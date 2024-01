Krejčíková bez šance. Sabalenková vyhrála i osmé grandslamové čtvrtfinále ve dvou setech

Barbora Krejčíková (28) na Australian Open své druhé grandslamové semifinále nevybojovala. Vítězka French Open 2021 v melbournské Rod Laver Areně nenašla zbraň na obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou (25), které podlehla hladce 2:6, 3:6 a prohrála šestý ze sedmi vzájemných duelů. Běloruska vyhrála i své osmé čtvrtfinále na majorech 2:0 na sety a může se chystat na odvetu za porážku v loňském finále US Open proti Coco Gauffové (19). Americká teenagerka zdolala po tříhodinovém boji Ukrajinku Martu Kosťukovou (21), svou neporazitelnost protáhla na 10 utkání a podruhé si vylepšila melbournské maximum.

Barbora Krejčíková v Melbourne i díky příznivému losu porazila tři ze čtyř soupeřek po obratu z 0:1 na sety a postupem do čtvrtého grandslamového čtvrtfinále vyrovnala své maximum na Australian Open.

Počtvrté už však nepříznivý vývoj neotočila. Světové dvojce Aryně Sabalenkové podlehla po 61 minutách hry 2:6, 3:6 a prohrála šestý ze sedmi vzájemných duelů.

Souboj o semifinále měl začít v Rod Laver Areně v 9:00 SEČ (19:00 melbournského), předchozí program se ale výrazně protáhl a tenistky se na kurt dostaly až s dvouhodinovým zpožděním. Nastoupit mohly podle plánu v Margaret Court Areně, ale nabídku pořadatelů odmítly a raději si počkaly na zaplněný centrální kurt.

A Sabalenková na něm od úvodních výměn zasypávala nejstarší z osmičky čtvrtfinalistek Krejčíkovou tvrdými údery a snažila se výměny rychle zakončovat.. V obou setech si rychle vypracovala vedení 4:1 s dvěma brejky v zádech a ani následné ztráty servisu ji tak příliš mrzet nemusely.

Krejčíková v zápase trefila pouze šest vítězných úderů a dopustila se 24 nevynucených chyb. Ani trochu se nepřiblížila svému druhému grandslamovému semifinále, které si zahrála jen na Roland Garros 2021. Tehdy to na pařížské antuce dotáhla až k triumfu a navíc přidala i deblovou trofej po boku Kateřiny Siniakové.

Osmadvacetiletá rodačka z Ivančic si kufry v Melbourne balit ještě nemusí. Ve středu ji s Němkou Laurou Siegemundovou čeká také čtvrtfinále ve čtyřhře žen proti domácí nejlepší deblistce světa Storm Hunterové a dlouholeté parťačce Siniakové, která po loňské sezoně iniciovala nečekané přerušení úspěšné spolupráce.

Sabalenková hrála čtvrtfinále na šestém grandslamu po sobě a celkově poosmé v kariéře. V této fázi majorů má nyní fantastickou bilanci 8:0 na zápasy a 16:0 na sety, v nichž musela jen jednou do tie-breaku.

"Hrála jsem skvělý tenis a doufám, že v tom budu pokračovat dál. Děkuju všem za úžasnou atmosféru, kterou jste tady znovu vytvořili. Hraju tady moc ráda, ze všech grandslamů tady mám asi největší podporu." pochvalovala si v pozápasovém rozhovoru na kurtu dobře naladěná Sabalenková, jež v Melbourne neprohrála již 12 zápasů v řadě. Letos v pěti duelech ztratila dohromady jen 16 gamů.

Semifinále si Sabalenková zahraje na šestém majoru po sobě a bude usilovat o celkově třetí finále. To první před rokem na Australian Open přetavila ve svůj nejcennější triumf, druhé na loňském US Open prohrála s Coco Gauffovou. A právě s americkou teenegerkou, s níž ve vzájemné bilanci prohrává 2:4, se v Austrálii dočká po pěti měsících odvety.

Světová čtyřka Gauffová, jež má v posledních měsících parádní formu. Ještě na začátku loňského srpna vlastnila jen trofeje z podniků WTA 250, ovšem poté slavila první triumf na podniku WTA 500 (Washington), WTA 1000 (Cincinnati) i na grandslamu (US Open).

Formu v pauze mezi sezonami evidentně neztratila a v roce 2024 ještě neprohrála. V Aucklandu úspěšně zvládla premiérovou roli obhájkyně titulu, skvělou finálovou bilanci vylepšila na 7:1 a nyní prožívá své nejpovedenější Australian Open.

Po čtyřech hladkých dvousetových výhrách řešila první komplikace až ve svém prvním melbournském čtvrtfinále. Martě Kosťukové hrající první čtvrtfinále na grandslamu utekla v první sadě ze stavu 1:5 i dvou setbolů a následně neudržela vedení 7:6 a 5:3 a poprvé ztratila set.

Devatenáctiletá Američanka ale nakonec o dva roky starší Ukrajinku zdolala. Po více než třech hodinách boje zvítězila 7:6, 6:7, 6:2 a vyhrála i 10. letošní zápas. A to přesto, že během utkání zaznamenala pouze 17 vítězných úderů a spáchala 51 nevynucených chyb.

Coco Gauffová je potřetí v semifinále grandslamu

"Jsem šťastná a pyšná, jak jsem dnes bojovala. Věděla jsem, že to bude těžký zápas. Nechala jsem na kurtu všechno," hodnotila v pozápasovém rozhovoru na kurtu Gauffová.

"V prvním setu jsem chvíli hledala svou hru. Ve druhém jsem měla šanci zápas ukončit, ale začala jsem hrát příliš opatrně," komentovala komplikované momenty duelu Američanka, jež od loňského srpna vyhrála 34 z 38 zápasů. Prohrála pouze s Igou Šwiatekovou (dvakrát) a Jessicou Pegulaovou (dvakrát).

Finalistka Roland Garros 2022 a vítězka US Open 2023 Gauffová postoupila do semifinále grandslamu potřetí v kariéře. V Paříži i New Yorku to pak dotáhla do finále, v němž napodruhé slavila. triumf.

Kosťuková: Lidé nesmí zapomenout

Jednadvacetiletá Kosťuková po vyřazení věří, že do semifinále úvodního grandslamu sezony projde alespoň její krajanka Dajana Jastremská, kterou ve čtvrtfinále čeká Linda Nosková. Jejich zápas je v Melbourne na programu ve středu od 2:00 SEČ. Poslední semifinalistkou se stane vítězka duelu mezi Qinwen Zheng a Annou Kalinskou.

"Doufám, že se nám bude dařit především na velkých turnajích, které jsou mediálně sledované," prohlásila Kosťuková. "Lidé nesmí zapomenout," nepřímo poukázala na stále trvající ruskou invazi na Ukrajinu.

Válka se mladé tenistce připomenula i těsně před zápasem s Gauffovou, když se dozvěděla o dalším raketovém útoku na Kyjev. Napsala proto známým, jak jsou na tom. "Odepsali, že chvíli sledují skóre mého zápasu a chvíli rakety," řekla Kosťuková.

Výsledky Australian Open ve dvouhře žen