Tennis Tracker: Bautista kritizuje divoké karty v Madridu, Paříž řeší rozlučku s Nadalem

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 26. dubna?

13:00 – Devatenáctiletá Linda Nosková poprvé od loňského srpna nezvládla své úvodní vystoupení. O úspěšnou sérii 10 vítězných startů přišla při premiéře na antukovém turnaji WTA 1000 v Madridu, kde prohrála 6:4, 3:6, 3:6 s šestnáctiletou Mirrou Andrejevovou. Ruska ve třetím kole vyzve další Češku Markétu Vondroušovou, nebo Američanku Shelby Rogersovou.

12:45 – Světová osmička Andrej Rubljov na úvod antukového Masters v Madridu přehrál 6:1, 6:4 Argentince Facunda Bagnise a přestřilhl šňůru čtyř porážek. O postup do osmifinále a obhájení loňského výsledku se utká s čínským teengerem Juncheng Shangem, nebo domácím Alejandrem Davidovichem.

12:38 – Fábián Marozsán bude až při svém celkově pátém startu na turnajích série ATP Masters 1000 chybět v osmifinále. Při premiéře na antuce v Madridu čtyřiadvaceiletýž Maďar skončil ve druhém kole po porážce 2:6, 6:7 s nasazeným Argentincem Franciscem Cerúndolem.

12:24 – Kazaška Jelena Rybakinová své loňské zaváhání v úvodním vystoupení na antukové tisícovce v Madridu nezopakovala. Letos světová čtyřka odstartovala výhrou 6:4, 6:3 nad Italkou Luciou Bronzettiovou a navázala na nedělní triumf ve Stuttgartu.

10:30 – Rafael Nadal doufá, že vydrží hrát ještě tak dlouho, aby si ho jeho syn pamatoval na kurtu. Bývalý první hráč světa a vítěz 22 grandslamů však podle agentury Reuters přiznal, že čas je proti němu. "Moc bych si přál, abych vydržel hrát tak dlouho, aby na mě měl vzpomínku, jak hraju tenis. To by byla pro mě i pro rodinu velká věc. Ale s největší pravděpodobností to nevyjde," řekl 37letý španělský tenista, který už několikrát naznačil, že probíhající sezona bude jeho poslední.

10:15 – Organizátoři grandslamového Roland Garros by se rádi důstojně rozloučili se 14násobným vítězem turnaje Rafaelem Nadalem. Ten zatím ještě nepotvrdil účast na letošní edici, nicméně ředitelka podniku Amelie Mauresmová naznačila, že její tým uvažuje o speciálním bodu programu.

"Velmi pozorně sledujeme Rafův návrat a věříme, že letos zase bude v Paříži hrát. Je to přece jeho druhý domov. Také vnímáme, že letos chce kariéru ukončit a tak jestli proběhne loučení letos přímo na kurtu, nebo až příští rok, záleží pouze na něm," oznámila Mauresmová.

10:00 – Španěl Roberto Bautista Agut se diví pořádkům na turnaji ATP Masters v Madridu. Podle něj organizátoři zapomínají na to, že se hraje ve Španělsku. Divokou kartu totiž dostal jen jeden mladý Španěl (Martin Landaluce) a další čtyři zahraniční tenisté včetně 16letého Američana Darwina Blanche, kterého veterán Rafael Nadal smetl z kurtu s jedním ztraceným gamem.

"O tom, komu se dá divoká karta, samozřejmě rozhoduje pořadatel, má na to svaté právo. Ale agentura IMG jednoduše zvýhodňuje své klienty a to, co zde vidíme, se neděje nikde jinde na světě. Bylo vidět, že na to nemá, ani nevím, jestli to tomu klukovi pomůže. Ale zapomíná se na španělský tenis," sdělil Bautista.