Antukové Buenos Aires má domácího šampiona, levák Díaz Acosta slaví premiérový titul

Argentinec Facundo Díaz Acosta (23) porazil ve finále antukového turnaje ATP 250 v Buenos Aires třetího nasazeného Chilana Nicoláse Jarryho (28) ve dvou setech 6:3 a 6:4 a slaví svůj první titul na okruhu.

Jarry vstupoval do rozhodujícího utkání turnaje jako čerstvý přemožitel Carlose Alcaraze, úroveň své hry ze semifinále ale do nedělního klání přenést nedokázal. Razantní údery, kterými ničil o den dříve mladého Španěla, tentokrát často létaly do sítě a zároveň Díaz Acosta se mohl spolehnout na své podání, díky kterému v prvním setu odvrátil tři brejkboly. Naopak jediný nabídnutý v začátku zápasu dokázal proměnit.

Ve druhém setu získal Argentinec brejk hned v úvodní hře a mohutně podporován publikem si dlouho relativně pohodlně držel náskok. Jarry se ještě snažil v koncovce zvrátit zápas, ale znovu se mu nedařilo proměnit brejkboly. Za celé utkání jich Díaz Acosta zlikvidoval šest. Na vítězství ale potřeboval stejný počet mečbolů. K triumfu mu nakonec pomohl těsný Jarryho aut za základní čáru.

"Jsem velmi šťastný, že mohu zvednout tuto trofej. Dnes jsem hrál skvělý zápas, stejně jako se mi dařilo celý týden, ale pořád nemůžu pochopit, že jsem turnaj vyhrál bez ztráty setu,” svěřil se po utkání vítěz.

Facundo Díaz Acosta, který startoval na divokou kartu, se stal teprve druhým levákem, který triumfoval na Argentina Open. Tím prvním byl v roce 2015 Rafael Nadal. Také je čtvrtým hráčem v historii, který v Buenos Aires získal svůj premiérový titul - před ním to byli Nicolas Massú, Joan Monaco a Casper Ruud.