Já a vyhrávat turnaje? Tomu už nevěřím, prohlásil před návratem na kurt kdysi nezdolný Nadal

Tenista Rafael Nadal (37) po bezmála roční pauze nevěří, že by mohl opět vyhrávat turnaje. Agentuře AAP to vítěz 22 grandslamů řekl po čtvrtečním tréninku v Brisbane, kde ho v příštím týdnu čeká návrat na kurty. Pak má v plánu start na Australian Open, které v Melbourne začne 14. ledna.

Nadal kvůli zdravotním problémům nehrál od letošního Australian Open, v červnu se podrobil operaci kyčle. Ve světovém žebříčku klesl na 672. místo a čeká ho pravděpodobně poslední sezona v kariéře.

"Nemůžu dnes myslet na to, že budu vyhrávat turnaje," řekl. "Pouze na to, že si užiju návrat. Po roce mimo kurty nejde čekat zázraky. Musím přijmout to, že to prostě nebude úplně perfektní," dodal. Jeho soupeři včetně Novaka Djokoviče se nicméně mají na pozoru a očekávají, že se španělský tenista vrátí ve špičkové formě.

Majitel 92 titulů na okruhu ATP čeká na další triumf od loňského French Open, kde kraloval už počtrnácté. Tehdy získal rekordní 22. grandslamový vavřín. Nyní zaostává o dvě trofeje za Djokovičem. V areálu Rolanda Garrose se letos uskuteční i olympijské hry, Nadal také vinou zdravotních problémů nemá dostatečný počet startů v Davis Cupu a bude muset pro start pod pěti kruhy požádat o divokou kartu či výjimku.