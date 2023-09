Jurásek po životním zásahu: Trenér nás o půli motivoval West Hamem a Liverpoolem

Slávistický křídelník Matěj Jurásek (20) označil gól, jímž v 83. minutě snížil ve venkovní odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti Luhansku na 1:2 a zajistil tím Pražanům postup do skupiny, za dosud nejdůležitější v kariéře. V hlavní fázi soutěže by si přál soupeře z Anglie.

Dvojzápas po úvodní domácí výhře Slavie 2:0 mířil do prodloužení, než Jurásek v 83. minutě razantní hlavičkou snížil dvougólový náskok Luhansku. "Lukáš Masopust centroval z pravé strany. Trenér mi pořád říká, ať chodím před hráče, tak jsem tam naslepo šel a spadlo mi to na hlavu. Trefil jsem to dobře a byl z toho gól," citoval klubový web Juráska.

Talentovaný křídelník si první soutěžní branku v sezoně schoval na pravý čas a klíčovou trefou dodatečně oslavil středeční 20. narozeniny. "Stoprocentně je to nejdůležitější gól v mém životě. Zatím. Doufám, že jich bude víc."

Na trávník naskočil na druhý poločas. "Měl jsem to oživit. Doudise (Davida Douděru) tahala noha, takže jsem se to snažil vzít za něj. Věděl jsem, jaké pokyny má on, chystal jsem se na to. Chtěl jsem hlavně pomoci týmu, nabíhat si za obranu, neztrácet balony, ale podržet je."

"Od začátku druhé půle jsme na ně tlačili, sypali jsme to do vápna, drželi jsme balon. Bylo to lepší než v prvním poločase. Hráli jsme až do konce, nevzdávali jsme se a povedlo se to," doplnil Jurásek.

Známkování hráčů Slavie. Livesport

Ve skupině by si chtěl zahrát s anglickým soupeřem. "O půli padla od trenéra slova o tom, že musíme zabojovat, abychom si zahráli třeba s West Hamem nebo s Liverpoolem. Zdůrazňoval, že o to hrajeme a musíme se o to rvát až do konce. Takže by bylo fajn chytit West Ham nebo Liverpool, to by bylo skvělé," dodal Jurásek.

