Krejčíkovou čeká duel se Sabalenkovou. S obhájkyní titulu prohrála pět ze šesti soubojů

V 10. hracím dnu letošního ročníku Australian Open budou známi první semifinalisté. Barbora Krejčíková (28) vyzve obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou (25), se kterou prohrála pět ze šesti předchozích soubojů a jedinou výhru si připsala po obratu z téměř beznadějného stavu. Další čtvrtfinálové zápasy obstarají desetinásobný šampion a loňský vítěz Novak Djokovič s Taylorem Fritzem, Jannik Sinner s Andrejem Rubljovem, který se podesáté pokusí poprvé překročit čtvrtfinále grandslamů, a Marta Kosťuková s Coco Gauffovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 23. 1.

Češi v akci

Krejčíková (9-ČR) –⁠⁠⁠⁠⁠ Sabalenková (2-) | Rod Laver Arena (09:00 SEČ)

Další čtvrtfinále žen

Kosťuková (Ukr.) –⁠⁠⁠⁠⁠ Gauffová (4-USA) | Rod Laver Arena (03:00 SEČ)

Čtvrtfinále mužů

Djokovič (1-Srb.) –⁠⁠⁠⁠⁠ Fritz (12-USA) | Rod Laver Arena (04:30 SEČ)

Sinner (4-It.) –⁠⁠⁠⁠⁠ Rubljov (5-) | Rod Laver Arena (10:30 SEČ)

Češi v akci

Barbora Krejčíková (11.) –⁠⁠⁠⁠⁠ Aryna Sabalenková (2.) | Rod Laver Arena (09:00 SEČ)

Barbora Krejčíková využila příznivého losu, potkala jen dvě hráčky TOP 120 a postoupila do čtvrtfinále grandslamu. Na první soupeřku z nejlepší padesátky žebříčku narazila až v osmifinále, v němž po obratu zdolala 4:6, 6:3, 6:2 teprve 16letou kometu Mirru Andrejevovou. Na finalistku loňské juniorky Australian Open našla recept až na třetí pokus.

Osmadvacetiletá Češka předvedla už třetí obrat, nepříznivé skóre musela likvidovat také proti 121. ženě pořadí a divoké kartě Mai Hontamaové a 180. tenistce pořadí a domácí kvalifikantce Storm Hunterové. Potíže neměla pouze s Tamarou Korpatschovou. Ve čtvrtfinále je i v deblové soutěži, ve které obhajuje loňský triumf.

Dvojnásobná šampionka čtyřhry na Australian Open má za sebou tři singlová čtvrtfinále na grandslamech (1:2). V Melbourne si ho zahrála jednou a bohužel ve dvou setech prohrála s Madison Keysovou. Do semifinále majorů se v minulosti probojovala pouze coby nenasazená na French Open 2021, kde senzačně dokráčela až k titulu.

Vizitka Barbory Krejčíkové Livesport

Krejčíková v letošní sezoně

Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)

Bilance: 4:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 4:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 11:17)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:2)

Krejčíková na Australian Open

Kariérní bilance: 13:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022, 2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Adelaide (1. kolo)

Cesta turnajem: Hontamaová (2:6, 6:4, 6:3), Korpatschová (6:2, 6:2), Hunterová (4:6, 7:5, 6:3), M. Andrejevová (4:6, 6:3, 6:2)

Aryna Sabalenková v osmifinále smetla 6:3, 6:2 Amandu Anisimovovou a pokračuje v suverénní obhajobě titulu. Na Australian Open vyhrála už 11 zápasů v řadě. Světová dvojka letos v Melbourne Parku stále neztratila set a dohromady soupeřkám povolila pouhých 11 gamů. Pětadvacetiletá Běloruska navíc pouze jednou zaváhala na vlastním servisu.

Finalistka generálky v Brisbane v úvodních kolech deklasovala náctileté kvalifikantky Ellu Seidelovou a Brendu Fruhvirtovou a zničila dvěma kanáry 34letou Lesju Curenkovou. Na nejvyšším okruhu zaznamenala vítězství 6:0, 6:0 poprvé v kariéře. Od začátku loňského roku má bilanci 55:7 s hráčkami mimo TOP 10 pořadí.

Po loňském triumfu na Australian Open sice kralovala už jen v květnu na antuce v Madridu, nicméně několikrát postoupila do semifinále a nabrala další zkušenosti. Bývalá světová jednička je nejmladší hráčkou od let 2003-05, která prošla na šesti po sobě jdoucích grandslamech do čtvrtfinále. V něm má na majorech stoprocentní bilanci 7:0.

Vizitka Aryny Sabalenkové Livesport

Sabalenková v letošní sezoně

Nejlepší výsledky: Brisbane (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (finále)

Bilance: 8:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 8:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 1:1 (kariérní 60:46)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 7:0)

Sabalenková na Australian Open

Kariérní bilance: 16:5

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Brisbane (finále)

Cesta turnajem: Seidelová (6:0, 6:1), B. Fruhvirtová (6:3, 6:2), (28) Curenková (6:0, 6:0), Anisimovová (6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: Krejčíková prohrává 1:5. Radovala se pouze loni po cestě za triumfem na WTA 1000 v Dubaji, a to z téměř beznadějného stavu 0:6, 1:3. Pak ale bohužel se Sabalenkovou prohrála v Indian Wells, Miami i Stuttgartu. Navíc se potkaly třikrát ve čtyřhře, včetně finále na Australian Open 2021. Běloruska je jasnou favoritkou.

Další čtvrtfinále žen

Marta Kosťuková (37.) –⁠⁠⁠⁠⁠ Coco Gauffová (4.) | Rod Laver Arena (03:00 SEČ)

Marta Kosťuková se podruhé v kariéře probojovala do druhého týdne grandslamových podniků, před třemi lety nestačila v osmifinále na French Open na Igu Šwiatekovou. Na Australian Open měla ovšem v této fázi mnohem snazší soupeřku, za 76 minut smetla 6:2, 6:1 kvalifikantku Marii Timofejevovou a poprvé prošla do čtvrtfinále majorů.

Jednadvacetiletá Ukrajinka v minulosti třikrát došla do třetího kola Australian Open, navíc v tomto dějišti ovládla juniorku. V letošním ročníku úvodního grandslamu roku přežila tři po sobě jdoucí třísetové bitvy, dokonce proti bývalé semifinalistce Elise Mertensové odvracela mečbol a vyhrála až v super tie-breaku.

Do Melbourne nepřijela v dobré formě, tři zápasy v řadě naposledy zvládla loni v březnu, kdy v Austinu brala svůj první titul z akcí WTA. Ještě loni v červenci disponovala bilancí 0:14 s hráčkami TOP 10, nicméně od té doby zaznamenala tři takto cenné skalpy (Maria Sakkariová, Caroline Garciaová a Ons Jabeurová).

Vizitka Marty Kosťukové Livesport

Kosťuková v letošní sezoně

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (čtvrtfinále)

Bilance: 7:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 7:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 3:15)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Kosťuková na Australian Open

Kariérní bilance: 10:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Brisbane (2. kolo), Adelaide (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Liuová (6:3, 4:6, 6:1), (25) Mertensová (5:7, 6:1, 7:6), Avanesjanová (2:6, 6:4, 6:4), Timofejevová (6:2, 6:1)

Coco Gauffová protáhla svou grandslamovou neporazitelnost na 11 zápasů a poprvé se dostala do čtvrtfinále Australian Open. Nasazená a světová čtyřka zatím na turnaji neztratila jediný set a v posledních dvou duelech dominovala, když povolila jen dva gamy krajance Alycii Parksové a pouze o jednu hru více Magdaleně Frechové.

Zatím nejvíce práce měla ve druhém kole proti Caroline Dolehideové, krajance zabránila dopodávat úvodní dějství a získala ho až ve zkrácené hře. Devatenáctiletá Američanka ztratila po cestě mezi nejlepší osmičku dohromady pouhých 16 gamů, což je na tomto turnaji v podání některé z teenagerek nejméně po 21 letech.

Po zklamání v prvním kole Wimbledonu vyhrála 33 z 37 utkání, což zahrnuje první triumf na WTA 500 (Washington), na WTA 1000 (Cincinnati) a také na grandslamech (US Open) a ještě úspěšnou obhajobu titulu v Aucklandu. V úterý může vylepšit svou bilanci 2:3 ve čtvrtfinálových zápasech na podnicích velké čtyřky.

Vizitka Coco Gauffové Livesport

Gauffová v letošní sezoně

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf)

Bilance: 9:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 9:0

Bilance proti hráčkám TOP 50: 4:0 (kariérní 68:55)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:3)

Gauffová na Australian Open

Kariérní bilance: 11:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Auckland (triumf)

Cesta turnajem: Schmiedlová (6:3, 6:0), Dolehideová (7:6, 6:2), Parksová (6:0, 6:2), Frechová (6:1, 6:2)

Vzájemná bilance: Gauffová vede 1:0. Na jediný předchozí souboj došlo předloni v australském Adelaide, tehdy 17letá Gauffová figurovala na 19. místě žebříčku a o dva roky starší Ukrajinku přetlačila 6:3, 5:7, 6:3. Američanka, která se blíží k metě 50 výher na grandslamech, je proti nenasazené Kosťukové jasnou favoritkou.

Čtvrtfinále mužů

Novak Djokovič (1.) –⁠⁠⁠⁠⁠ Taylor Fritz (12.) | Rod Laver Arena (04:30 SEČ)

Taylor Fritz utrpěl ve třetím kole Australian Open 2021 hořkou porážku právě od Novaka Djokoviče a později soupeře obvinil, že předstíral zranění. V následujících letech se potkali ještě několikrát a pokaždé se radoval Djokovič, tentokrát však bude mít Fritz šanci na odvetu v tom samém dějišti. "Pokud byl opravdu zraněný, tak by nepokračoval," řekl tehdy po nezvládnuté pětisetové bitvě, v níž byl v závěrečném dějství vzhledem k okolnostem favoritem.

O odvetu se marně pokoušel celkem pětkrát. Pokaždé se potkali na velké akci, na Masters, US Open či Turnaji mistrů. S Djokovičem to má v tuto chvíli 0:8 a set dokázal uhrát pouze ve zmíněném souboji před třemi lety na Australian Open. S ohledem na formu obou aktérů to vypadá, že si bilanci se statisticky nejlepším hráčem všech dob v úterý ještě více zhorší.

Novak Djokovič je považován za psychicky nejsilnějšího hráče, nemá v podstatě žádnou výraznější slabinu, disponuje velkým arzenálem zbraní a má schopnost hrát svůj nejlepší tenis v těch nejdůležitějších momentech. I díky tomu, že dokáže své síly správně rozložit, má na kontě rekordních 24 grandslamových vavřínů. Na letošním Australian Open měl v úvodních dvou kolech velké potíže s outsidery Dinem Prižmičem a Alexejem Popyrinem, ovšem v posledních dvou duelech byl v mnohem lepší formě i kondici. Na úvod druhého týdne deklasoval v osmifinále 6:0, 6:0, 6:3 Adriana Mannarina.

Před startem svého nejoblíbenějšího turnaje se představil v United Cupu a trápil se s pravým zápěstím, což dávalo jeho rivalům v TOP 4 žebříčku určitou naději, že by mohli ukončit jeho dlouhou neporazitelnost v Melbourne. Po demolici Mannarina jim však vyslal jasný vzkaz. "Myslím si, že jsem hrál velmi dobře, hlavně v úvodních dvou setech. Nechtěl jsem mu dát nic zadarmo, chtěl jsem mu znepříjemnit každý game na servisu. Tohle byl nejlepší den, co se týče výkonu i toho, jak jsem se na kurtu cítil."

Šestatřicetiletý Srb je mnohými považován za nejlepšího hráče všech dob a na grandslamových podnicích jím bezpochyby je. Na Australian Open si zahraje už 58. grandslamové čtvrtfinále, čímž vyrovnal rekord open éry, který ještě před pár dny držel Roger Federer. Včetně skrečí a odstoupení má v této fázi majorů fenomenální bilanci 47:10. Zajímavostí je, že čtyři z 10 nezdarů zapsal proti soupeřům figurujícím mimo TOP 10.

Proti soupeřům z některých zemí celou kariéru dominuje, na seznamu najdeme kromě Francie také Spojené státy. Svou vítěznou sérii proti francouzským zástupcům prodloužil po skalpu Mannarina a nyní se o to samé pokusí proti Fritzovi. S Američany vyhrál posledních 31 duelů, poslední porážku zaznamenal ve Wimbledonu 2016 proti Samovi Querreymu.

Vizitka Novaka Djokoviče Livesport

Djokovič v letošní sezoně

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 6:1

Bilance proti hráčům TOP 20: 1:1 (kariérní 390:143)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 46:10)

Djokovič na Australian Open

Kariérní bilance: 93:8

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011-13, 2015-16, 2019-2021, 2023)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 10:3

Generálka: United Cup (bilance 2:1)

Cesta turnajem: Prižmič (6:2, 6:7, 6:3, 6:4), Popyrin (6:3, 4:6, 7:6, 6:3), (30) Etcheverry (6:3, 6:3, 7:6), (20) Mannarino (6:0, 6:0, 6:3)

Taylor Fritz nehrál v závěru loňské sezony ani na začátku té letošní v optimální formě a potížím se nevyhnul ani na úvod Australian Open. Před důležitým soubojem s Djokovičem je na tom ovšem po všech stránkách o kus lépe. V osmifinále se Stefanosem Tsitsipasem předvedl jeden z nejlepších výkonů za poslední měsíce, když nastřílel 50 vítězných úderů a spáchal jen 19 nevynucených chyb. Loňského finalistu přehrál ve čtyřech setech a na 12. pokus si připsal svůj první skalp TOP 10 na grandslamech.

Šestadvacetiletý Američan učinil v posledních letech výrazný progres, vyšplhal se do TOP 10 a jednou vyhrál prestižní podnik Masters. Stále má však potíže s nejlepšími hráči světa na grandslamech, na nichž ještě nikdy nebyl dál než ve čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku na majorech se v minulosti dostal dvakrát, předloni ve Wimbledonu nedorazil zraněného Rafaela Nadala a prohrál v pěti setech a na loňském US Open schytal výprask od Djokoviče.

Letošní podmínky na Australian Open by měly zvýhodňovat hru obou aktérů a na Fritzovi je teď, aby do utkání nastoupil se správným nastavením hlavy a dokázal aktuální světové jedničce vzdorovat.

Vizitka Taylora Fritze Livesport

Fritz v letošní sezoně

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 5:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 5:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 19:33)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:2)

Fritz na Australian Open

Kariérní bilance: 14:7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: United Cup (bilance 1:1)

Cesta turnajem: Díaz Acosta (4:6, 6:3, 3:6, 6:2, 6:4), Gaston (6:0, 6:3, 6:1), Marozsán (3:6, 6:4, 6:2, 6:2), (7) Tsitsipas (7:6, 5:7, 6:3, 6:3)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 8:0. Ve čtvrtfinále Australian Open prohrál pouze dvakrát, pokud nepočítáme skreč. A oba jeho soupeři museli předvést životní výkon, aby ho udolali v pěti setech. Jedná se o Stana Wawrinku (2014) a Jo-Wilfrieda Tsongu (2010). Fritz ale nejspíše takovou kvalitu jako zmínění přemožitelé nemá a bude se muset spoléhat na slabší výkon či kondici Djokoviče. Po posledních dvou zápasech to však nevypadá, že by srbský rekordman uvadal, naopak zaznamenal výrazné zlepšení ve všech směrech.

Jannik Sinner (4.) –⁠⁠⁠⁠⁠ Andrej Rubljov (5.) | Rod Laver Arena (10:30 SEČ)

Jannik Sinner zaznamenal v posledních měsících loňské sezony ohromný progres, předčil Carlose Alcaraze a Daniila Medveděva a je momentálně mnohými považován za největší hrozbu pro Novaka Djokoviče na letošním Australian Open. Dvaadvacetiletý Ital prožívá parádní vstup do sezony, v exhibici dominoval proti Marcovi Polmansovi i Casperovi Ruudovi a v Melbourne jako jediný ze čtvrtfinalistů neztratil set.

V minulosti měl potíže v soubojích s nejlepšími hráči světa a dlouho mu trvalo, než získal první cennější trofej. V závěru předchozí sezony ovšem tento problém vyřešil a minimálně jednou porazil všechny ostatní členy TOP 4 žebříčku. Navíc poprvé triumfoval na Masters.

Alcaraze a Medveděva dokonce přehrál v po sobě jdoucích zápasech, což mu zajistilo říjnový triumf v Pekingu. V následujících týdnech exceloval proti aktuálnímu lídrovi žebříčku Djokovičovi, se kterým v rozmezí pár týdnů vyhrál dva ze tří soubojů, konkrétně na Turnaji mistrů a v Davisově poháru.

V současné formě by mohl v letošním roce výrazně vylepšit svou čtvrtfinálovou bilanci na grandslamech. Včetně Australian Open 2022 neuspěl v úvodních čtyřech čtvrtfinálových utkáních na majorech, všechny nezdary si ale připsal proti někomu, kdo figuruje či se tehdy nacházel v TOP 4 pořadí. Sérii nezdarů přerušil loni ve Wimbledonu po čtyřsetovém vítězství nad Rusem Romanem Safiullinem.

Vizitka Jannika Sinnera Livesport

Sinner v letošní sezoně

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 4:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 4:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 22:27)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:4)

Sinner na Australian Open

Kariérní bilance: 12:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022, 2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Van De Zandschulp (6:4, 7:5, 6:3), De Jong (6:2, 6:2, 6:2), (26) Báez (6:0, 6:1, 6:3), (15) Chačanov (6:4, 7:5, 6:3)

Andrej Rubljov se v posledních zhruba 14 měsících prezentoval lepší psychickou odolností, poprvé triumfoval na Masters a pravidelněji poráží nejlepší hráče světa. Do letošní sezony vstoupil vydřeným triumfem v Hongkongu a díky solidní formě si opět zahraje čtvrtfinále Australian Open. Cestu mezi nejlepší osmičku rozhodně neměl jednoduchou, hned v prvním kole zahodil náskok 2:0 na sety proti Thiagovi Seybothovi Wildovi a v osmifinále otočil stav 1:2 na sety proti rozjetému domácímu zástupci Alexovi de Minaurovi.

Šestadvacetiletý Rus nyní bude muset potvrdit zlepšenou psychickou odolnost i na grandslamech, což se mu loni nepodařilo. Ačkoli vlastní 15 trofejí z turnajů ATP, včetně loňského triumfu na Masters v Monte Carlu, a je stabilním členem TOP 10 hodnocení, pořád čeká na první grandslamové semifinále.

Za sebou má devět čtvrtfinálových duelů na majorech. V sedmi případech ale narazil na velmi těžkého protivníka, jmenovitě Novaka Djokoviče (dvakrát), Rafaela Nadala, Daniila Medveděva (třikrát) a Stefanose Tsitsipase. Pouze dvakrát měl opravdu velkou šanci projít dál, jenže Marin Čilič i Frances Tiafoe tehdy předvedli jeden ze svých nejlepších výkonů.

Vizitka Andreje Rubljova Livesport

Rubljov v letošní sezoně

Nejlepší výsledky: Hongkong (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hongkong (triumf)

Bilance: 8:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 8:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 24:36)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:9)

Rubljov na Australian Open

Kariérní bilance: 20:7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021, 2023-24)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:2

Generálka: Hongkong (triumf)

Cesta turnajem: Seyboth Wild (7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6), Eubanks (6:4, 6:4, 6:4), (29) Korda (6:2, 7:6, 6:4), (10) De Minaur (6:4, 6:7, 6:7, 6:3, 6:0)

Vzájemná bilance: Sinner vede 4:2. Italský mladík vyhrál obě loňská měření sil, letos pokračuje v životní formě a vstoupí do tohoto souboje jako jednoznačný favorit. Rubljov nemá co ztratit a může jedině překvapit.

Program 10. hracího dne

ROD LAVER ARENA (od 02:00 SEČ)

1. legendy

2. Kosťuková (Ukr.) –⁠⁠⁠⁠⁠ Gauffová (4-USA) / nejdříve v 03:00 SEČ

3. Djokovič (1-Srb.) –⁠⁠⁠⁠⁠ Fritz (12-USA) / nejdříve v 04:30 SEČ

4. Krejčíková (9-ČR) –⁠⁠⁠⁠⁠ Sabalenková (2-) / nejdříve v 09:00 SEČ

5. Sinner (4-It.) –⁠⁠⁠⁠⁠ Rubljov (5-)

MARGARET COURT ARENA (od 02:00 SEČ)

1. Behar/Pavlásek (Urug./ČR) –⁠⁠⁠⁠⁠ Macháč/Z. Zhang (ČR/Čína)

COURT 3 (od 01:00 SEČ)

1. dvouhra juniorů

2. dvouhra juniorek

3. dvouhra juniorek

4. Brunclík/Frydrych (5-ČR/Brit.) –⁠⁠⁠⁠⁠ Hahn/Host (Austr.)

COURT 13 (od 01:00 SEČ)

1. Brunclík (11-ČR) –⁠⁠⁠⁠⁠ Gusic Wan (Brit.)

2. Paštiková (ČR) –⁠⁠⁠⁠⁠ Grantová (9-USA)

COURT 14 (od 01:00 SEČ)

1. dvouhra juniorek

2. dvouhra juniorek

3. Valdmannová (ČR) - Perapechinová (-)

4. čtyřhra juniorek

5. čtyřhra juniorů

6. Nijkampová/Valdmannová (Niz./ČR) –⁠⁠⁠⁠⁠ Cudžiokaová/Jamamotová (Jap.)

COURT 17 (od 01:00 SEČ)

1. A. Kovačková (7-ČR) –⁠⁠⁠⁠⁠ Nilssonová (Švéd.)

2. dvouhra juniorů

3. Berkieta/Mrva (2-Pol./ČR) –⁠⁠⁠⁠⁠ Forbes/Stenzer (USA/Něm.)

4. Paštiková/Stuseková (ČR/Něm.) –⁠⁠⁠⁠⁠ Brunkelová/Carneirová (Dán./Braz.)

5. Budkov Kjaer/Kumstát (8-Nor./ČR) –⁠⁠⁠⁠⁠ Faurel/Papamalamis (Fr.)

