Tennis Tracker: Nadal potřebuje získat zpět důvěru ve své tělo, v Madridu se hraje o osmifinále

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 28. dubna?

09:17 – Rafael Nadal, který se ve svých 38 letech snaží dostat zpět do formy, po sobotním vítězství nad Australanem Alexem de Minaurem na turnaji Masters 1000 v Madridu vysvětlil, že potřebuje získat zpět důvěru ve své tělo. Nadal ve druhém kole porazil 11. hráče světového žebříčku 7:6, 6:3.

"Potřebuji se přesvědčit, že moje tělo pozitivně zareaguje, abych změnil svůj pohled na French Open. Není to výsledek zápasu, co by změnilo můj názor na účast na turnaji. Potřebuji znovu získat důvěru ve své tělo. Poté potřebuji znovu získat sebedůvěru a hrát svůj tenis," vysvětlil 38letý Španěl.

08:44 – V rámci nedělního programu letošního ročníku Mutua Madrid Open budou v obhajobě pokračovat Carlos Alcaraz, jehož v premiérovém střetnutí čeká Thiago Seyboth, a Aryna Sabalenková, která se utká s 183. hráčkou světového pořadí Robin Montgomeryovou.

08:21 – Dvě české naděje budou usilovat o postup do osmifinále prestižní tisícovky v Madridu. Markéta Vondroušová se utká s 16letou teenagerkou Mirrou Andrejevovou, Sára Bejlek změří síly s Ashlyn Kruegerovou .