Menšík v prvním čtvrtfinále slaví životní skalp, v Dauhá skolil světovou pětku Rubljova

Jakub Menšík (18) poprvé na hlavním okruhu vyhrál tři zápasy po sobě. V katarském Dauhá po skalpech nasazeného Španěla Alejandra Davidoviche a dvojnásobného vítěze Brita Andyho Murrayho našel recept i na dalšího šampiona Andreje Rubljova (26). Světovou pětku ve svém prvním čtvrtfinále na turnaji ATP porazil 6:4, 7:6 a připsal si premiérové vítězství nad členem TOP 20 a zároveň elitní desítky. Díky němu se český teenager stane nejmladším hráčem v TOP 100. O finále si zahraje potřetí během tří dnů s bývalým šampionem, v pátek vyzve v souboji generací francouzského veterána Gaëla Monfilse (37).

Jakub Menšík zvítězil v prvním vzájemném střetnutí s o osm let starším Rusem Andrejem Rubljovem bez ztráty podání, když odvrátil všech šest brejkbolů včetně jednoho setbolu.

První set získal český mladík díky brejku ze sedmé hry, který následně potvrdil po zlikvidování brejkbolu. Ve druhém setu musel třikrát bojovat o svůj servis, soupeřovy šance na brejk včetně setbolu za stavu 5:6 ale opět přežil a vynutil si tie-break. V něm otočil nepříznivý vývoj z 3:5 a zápas ukončil při druhém mečbolu útočným úderem z forhendu.

"Je to neuvěřitelný týden, od začátku tady hraju velmi dobře. Ale věděl jsem, že s těmito velkými hráči dokážu hrát. Je úžasný pocit dostat se do semifinále a porážet takové hráče. Cítím se úžasně a doufám, že takhle budu hrát i v zítřejším semifinále," řekl v pozápasovém rozhovoru na kurtu Menšík, který v Dauhá startuje díky výjimce pro mladé hráče.

Statistiky zápasu Andrej Rubljov – Jakub Menšík Livesport

Menšík do Kataru dorazil po porážce v semifinále challengeru v Bahrajnu. "Hrát na turnaji v Dauhá pro mě byla první volba. Dosud jsem takovou šanci nedostal. Minulý týden jsem hrál v Bahrajnu, takže to pro mě byla dobrá příležitost pokračovat v arabské šňůře. Jsem za tyhle zápasy moc rád," uvedl rodák z Prostějova.

Menšík si na pobřeží Perského zálivu připsal první tři skalpy členů TOP 50 a během tří dnů s nimi otočil vzájemnou bilanci z 0:2 na 3:2. Po Španělu Alejandru Davidovichovi (24. v ATP) a britském šampionovi z let 2008 a 2009 Andym Murraym (50.), kterého ve středu udolal v nejdelším utkání v historii turnaje až po 3 hodinách a 23 minutách boje, si vyšlápl i na světovou pětku a vítěze z roku 2020 Rubljova a zaznamenal životní skalp.

Hráče TOP 20 a zároveň TOP 10 porazil na třetí pokus. Loni na US Open nestačil na Američana Taylora Fritze (9.) a letos v Melbourne podlehl Poláku Hubertu Hurkaczovi (9.).

Juniorský finalista Australian Open 2022 má na kontě pět titulů z turnajů ITF a jeden z challengerů. Nyní startuje potřetí v kariéře na hlavním okruhu a zatím pokaždé dokázal vyhrál alespoň jeden zápas. Po 3. kole na US Open 2023 a 2. kole na Australian Open 2024 v Dauhá poprvé vyhrál třikrát po sobě.

"Ještě nemám hotovo. Snad se mi podaří postoupit i do finále. Ale teď si chci užít tyhle chvíle. Připravím se na zítřek a udělám maximum, abych uspěl," dodal Menšík, jenž se ve světovém žebříčku katapultuje poprvé do TOP 100. V té bude nejmladším členem a jediným hráčem pod 19 let.

O finále s Monfilsem

O postup do finále se Menšík utká potřetí během tří dní s bývalým šampionem. V pátek vyzve o 19 let staršího Gaëla Monfilse, který v katarské metropoli triumfoval při své poslední účasti v roce 2018. Finále si v zahrál také v letech 2006, 2012 a 2014.

Sedmatřicetiletý Monfils ve večerním čtvrtfinále přehrál po velmi dobrém výkonu a bez ztráty podání 6:2, 6:4 krajana Uga Humberta, s nímž si poradil na třetí pokus.

"S výkonem musím být spokojený. Dokázal jsem udržet servis a trefil jsem i několik povedených úderů v klíčových okamžicích," pochvaloval si Monfils, jenž se stal nejstarším semifinalistou v historii turnaje.

První semifinálovou dvojici vytvořili Rus Karen Chačanov a Australan Alexei Popyrin.

