Menšík v Dauhá porazil i Monfilse a je ve poprvé finále

Čím dál sebevědoměji hrající Jakub Menšík (18) na štědře dotovaném turnaji ATP 250 v katarském Dauhá vyřadil tří bývalé šampiony během tří dnů a posouvá své maximum na hlavním okruhu. O 19 let staršího francouzského veterána Gaëla Monfilse (37) zdolal 6:4, 1:6, 6:3, navázal na skalpy Andyho Murrayho či Andreje Rubljova a postupem do finále si zajistil posun na 86. místo světového žebříčku. O titul si český teenager zahraje s Rusem Karenem Chačanovem (27).

Jakub Menšík si v Dauhá připsal první tři výhry nad členy TOP 50 včetně skalpů trojnásobného grandslamového šampiona Andyho Murrayho či světové pětky Andreje Rubljova a den nato skolil třetího bývalého šampiona během tří dnů. Francouzského veterána Gaëla Monfilse přehrál po téměř dvou hodinách hry 6:4, 1:6, 6:3.

Český mladík v úvodu zápasu prohrával 0:1 a 0:40, všechny brejkboly ale zlikvidoval a získal klid na svou raketu. V páté hře se dostal k jedinému brejkbolu, využil ho a rozhodl tím o osudu prvního setu.

Na začátku druhé sady sice vyhrál téměř exhibiční výměnu, v níž doběhl kraťas a dva loby, přičemž jeden vrátil úderem mezi nohama, ale dějství snadno získal Monfils. Zlomit se ale nenechal.

A to ani ve třetím setu, v němž Menšík ztratil rychle získaný brejk na 2:0 a za stavu 3:3 prohrával 0:30 při svém podání. Komplikace zlikvidoval ziskem šesti míčků v řadě, vyhrál 12 z posledních 15 fiftýnů a prudkým servisem proměnil druhý mečbol.

"Těžko hledám slova. Tohle byl jeden z mých nejlepších výkonů v životě. Gaël je těžký soupeř, skvěle se pohybuje a já musel pro každý bod předvést svůj nejlepší úder. Jsem strašně rád, že jsem se na tuhle úroveň dostal v semifinále, snad budu zítra hrát také tak. Bude to pro mě obrovská výzva," řekl osmnáctiletý Menšík v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Statistiky zápasu Jakub Menšík – Gaël Monfils Livesport

Sedmatřicetiletý Monfils, aktuálně 68. hráč světa, se v katarské metropoli představil poprvé od svého triumfu v roce 2018. Finále si tam zahrál také v letech 2006, 2012 a 2014.

"Když tu Gaël hrál poprvé (2005), já nebyl ještě ani na světě. Gaël byl pro mě obrovskou inspirací, je to skvělý tenista i člověk. Jako malý jsem ho sledoval v televizi doufám, že se spolu ještě utkáme, protože některé výměny byly neuvěřitelné," užíval si rodák z Prostějova skalp bývalé světové šestky.

"Když jsem byl mladší, byl jsi jednou z mých největších inspirací. Sledoval jsem tě v televizi, díky za hru, chlape," řekl Menšík Monfilsovi při emotivním podání si rukou u sítě.

Menšík si připisuje třetí start na hlavním okruhu a opět o sobě dává vědět. Po třetím kole na loňském US Open a druhém kole na letošním Australian Open se tento týden na pobřeží Perského zálivu prodral již do finále. V 18 letech a pěti měsících se stal nejmladším finalistou v třicetileté historii katarského turnaje a nejmladším finalistou na okruhu ATP od Umagu 2021, kdy hrál o titul Carlos Alcaraz.

Účast v hlavní soutěži turnaje s dotací 1,5 milionu dolarů v Dauhá si Menšík vybral díky novému programu (Next Gen Accelerator Programme) pro hráče mladší 20 let a šanci dokonale využívá.

Už postupem do semifinále měl jistý premiérový posun do TOP 100, ve které bude nejmladším členem a jediným hráčem pod 19 let. Další výhrou si zajistil skok na 86. příčku a pokud by na arabském poloostrovu nenašel přemožitele, katapultuje se na 75. pozici.

Finalista juniorského Australian Open 2022 má na kontě pět titulů z turnajů ITF a jeden z challengerů. V Dauhá zaútočí na první trofej z podniku ATP v prvním vzájemném duelu proti světové sedmnáctce Karenu Chačanovovi.

Chačanov si v prvním semifinále poradil po odvrácení tří setbolů v úvodní sadě 7:6, 6:2 s Australanem Alexeiem Popyrinem, oplatil mu loňskou porážku z Tokia a vzájemnou bilanci upravil na 3:1.

Sedmadvacetiletý Rus, finalista olympijského turnaje v Tokiu 2021, je ve finále poosmé v kariéře. Poslední pátý titul slavil loni v září v čínském Zhuhai. Na kontě má i jednu trofej z podniků Masters 1000 (Paříž 2018).

Výsledky turnaje ATP 250 v Dauhá