chce vyztužit střed pole a vhodného kandidáta našel ve Wolverhamptonu Wanderers. Úřadující anglický mistr chce získat Matheuse Nunese, za něhož nabízí 50 milionů eur bez bonusů.

12:15 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Ondřej Lingr po třech letech mění klub, nikoliv však klubové barvy. Bývalý záložník Slavie či Karviné míří do nizozemského Feyenoordu, kde se stane spoluhráčem Dávida Hancka. S úřadujícím mistrem si zahraje základní skupinu Ligy mistrů. Více informací najdete v článku.

10:15 – PŘESTUP – Dominik Livakovič vymění Dinamo Záhřeb za Fenerbahce, které se domluvilo na příchodu 28letého brankáře. Chorvatský reprezentant, jenž se základním poplatkem ve výši 9 milionů eur stane nejdražším brankářem v historii Süper Lig, nyní odcestuje do Istanbulu na lékařskou prohlídku a závěrečná jednání.

09:35 – PŘESTUP – Al-Ahli SFC se dohodlo s Celtou Vigo na přestupu Gabriela Veigy, jenž souhlasí s odchodem do Saúdské Arábie. Jednadvacetiletý záložník, který původně měl posílit Neapol, míří na zdravotní prohlídku.

08:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Bernardo Silva podle očekávání prodloužil smlouvu s Manchesterem City - portugalský reprezentant se úřadujícímu šampionovi Premier League zavázal do roku 2026.

07:50 – SPEKULACE – Baník Ostrava nezvládl vstup do sezony a vyloučené není odvolání trenéra Pavla Hapala, jehož by mohl nahradit David Horejš. Vedení slezského klubu je podle serveru "infotbal.cz" se 46letým koučem v kontaktu a po zápase na Slavii (0:1) mělo v Praze dojít k setkání.

07:20 – SPEKULACE – Velmi intenzivně jedná v aktuálních dnech West Ham o příchodu Mohammeda Kuduse z Ajaxu. Těžké diskuze s amsterdamskou stranou, která je zaměstnavatelem ghanského ofenzivního záložníka, prý na každý pád nyní povolí. Podle zdrojů ze sportovního serveru The Athletic se totiž očekává, že již bude nalezena shoda ohledně transferových podmínek. Tak říkajíc na dřevo by měl londýnský klub vyplatit 41,5 milionů eur, další 3 miliony by pak mohli v Nizozemsku inkasovat na základě bonusů a také dalších 10 procent utrží z případného dalšího prodeje. Po osobní rovině je jinak Kudus s Kladiváři dohodnutý, zbývá jen, aby definitivní, pozitivní stanovisko vyslovili u de Godenzonen.

23. SRPNA

21:30 – PŘESTUP – Trvalý přestup Valentina Lazara z Interu do turínského FC je už dohodnutý po několik dnů a během středy Il Toro hráče oficiálně představili fanouškům. Rakouský sedmadvacetiletý obránce působil v Turíně už loni formou ročního hostování, do Milána se přitom již vracet nechtěl, a zůstal tedy fakticky ve svém stávajícím působišti. Za transfer I Nerazzurri nejen dle serveru transfermarkt.de inkasují celkem 4 miliony eur.

18:30 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Záložník Ondřej Lingr je v Rotterdamu na zdravotní prohlídce Feyenoordu a Slavii už nepomůže ve 4. předkole Evropské ligy s Luhanskem. Více informací najdete v článku.

17:16 – PŘESTUP – Rakouský obránce Phillipp Mwene se po dvou letech vrátil do Mohuče, odkud předloni přestoupil do PSV Eindhoven. Podle agentury DPA podepsal devětadvacetiletý reprezentant s devátým týmem předchozího ročníku bundesligy tříletou smlouvu.

16:30 – HOSTOVÁNÍ – Obránce Filip Čihák bude i v této sezoně hostovat z plzeňské Viktorie v Hradci Králové. Východočeši o dohodě se čtyřiadvacetiletým fotbalistou informovali na klubovém webu. Čihák odehrál v minulém ligovém ročníku za Hradec Králové 13 ligových duelů a vstřelil jeden gól. Závěrečnou třetinu sezony ale takřka celou vynechal a kvůli zranění chyběl Plzni i na začátku nového ročníku.

15:30 – PŘESTUP – Adam Gabriel se stal novou posilou Midtjyllandu. Transfer zkompletovala pražská Sparta, která využila právo na zpětný odkup svého odchovance z Hradce Králové a současně se dohodla s Midtjyllandem na přestupu. Dánský klub představil novou posilu na svém webu. Talentovaný pravý obránce podepsal se čtvrtým týmem tamní ligy pětiletou smlouvu. Více informací najdete v článku.

12:30 – SPEKULACE – West Ham nutně potřebuje střelce a manažer David Moyes se pro závěr srpna zaměřil na Sevillu, v jeho hledáčku je marocký reprezentant Youssef En Nesyri.

10:30 – PŘESTUP – Al-Nassr získal nejdražší letní posilu, kterou oficiálně oznámil během úterý. Z Primeira Ligy přivedl brazilského ofenzivního záložníka Otávia, který působil v Portu od roku 2014. Podle zdrojů portugalského listu A Bola by si v Saúdské Arábii za tři roky měl vydělat 42 milionů eur, za samotný přestup pak klub z Rijádu vyplatí 60 milionů, a to celkem ve třech splátkách. Další informace najdete v článku.

09:40 – SPEKULACE – Třicetiletý ofenzivní záložník Davy Klaassen by mohl během tohoto léta opustit řady Ajaxu, jak hovoří zprávy nizozemského magazínu Voetbal International. O jeho služby projevuje zájem Lyon. Amsterdamský celek přitom údajně není proti, aby Nizozemec jeho řady případně opustil, rozhodnutí každopádně bude pouze na hráči. Tomu každopádně již mělo být sděleno, že v letošní sezóně nebude dostávat tolik herního prostoru jako dříve, na což by Les Gones mohli při možných přístupových jednáních sázet kartu.

09:15 – SPEKULACE – Zkušený záložník Joao Moutinho skončil na konci června ve Wolverhamptonu, stal se volným hráčem a nakonec po něm skočilo Porto. V Portugalsku již šestatřicetiletý rodák z Portimaa úspěšně absolvoval lékařskou prohlídku, dokonce také podepsal smlouvu na jeden rok s možností prodloužení o jeden další na základě opce, pořád se ovšem nekonalo jeho oficiální představení fanouškům. Tento krok se každopádně očekává v nejbližších hodinách, Portugalec by se dokonce během středy už měl zapojit do tréninku s týmem.

07:10 – SPEKULACE – Podle Fabrizia Romana si Bayern plácl s Danielem Peretzem, gólmanem Maccabi Tel Aviv. Mnichovský klub za 23letého Izraelce zaplatí 5 milionů eur, ve hře jsou pak i další bonusy. Zdravotní prohlídku podstoupí Peretz až na konci týdne, ve čtvrtek by totiž měl ještě chytat za Maccabi v play off Konferenční ligy.

07:00 – PODPIS – Mickey van der Hart bude chytat za Heerenveen, v nejbližších hodinách podepíše smlouvu na dvě sezony. Nizozemský brankář je volným hráčem, po minulé sezoně opustil Emmen.

06:30 – PŘESTUP – Třináctou letní posilou Burnley se stal Aaron Ramsey. 20letý záložník přišel za dvanáct milionů liber z Aston Villy, nováčkovi Premier League se upsal na pět let.

22. SRPNA

21:54 – SPEKULACE – Kladiváři chtějí další posilu do středu zálohy. Zástupci West Hamu United oslovili s druhou oficiální nabídkou Ajax Amsterdam, z jehož služeb by rádi vykoupili za 42 milionů eur Mohameda Kuduse. Ghanský středopolař je ve fotbalovém světě velmi žádaný a nizozemský klub jej nehodlá pustit za levno.

21:15 – PŘESTUP – Marco Pellegrino prošel zdravotní prohlídkou a byl oficiálně představen jako nová posila AC Milán. Argentinský obránce přišel z domovského CA Platense, jihoamerický celek dostane tři miliony eur.

20:05 – SPEKULACE – Eric Dier by se v nadcházejících dnech mohl rozloučit s Tottenhamem. Londýnský klub je připraven zvážit nabídky za defenzivního univerzála, který se neobjevil v nominaci na první dva zápasy nové sezony.

19:15 – PŘESTUP – Gastón Ávila oficiálně přestoupil z Antverp do Ajaxu. Amsterdamský klub zaplatil 12,5 milionu eur a další dva miliony budou ve hře díky bonusům, obránce podepsal pětiletý kontrakt.

18:40 – SPEKULACE – Hugo Lloris (36) by se nakonec přece jenom mohl stěhovat z Tottenhamu do Lazia. Londýnský klub se odchodu francouzského brankáře nebrání, ale gólman nedávno angažmá v italském celku odmítl, jelikož nechtěl plnit roli náhradníka. Římský celek však nyní jednání obnovil.

18:00 – PODPIS SMLOUVY – Bývalý argentinský útočník Carlos Tévez si po konci profesionální kariéry našel další trenérskou pozici. Své fotbalové myšlení se nově pokusí předat hráčům týmu CA Independiente, se kterým v úterý podepsal smlouvu.

17:05 – HOSTOVÁNÍ – Marcus Pedersen (23) podle očekávání odchází z Feyenoordu do Sassuola. Obránce bude v Itálii jeden rok hostovat, součástí dohody je i opce na přestup.

16:15 – SPEKULACE – Přestup Gabriho Veigy ze Celty Vigo do Neapole je prý zablokován a směřuje do slepé uličky. Podle informací Gianlucy di Marzia, novináře z televizní stanice Sky Sport, totiž španělský celek změnil v průběhu jednání podmínky transferu, na kterých byl s italskou stranou ústně dohodnutý. 21letý záložník nicméně věří, že se oba kluby nakonec dohodnou, protože o přesun do Serie A má stále zájem.

15:30 – PŘESTUP – Belgický stoper Hannes Delcroix se poprvé v kariéře stěhuje na Ostrovy. Stává se jubilejní 10. letní posilou Burnley, kam zamířil z Anderlechtu. Ačkoli oficiálně anglická strana ve svém prohlášení transferovou sumu nezveřejnila, server transfermarkt.de uvádí částku tři miliony eur (72 milionů korun). Smlouvu podepsal rodák z Haiti na tři roky.

14:47 – PŘESTUP – Druholigový anglický celek Stoke City dotáhl v úterý přestup reprezentanta Srbska do 21 let Nikoly Jojiče. Teprve 19letý křídelník podepsal na Ostrovech kontrakt na čtyři roky. "Nikola je rostoucí talent. Jsme potěšeni, že jsme ho získali po bedlivém sledování z posledních 12 měsíců," uvedl pro klubový web Ricky Martin, technický ředitel celku ze Stoke-on-Trent.

14:15 – SPEKULACE – Český fotbalista Adam Gabriel (22) má z Hradce Králové namířeno do Midtjyllandu. Pravý obránce podle médií přestoupí do dánského klubu přes pražskou Spartu, odkud na východ Čech zamířil. Účastník nedávného mistrovství Evropy jednadvacítek již odletěl na sever Evropy, kde by měl podepsat víceletou smlouvu. Více informací v článku.

14:02 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – České Budějovice loví podle webu iSport.cz v druholigových vodách. Na roční hostování s opcí by měl na jih Čech z Brna zamířit 22letý nigerijský křídelník Wale Musa Alli.

13:30 – SPEKULACE – Pravý křídelník Nathan Tella (24) se ocitl v hledáčku Leverkusenu. Německý deník Bild přitom potvrdil, že se klub ze Severního-Porýní Vestfálska bude pokoušet o zisk jeho služeb i nadále, přestože jednání zatím neprobíhají úplně hladce. Bayer už poslal do Southamptonu nabídku ve výši 18 milionů eur, anglická strana však doufá, že by mohla hráče prodat za 25 milionů (600,1 milionu korun).

13:17 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Newcastle United dotáhl hostování s opcí teprve 18letého Lewise Halla z londýnské Chelsea. Straky si mladíkovy služby zajistily povinnou opcí ve výši 28 milionů liber (789 milionů korun). Dalších sedm milionů liber (197 milionů korun) mohou zaplatit v případných bonusech. Hall se po podpisu nechal slyšet, že on i jeho rodina jsou odjakživa fanoušci Newcastlu.

11:38 – SPEKULACE – Ernest Nuamah v úterý přicestuje do Lyonu a podrobí se zdravotní prohlídce v tamním OL. 19letý křídelník přijde na hostování z dánského Nordsjaellandu, součástí dohody je povinná opce na přestup za 26 milionů eur (625 milionů korun).

10:33 – SPEKULACE – Jednání o přestupu záložníka Rodriga de Paula do saúdskoarabského klubu Al Ahli za 32 milionů eur (769,1 milionu korun) ztroskotala, informoval Fabrizio Romano. Argentinec by měl v Atlétiku Madrid zůstat poté, co si promluvil s koučem Diegem Simeonem.

09:24 – SPEKULACE – Herthu BSC zřejmě brzy opustí kapitán Marco Richter, jenž se vrátí do 1. Bundesligy. 25letý křídelník podle informací deníku Bild míří do Mainzu.

08:36 – SPEKULACE – Feyenoord Rotterdam není v poslední době spojován pouze s Lukou Ivanušecem (24) z Dinamam Záhřeb a Oussamou Idrissim (27) ze Sevilly. Sportovní úsek 16násobného šampiona Eredivisie již déle pracuje i na příchodu slávisty Ondřeje Lingra (24) a podle nizozemského tisku už je velmi blízko dotažení přestupu v hodnotě čtyř milionů eur (96,1 milionu korun). Více si můžete přečíst v článku.

08:28 – SPEKULACE – Brankář Tomáš Vaclík (34) by měl po konci ve druholigovém anglickém Huddersfieldu pokračovat v kariéře v USA. O jeho služby se údajně zajímá New England Revolution. Účastník MLS shání náhradu za 23letého Djordje Petroviče, jenž by měl přestoupit do Chelsea. Více si můžete přečíst v článku.

07:35 – SPEKULACE – Inter a Bayern Mnichov dosáhly dohody o přestupu francouzského reprezentanta Benjamina Pavarda, informovala v pondělí italská média.

Podle deníku La Gazzetta dello Sport a televizní stanice Sky Sport zaplatí Inter za 27letého obránce 30 milionů eur, přičemž tato částka by se v závislosti na výsledcích italského klubu mohla vyšplhat až na 32 milionů eur.

21. SRPNA

21:44 – SPEKULACE – Stěží odhadovat, zda francouzský forvard Hugo Ekitiké zůstane pro tuto sezonu v řadách PSG. O jeho služby poměrně nedávno jevil zájem Everton, který si hráče chtěl vypůjčit formou hostování, podle informací francouzského sportovního listu L'Équipe se přitom do hry vložil také jiný účastník Premier League, konkrétně West Ham. Londýnský celek rovněž uvažuje jen o dočasném příchodu hráče, jehož by každopádně mohl následně na základě opce vykoupit za 35 milionů eur. Oba kluby jsou aktuálně v kontaktu, brzy by anglická strana měla předložit konkrétní návrh.

21:08 – PŘESTUP – Další "Here we go!" od Fabrizia Romana. A opět jde o Manchester City. Sky Blues vítají novou posilu, ofenzivní vazby rozšíří Jeremy Doku. Belgický křídelník Rennes vyjde úřadujícího mistra Premier League na 60 milionů liber.

20:41 – SPEKULACE – Velmi žádaný Ondřej Lingr má podle informací sport.cz namířeno do Nizozemska. O ofenzivního univerzála má mít velký zájem Feyenoord Rotterdam, který z české ligy před rokem přivedl Dávida Hancka. Za českého reprezentanta měla už v Edenu dokonce přistát oficiální nabídka, jež bude velmi pravděpodobně akceptována.

19:04 – SPEKULACE – Kuloární zprávy ohledně odchodu Jespera Lindströma z Frankfurtu se už objevovaly během jara, aktuálně je přitom dánský ofenzivní záložník dáván do souvislosti s Neapolí. Zatímco však informace z Itálie hovoří o tom, že úřadující mistr Serie A již poslal do Německa konkrétní nabídku, německý deník Bild mluví opačně, tedy že na stůl celek z Hesenska ještě nic nedostal. Eintracht si mimochodem za svého svěřence žádá 35 milionů eur. Už dřív nepochodilo s návrhem ve výši 25 milionů na transfer Lipsko.

18:57 – PŘESTUP – Awer Mabil se na konci června vrátil z hostování z pražské Sparty ke svému zaměstnavateli do Cádizu, v LaLize ovšem nadále působit nebude. Jako novou posilu ho oznámili v Grasshoppers, kde 27letý reprezentant Austrálie s keňskými kořeny podepsal dvouletou smlouvu s možností prodloužení o jeden další na základě opce. "Awer nám přináší značné zkušenosti, které získal jak v Evropě, tak na mezinárodní scéně,” pochvaloval si Bernt Haas, sportovní ředitel curyšského celku pro klubový web.

17:40 – HOSTOVÁNÍ – Flynn Downes stráví příští sezonu na hostování v Southamptonu. The Saints si 24letého záložníka "vypůjčí" z londýnského West Hamu.

16:04 – KONEC SMLOUVY – Mason Greenwood už nebude dál hrát za Manchester United. Hráč byl v únoru zbaven obvinění z pokusu o znásilnění, kontrolujícího a nátlakového chování a napadení. Klub pak provedl interní šetření a s Greenwodem se teď dohodl na ukončení jeho působení v týmu.

09:59 – HOSTOVÁNÍ – Sergino Dest se dočkal dalšího odchodu z Barcelony. Americký obránce loni hostoval v AC Milán a nyní si ho vypůjčil PSV Eindhoven. Nizozemský klub disponuje i opcí na přestup.

09:34 – PŘESTUP – V neděli večer dotáhlo vedení Dinama Záhřeb odchod klíčového stopera Josipa Šutala. Třiadvacetiletý chorvatský reprezentant, odchovanec Dinama, posílil Ajax Amsterdam, který za něj zaplatil 20,5 milionů eur (přibližně 492 milionů eur). Šutalo v obraně nizozemského giganta doplní krajana Jakova Mediče, jenž přišel v létě z druholigového německého St. Pauli.

8:50 – HOSTOVÁNÍ – Argentinský bek Gonzalo Montiel je na cestě do Anglie. Sevilla hráče poslala na hostování s kupní klauzulí 11 milionů eur do Nottinghamu Forest.

7:40 – PŘESTUP – Brankář Dominik Livakovič opouští Dinamo Záhřeb a nepotká se tak se Spartou ve 4. předkole Evropské ligy. Osmadvacetiletý Chorvat míří na zdravotní prohlídku do Turecka, kde podepíše smlouvu s Fenerbahce.