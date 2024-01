Úspěšná obhajoba, nebo nová grandslamová vítězka? Sabalenkovou ve finále vyzve Qinwen Zheng

V rámci 14. hracího dne letošního ročníku Australian Open dojde buď na úspěšnou obhajobu loňského triumfu, nebo poznáme zbrusu novou grandslamovou šampionku. Loňská vítězka Aryna Sabalenková (25) bude ve finále v Rod Laver Areně čelit Qinwen Zheng (21). Běloruska může obhájit titul v Melbourne Parku jako první od roku 2013, kdy to dokázala její krajanka Viktoria Azarenková. Zheng zase může ukončit přesně 10leté čekání na čínskou grandslamovou šampionku.

Qinwen Zheng (15.) – Aryna Sabalenková (2.) | Rod Laver Arena (09:30 SEČ)

Qinwen Zheng si v semifinále poradila dvakrát 6:4 s rozjetou kvalifikantkou Dajanou Jastremskou, ačkoli v obou setech jednou ztratila servis. Vyčerpané Ukrajince nabídla celkem 10 brejkbolových šancí, ovšem osm z nich odvrátila. Stala se tak druhou čínskou finalistkou grandslamů, 10 let po triumfu Na Li právě v Melbourne.

"Na Li u nás všichni milujeme," řekla Zheng, které dvojnásobná grandslamová vítězka před turnajem radila, aby nad ničím moc nepřemýšlela a šla do toho. "Jsem si jistá, že finále bude velmi zajímavé, protože Sabalenková je jedna z největších ranařek na okruhu."

Jednadvacetiletá Číňanka musela na rozdíl od finálové soupeřky v polovině ze šesti zápasů do rozhodujícího setu. Nejprve otáčela souboj prvního kola s Ashlyn Kruegerovou, po obratu zdolala také Annu Kalinskou ve čtvrtfinále a mezitím ve třetím kole po téměř třech hodinách a až v super tie-breaku rozhodující sady udolala krajanku Yafan Wang.

Rodačka ze Shiyanu je po Arantxe Sánchezové Vicariové (1995) teprve druhou tenistkou v historii Australian Open, která prošla do finále, aniž by potkala nasazenou soupeřku. První v pavouku s 32 nasazenými hráčkami. Zároveň se stala po Naomi Ósakaové druhou nejmladší grandslamovou finalistkou pocházející z asijského kontinentu.

Brzy nová členka TOP 10 žebříčku bude útočit na svůj třetí titul, úvodní dva posbírala ve druhé půlce předchozí sezony. Ve finále na této úrovni má poloviční úspěšnost 2:2. V posledních měsících hrála finále třikrát, v Palermu přehrála Jasmine Paoliniovou a v Zhengzhou Barboru Krejčíkovou a na WTA Elite Trophy podlehla 6:7, 6:7 Beatriz Haddadové Maiaové.

Qinwen Zheng v letošní sezoně

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 8:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 8:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:1 (kariérní 6:10)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 2:2)

Qinwen Zheng na Australian Open

Kariérní bilance: 8:2

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: United Cup (bilance 2:1)

Cesta turnajem: Kruegerová (3:6, 6:2, 6:3), Boulterová (6:3, 6:3), Yafan Wang (6:4, 2:6, 7:6), Dodinová (6:0, 6:3), Kalinská (6:7, 6:3, 6:1), Jastremská (6:4, 6:4)

Aryna Sabalenková odehrála v semifinále svůj zatím nejtěžší zápas na turnaji, udolala v něm nasazenou čtyřku Coco Gauffovou a zajistila si své třetí finále na grandslamech. V úvodní sadě zahodila náskok 5:2, a dokonce dovolila Američance podávat na zisk setu. Za stavu 5:6 a 0:30 se však probudila a nakonec zvítězila 7:6, 6:4.

Aktuální světová dvojka oplatila Gauffové porážku z finále loňského US Open a připsala si svůj premiérový skalp TOP 4 na grandslamových akcích, celkově dvanáctý. Pětadvacetiletá Běloruska je znovu po roce ve finále Australian Open, tentokrát bez ztráty setu. Ani jedné z úvodních pěti soupeřek nepovolila více než tři gamy v jednom setu.

Na triumf čeká rodačka z Minsku, která na Australian Open ovládla loňský singl a v roce 2021 čtyřhru, od výhry nad Igou Šwiatekovou před téměř devíti měsíci v Madridu. Poslední finále absolvovala na generálce v Brisbane (prohra s Jelenou Rybakinovou). Jedenáct ze 13 trofejí přebírala na betonech, na kterých má finálovou bilanci 11:6 (na grandslamech 1:1).

"Budu připravená bojovat. Nebudu ale bláznit," řekla Sabalenková. "Když jste ve finále poprvé, cloumá to s vámi a můžete některé věci uspěchat. Když už jste tam ale potřetí, řeknete si: Ok, je to finále. Je to jen další zápas," uvedla.

Titul na Australian Open může obhájit jako první od roku 2013, kdy její krajanka Viktoria Azarenková porazila ve finále čínskou tenistku Na Li. Se soupeřkami figurujícími mimo TOP 10 pořadí vyhrála posledních 18 soubojů, ovšem její poslední protivnice na turnaji bude v pondělí v nejvyšším patře světového žebříčku debutovat.

"Jsem úřadující šampionka, ale když při nejhorším prohraju, budu příští rok alespoň obhajovat méně bodů. Tak se to snažím brát. Pomáhá mi to se soustředit a v každém zápase vydat maximum, aniž bych musela myslet na to, že něco obhajuju. Tlak nepopírám, jen přesouvám pozornost jinam," řekla bývalá světová jednička.

Aryna Sabalenková v letošní sezoně

Nejlepší výsledky: Brisbane (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (finále)

Bilance: 10:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 10:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:1 (kariérní 62:46)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)

Bilance ve finále: 0:1 (kariérní 13:12)

Aryna Sabalenková na Australian Open

Kariérní bilance: 18:5

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve finále: 1:0

Generálka: Brisbane (finále)

Cesta turnajem: Seidelová (6:0, 6:1), B. Fruhvirtová (6:3, 6:2), (28) Curenková (6:0, 6:0), Anisimovová (6:3, 6:2), (9) Krejčíková (6:2, 6:3), (4) Gauffová (7:6, 6:4)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 1:0. Na jediné předchozí střetnutí došlo ve čtvrtfinále nedávného US Open, pozdější finalistka povolila tehdejší světové třiadvacítce Zheng za 73 minut jen pět gamů. Běloruska je opět jasnou favoritkou. Přibližně dvě třetiny triumfů v historii Australian Open slavila jedna ze dvou nejvýše nasazených hráček.

Program 14. hracího dne

ROD LAVER ARENA (od 02:00 SEČ)

1. Jamrichová (1-SR) – Jonesová (6-Austr.)

2. Kumstát (ČR) – Sakamoto (4-Jap.)

3. Qinwen Zheng (12-Čína) – Sabalenková (2-) / nejdříve v 09:30 SEČ

4. Bolelli/Vavassori (It.) – Bopanna/Ebden (2-Indie/Austr.)

