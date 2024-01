Jeden z mých nejhorších výkonů na grandslamech. Jannik mě naprosto přehrál, uznal Djokovič

První hráč světa Novak Djokovič (36) byl po vyřazení v semifinále tenisového Australian Open v šoku. Svůj výkon proti Janniku Sinnerovi (22) z Itálie, kterému podlehl 1:6, 2:6, 7:6 a 3:6, označil Srb za jeden z nejhorších na grandslamech v kariéře.

"Naprosto mě přehrál," řekl šestatřicetiletý Djokovič na adresu dvaadvacetiletého Sinnera. "Byl jsem v šoku, jak špatně jsem hrál. V prvních dvou setech mi nevyšlo skoro nic. Byl to jeden z mých nejhorších výkonů na grandslamu," dodal.

"Ale abych byl upřímný, tak jsem se tady od začátku na kurtech necítil moc dobře. A k maximálnímu výkonu, na který mám, jsem se ani jednou nepřiblížil. Někdo řekne, že semifinále je dobrý výsledek, ale já mám vyšší cíle," prohlásil vítěz rekordních 24 grandslamů.

Djokovič v Melbourne získal deset titulů a vyhrál tam 94 ze 103 zápasů. Sinner mu na Australian Open připravil první porážku od roku 2018 po sérii 33 vítězství. "Jednou to skončit muselo," řekl srbský tenista.

"A i když jsem nehrál dobře, tak jsem do toho alespoň dal úplně všechno," uvedl Djokovič. Odmítl, že by v zápase s mladším soupeřem hrál rozhodující roli věk. "To, že jsem nepředvedl standardní výkon, nemusí hned znamenat, že přišel začátek konce," prohlásil.